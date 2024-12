Tập đoàn KN Holdings đóng góp 10 tỷ đồng cho Chương trình 'Mùa Xuân Cho Em' lần thứ 18

Sự kiện diễn ra trang trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội, nhằm kêu gọi sự chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên khắp cả nước trong năm 2025.

Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, thành lập năm 1992 theo Quyết định của Chính phủ, đã hỗ trợ hơn 34 triệu lượt trẻ em thông qua các chương trình ý nghĩa như "Mùa xuân cho em", "Sữa học đường", xây dựng công trình nước sạch, hỗ trợ xe đạp đến trường, hỗ trợ phẫu thuật trẻ em mắc các bệnh dị tật tim bẩm sinh, dị tật về mắt, dị tật vận động; xây dựng lớp học, nhà nội trú cho trẻ em vùng khó khăn, miền núi; giúp đỡ trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ; cứu trợ kịp thời cho các em vùng thiên tai, bệnh dịch...

Từ năm 2017, thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, tập đoàn KN Holdings đã đóng góp hơn 61 tỷ đồng để cùng tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và phát triển toàn diện cho trẻ em.

Trong khuôn khổ chương trình, bà Lê Nữ Thùy Dương – Phó Chủ tịch Tập đoàn KN Holdings đã vinh dự đón nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác hỗ trợ cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình tổng kết, bà Lê Nữ Thùy Dương, chia sẻ: "Tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự chung tay của các cấp lãnh đạo Bộ, Ban Ngành cùng sự đóng góp từ cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một môi trường sống hạnh phúc và bền vững cho trẻ em trên khắp cả nước".

Phó Chủ tịch KN Holdings nhấn mạnh tập đoàn cam kết đồng hành lâu dài cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Với tinh thần trách nhiệm xã hội và sự tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo, tập đoàn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong các hoạt động cộng đồng.

Trong hơn 45 năm hoạt động, KN Holdings luôn lấy tinh thần phụng sự, trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam trong chiến lược phát triển bền vững. Tập đoàn chú trọng tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình thương và các chương trình xã hội liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường. Tổng giá trị đóng góp của KN Holdings đến nay, ước tính lên đến hơn 2.700 tỷ đồng.

Tập đoàn KN Holings được sáng lập bởi ALHĐ Lê Văn Kiểm và ALHĐ Trần Cẩm Nhung. Hai nhà sáng lập của là một trong những doanh nhân tham gia hoạt động kinh doanh tư nhân đầu tiên tại miền Nam Việt Nam. Trải qua gần 50 năm hoạt động, hiện nay Tập đoàn tập trung phát triển 5 lĩnh vực chính: Bất động sản, Dịch vụ, Năng lượng tái tạo, Khu Công Nghiệp và Logistic, Nông nghiệp Công nghệ cao.

Ở lĩnh vực Bất động sản, KN Holdings là đối tác Việt Nam đầu tiên của Capitaland từ năm 2006 và tiếp tục hợp tác xuyên suốt 18 năm với các dự án chung cư cao cấp tại TP. HCM như: The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Define. KN Holidngs cũng hợp tác với đối tác Nhật Maede xây dựng và đưa dự án The Waterina Suite đi vào hoạt động. Với tổng mức đầu tư hơn 500 triệu đô la Mỹ, cung cấp hơn 3.000 sản phẩm cao cấp ra thị trường, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố Thủ Đức.

Đặc biệt vào Quý IV/2024, KN Cam Ranh – công ty thành viên của Tập đoàn đã gây tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản khi ra mắt Siêu đô thị biển CaraWorld với quy mô 800ha. CaraWorld nhận sự đánh giá cao từ giới chuyên gia, các nhà đầu tư bởi quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi, sở hữu gần 5km đường bờ biển bãi Dài cùng vị trí đắc địa liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh.