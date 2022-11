Tập đoàn BRG vinh dự nhận Cúp Thăng Long 2022

Tối ngày 10-11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tập đoàn BRG đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao Cúp Thăng Long 2022 nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô.

Tập đoàn BRG cùng 15 doanh nghiệp tiêu biểu khác đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng giải thưởng Cúp Thăng Long 2022 nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường, sử dụng lao động hiệu quả; đóng góp an sinh xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Đây là sự ghi nhận xứng đáng những đóng góp không ngừng nghỉ của Tập đoàn BRG dành cho Thủ đô Hà Nội trong năm 2022 vừa qua.

Được thành lập vào năm 1993, Tập đoàn BRG là tập đoàn kinh tế, dịch vụ tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao trong các lĩnh vực như: gôn; bất động sản; khách sạn – nghỉ dưỡng; vui chơi giải trí; thương mại – bán lẻ và sản xuất. Với khát vọng cống hiến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp nhất, Tập đoàn BRG luôn tiên phong hội nhập quốc tế, hợp tác với những Tập đoàn đa quốc gia danh tiếng trên thế giới để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ toàn diện và bền vững, đem những tiêu chuẩn sống cao nhất đến với cộng đồng.

Một trong những dự án quan trọng nhất của Tập đoàn BRG chính là Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, liên doanh cùng tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản Sumitomo. Với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo nên một biểu tượng sức sống mới, mang đến các tiêu chuẩn sống hiện đại và đẳng cấp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trong tương lai.

Trong nhiều năm qua, công tác an sinh xã hội và hoạt động từ thiện luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn BRG với những hoạt động thường niên như Quỹ học bổng “Vì trẻ em Việt Nam”, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, tài trợ các chương trình “Cặp lá yêu thương”, “SeABank Run for Future”…

Đầu năm 2022, Tập đoàn BRG cùng đối tác là Tập đoàn Sumitomo đã triển khai mô hình “Trạm kết nối cộng đồng” tại tổ hợp chung cư Le Grand Jardin (Long Biên), tạo nên không gian sinh hoạt chung cho người dân, kiến tạo lối sống lành mạnh, giáo dục sáng tạo và hỗ trợ lẫn nhau. Vào tháng 7 vừa qua, Tập đoàn BRG cũng đã ký kết hợp tác với Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp do nữ giới làm chủ trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ tại Thủ đô. Cũng trong trung tuần tháng 10 năm 2022, nhằm hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Tập đoàn BRG đã ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo Hà Nội năm 2022 tại “Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố năm 2022”, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc.

Những hoạt động tích cực đã giúp Tập đoàn BRG giành được nhiều giải thưởng quan trọng, có thể kể đến Bằng khen xuất sắc toàn diện của thành phố Hà Nội năm 2021, Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng Việt Nam lần thứ 4, Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước… Danh hiệu Cúp Thăng Long 2022 sẽ tiếp tục là một cột mốc đáng ghi nhớ khác của Tập đoàn BRG trong hành trình xây dựng và đóng góp những giá trị bền vững của Thủ đô.