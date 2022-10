Tập đoàn nguyên liệu Á Châu AIG đồng hành cùng hội nghị khoa học kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Thực phẩm là nguồn cung cấp dưỡng chất không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Trên thị trường hiện nay, thực phẩm rất phong phú, đa dạng, bao gồm thức ăn, nước uống và cả những dạng dưỡng chất bổ sung cho cơ thể.

Do đó, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề cần được quan tâm lưu ý nhất. Mỗi nhóm thực phẩm sẽ có thành phần hóa lý cũng như loại vi sinh vật khác nhau và đặc tính khác nhau nên mỗi loại thực phẩm sẽ có cách kiểm định riêng. Do đó, kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm là những hoạt động mang tính chuyên môn cao, đòi hỏi người kiểm định thực phẩm phải có chuyên môn cao để có thể phân tích cũng như xác định hàm lượng phù hợp dựa theo tiêu chuẩn của cơ quan quản lý.

Với mong muốn đưa chất lượng An toàn Thực phẩm tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, Công ty Cổ phần hóa chất Á Châu, một thành viên thuộc Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG, đã đồng hành cùng Viện kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn thực phẩm Quốc gia tại Hội nghị Khoa học Kiểm nghiệm An toàn Thực Phẩm để cùng tìm ra các giải pháp đảm bảo vệ sinh về chất lượng cũng như độ an toàn trong chế biến, sản xuất cũng như tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác và trao đổi khoa học liên quan đến thực phẩm hiện nay.

Hội nghị Khoa học An toàn thực phẩm 2022 là sự kiện tập hợp công bố rộng rãi và chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và các ứng dụng thực tiễn trong quy trình kiểm nghiệm thực phẩm với sự tham gia báo cáo của các nhà khoa học hàng đầu thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý và đơn vị kiểm nghiệm. Hội nghị diễn ra vào ngày 20-21/10/2022 với 6 phiên khoa học gồm các đề tài Chất dinh dưỡng và phụ gia thực phẩm, Sinh học trong an toàn thực phẩm, Lợi khuẩn, Độc tố và chất ô nhiễm, Kim loại nặng và vi khoáng, và Đảm bảo chất lượng kiểm nghiệm.

Đến với hội nghị, bà Adina Creanga, Giám đốc Chất lượng toàn cầu và An toàn thực phẩm đến từ công ty AAK, một đối tác chiến lược của ACC chuyên về lĩnh vực dầu gốc thực vật, đã có những chia sẻ về các phương pháp giảm thiểu các chất gây ô nhiễm trong dầu và chất béo thực vật, các con đường xâm nhập vào chuỗi thức ăn và các chất gây ô nhiễm chéo từ nhiều nguồn khác nhau. Cùng với đó, bà Adina cũng trình bày những ảnh hưởng tổng thể của vấn đề ô nhiễm trong dầu đến ngành công nghiệp thực phẩm và các phương pháp, chương trình phòng chống ô nhiễm dầu trong an toàn thực phẩm đến từ AAK.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Anders Henriksson, Trưởng nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật và Ứng dụng Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đến từ IFF Health & Biosciences, một trong những nhà cung cấp chiến lược của ACC, đã trình bày về tính ổn định của lợi khuẩn (probiotics) trong các loại thực phẩm và đồ uống khác nhau cũng như các chiến lược để đánh giá và giảm thiểu sự biến đổi này.

Ngoài ra, các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự ổn định của chế phẩm sinh học trong các sản phẩm thực phẩm bổ sung; công thức các sản phẩm thực phẩm bổ sung với chế phẩm sinh học đơn lẻ hoặc kết hợp với các chất chiết xuất từ ​​thực vật; và các phương pháp nuôi cấy được sử dụng để liệt kê lợi khuẩn và sự thay đổi trong kết quả thử nghiệm khi được tiến hành bởi các phòng thí nghiệm khác nhau cũng là một trong những chủ đề được quan tâm trong buổi trình bày.

Thông qua Hội nghị lần này, ngoài giới thiệu những chuyên gia đầu ngành về An toàn thực phẩm cũng như những phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm tiên tiến nhất thế giới, ACC cũng như Tập đoàn AIG cam kết cung cấp nguồn nguyên liệu thực phẩm an toàn, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các nhà máy sản xuất nói riêng và người tiêu dùng nói chung. Đây cũng là cơ sở tiền đề mở ra hướng đi mới để hỗ trợ việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật, bổ sung thiết bị hiện đại, xây dựng các phương pháp thử khó và mang tính chất phức tạp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và dần giải quyết được tính phức tạp của mẫu thực phẩm ngày càng đa dạng hơn đang lưu thông trên thị trường.

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG

Với hơn 21 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn AIG không ngừng phát triển hệ sinh thái thương mại, sản xuất, nghiên cứu và logistic với hơn 10 đơn vị thành viên. Ngay từ ngày đầu thành lập, Tập đoàn AIG đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống nhà máy và phát triển nguồn nhân lực, nhờ đó, ngày một nâng cao vị thế trong ngành thực phẩm, trở thành Tập đoàn Việt Nam hàng đầu thế giới chuyên cung cấp giải pháp kỹ thuật, nguyên liệu và các sản phẩm dinh dưỡng trong lĩnh vực thực phẩm.

Tập đoàn AIG cam kết đồng hành và phục vụ khách hàng để cùng tạo ra những sản phẩm chất lượng góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

