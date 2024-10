Tăng trưởng lành mạnh và bền vững, TPBank báo lãi gần 5.500 tỷ đồng

Kết thúc Quý III, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, MCK: TPB) đạt hơn 5.460 tỷ đồng lợi nhuận, tín dụng tăng trưởng lành mạnh 14%, lọt Top 100 của Brand Finance với giá trị thương hiệu 461 triệu USD.

Kinh doanh hiệu quả, số hóa toàn diện, định giá thương hiệu TPBank tăng lên 461 triệu USD

Các mảng kinh doanh của TPBank đều khởi sắc góp phần tạo nên bức tranh lợi nhuận tươi sáng cho 9 tháng đầu năm. Theo đó, lợi nhuận 3 quý của TPBank đạt hơn 5.460 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng huy động tăng trên 8% so với hồi đầu năm, vượt kế hoạch khi cán mốc 342.120 tỷ đồng.

Hoạt động của nhà băng trong 9 tháng đem về khoản thu nhập hơn 12.900 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nhập lãi thuần đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính khi tiếp tục đà tăng hai con số (10%), đạt 9.840 tỷ đồng. Mảng dịch vụ cũng chứng minh vai trò ngày càng quan trọng khi đóng góp gần 2.455 tỷ đồng vào tổng thu nhập của toàn hàng.

Hoạt động hiệu quả đi kèm vận hành tiết kiệm nhờ số hóa toàn diện, quản lý chi phí chặt chẽ, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của TPBank giảm xuống 34%.

TPBank chủ động kiểm soát rủi ro, bao phủ nợ xấu, tránh những tác động tiêu cực trong tương lai khi đẩy mạnh trích lập dự phòng trong năm qua gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ 2023, ở mức gần 3.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel III (chuẩn mực quản trị rủi ro chặt chẽ và toàn diện nhất trong ngành ngân hàng hiện nay) của TPBank là 13%, cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu của Basel III (10,5%).

Với những hoạt động kinh doanh nổi trội cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về giá trị và sức mạnh thương hiệu, được đánh giá cao về nỗ lực chuyển đổi số, sáng tạo trong các ứng dụng dành cho người dùng, TPBank đã lần thứ hai lọt vào Top 100 của Brand Finance với giá trị thương hiệu tăng 8% lên 461 triệu USD, duy trì vị trí thứ 23 trong bảng xếp hạng Vietnam 100 2024 của Brand Finance.

Tín dụng tăng trưởng 14%

Với uy tín tốt và thanh khoản dồi dào, cùng sự chủ động trong xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu vốn của thị trường, khép lại Quý III, dư nợ tín dụng bao gồm cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp của TPBank cán mốc 247.650 tỷ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm, vượt xa trung bình ngành.

Danh mục cấp tín dụng của ngân hàng trải dài từ các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên của chính phủ và NHNN; các dự án, lĩnh vực thuộc vốn đầu tư công; các dự án, công trình giao thông trọng điểm của nhà nước, hạ tầng nông nghiệp nông thôn, hạ tầng thương mại, hạ tầng văn hóa, xã hội; các khách hàng sản xuất các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng nhanh.

Ngân hàng cũng dành mối quan tâm đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; các khách hàng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông. Trong mảng tín dụng xanh, TPBank luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp có phương án, dự án xanh với gói vay 5.000 tỷ đồng, lãi suất chỉ 0% trong 3 tháng đầu.

Nâng cao trách nhiệm xã hội, nâng tầm vị thế ngân hàng

Nhận thức rõ sứ mệnh “ngân hàng vị nhân sinh”, định hướng phát triển bền vững vì sự lớn mạnh của cộng đồng, TPBank không ngừng đóng góp tích cực cho xã hội bằng những hành động thiết thực. Với 2.419 tỷ đồng nộp vào ngân sách Nhà nước năm 2023, TPBank trở thành một trong 10 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách nhiều nhất năm.

Tháng 9, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 3 (Yagi) tại các tỉnh thành phía Bắc, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, TPBank đã ủng hộ 2,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả do mưa lũ và sớm ổn định cuộc sống.

TPBank cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên đưa ra chương trình hỗ trợ giảm tối đa 50% số tiền lãi hiện tại cho khách hàng cá nhân hiện hữu chịu ảnh hưởng do mưa lũ bởi bão Yagi, với hạn mức chương trình lên tới 2.000 tỷ đồng.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC), các chương trình hỗ trợ sau bão Yagi có thể sẽ tác động lên thu nhập lãi và lợi nhuận của các ngân hàng. Tuy nhiên, TPBank đã chủ động tính toán, cân đối để vừa đưa ra được chính sách hỗ trợ phù hợp, vừa đảm bảo mục tiêu kinh doanh. Nhờ đó, tỷ lệ lãi biên (NIM) của TPBank vẫn duy trì xấp xỉ 4%.