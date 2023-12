Tập đoàn bán lẻ Costco chia cổ tức đặc biệt

Tập đoàn Costco (COST) là nhà bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng lớn hàng đầu nước Mỹ vừa công bố mức chia cổ tức bằng tiền mặt đặc biệt là 15 USD trên mỗi cổ phiếu, dự kiến ​​trả vào ngày 12/1/2024 Tổng số tiền chi trả cho đợt chia cổ tức này là khoảng 6,7 tỷ USD

Thông báo mới chia cổ tức này là đặc biệt thứ 5 của Costco trong 11 năm gần đây. Công ty trước đây đã trả cổ tức đặc biệt vào các năm 2012, 2015, 2017 và 2020, với số tiền lần lượt là 7 USD, 5 USD, 7 USD và 10 USD. Khoản cổ tức đặc biệt 15 USD vào năm 2024 là kỷ lục về mức cổ tức lớn nhất từ ​​trước đến nay của Costco. Cổ tức đặc biệt năm 2020 cao thứ hai ở mức 10 USD/cổ phiếu.

Costco là một “gã khổng lồ” bán lẻ có uy tín, đã liên tục mang lại kết quả tài chính khả quan và duy trì được lượng khách hàng trung thành. Khả năng thích ứng của công ty với sự thay đổi của động lực thị trường và việc tập trung vào việc cung cấp giá trị cho khách hàng đã góp phần vào thành công của công ty. Hoạt động kinh doanh đã bùng nổ trong những năm gần đây, giúp Costco trở thành một trong những nhà bán lẻ thành công nhất thế giới. Mô hình kinh doanh độc đáo của công ty là cung cấp tư cách thành viên hàng năm để đổi lấy quyền tiếp cận các mặt hàng bán buôn với mức giá thấp nhất trong ngành đã thu hút được người mua hàng trên toàn thế giới.

Ngày 11/12/2023, Costco đã công bố kết quả mạnh mẽ của quý đầu niên năm tài chính 2024. Tổng doanh thu đạt 242,29 tỷ USD, tăng 6,76% so với năm trước và tăng 47,14% so với quý trước. Thu nhập ròng đạt mức 6,29 tỷ USD, tăng 7,67% so với năm trước và vẫn ổn định kể từ quý trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đứng ở mức 14,16 USD, tăng 7,74% so với năm trước và tăng 65,86% kể từ quý trước.

Không giống như nhiều công ty cùng ngành, Costco vận hành hoạt động kinh doanh với lượng tiền mặt ròng đáng kể. Điều này có nghĩa là công ty có chi phí lãi vay cực kỳ thấp, giúp duy trì cơ cấu chi phí ở mức thấp, nhờ đó chuyển đổi ưu thế này thành lợi ích cho các khách hàng thành viên.

Vào cuối quý I năm tài chính 2024, “gã khổng lồ” bán lẻ Costco có khoản nợ khoảng 7 tỷ USD và gần 18 tỷ USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn. Vì vậy, công ty có rất nhiều tiền mặt để đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, Costco cũng cung cấp cổ tức hàng quý ngày càng tăng ở mức 1,02 USD trên mỗi cổ phiếu. Lần tăng cổ tức hàng quý gần nhất của công ty đạt tỷ lệ hai con số là 12%. Điều này cùng với khoản cổ tức đặc biệt giúp hỗ trợ định giá cổ phiếu cao của công ty. Cổ phiếu COST đã tăng 45,35% kể từ đầu năm 2023 đến nay, dễ dàng đánh bại chỉ số S&P 500 tăng 23,41%.

Truist Financial đã nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu của Costco từ 619 USD lên 693 USD và duy trì xếp hạng “mua” đối với cổ phiếu trong một báo cáo nghiên cứu vào ngày 15/12. Công ty báo cáo mức tăng trưởng doanh số "vững chắc" tiếp tục được thúc đẩy bởi hàng tiêu dùng có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn. Mặc dù vậy, mô hình định giá của Costco cho phép công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận cao.

Kho hàng của Costco rất thú vị để mua sắm. Khách hàng trả phí thành viên hàng năm để hưởng mức chiết khấu cao, điều này giúp thúc đẩy phần lớn lợi nhuận hoạt động của công ty. Các nhà kho chất cao tới tận trần với số lượng hàng hóa khổng lồ, nhưng Costco rất giỏi trong việc chỉ mua những gì họ biết là sẽ bán được. Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho của Costco - thước đo số lần công ty đã bán và thay thế hàng tồn kho trong một khoảng thời gian nhất định - cao hơn nhiều so với các nhà bán lẻ hàng đầu khác.

Costco tạo ra tỷ suất lợi nhuận bán hàng rất thấp, khiến cho vòng quay hàng tồn kho cao trở thành yếu tố cần thiết cho sự thành công của công ty. Trong 10 năm qua, Costco đã tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu với tốc độ trên mức trung bình là 11,8% mỗi năm.

Chiến lược kinh doanh mua hàng số lượng lớn, đơn giản của Costco sẽ không trở nên lỗi thời trước những thay đổi về công nghệ. Đây là lý do tại sao thị trường sẵn sàng trả mức P/E dự phóng cao là 44,93 cho cổ phiếu này, bất chấp mức tăng trưởng thu nhập hàng năm ước tính là 10% trong dài hạn.