Tận dụng chính sách trả góp 15 năm, người trẻ hiện thực hóa ước mơ nhà 'chính chủ'

Giá nhà cho thuê tăng chưa thấy điểm dừng

Trong báo cáo thị trường đầu năm 2024, Savills cho biết giá thuê tất cả hạng căn hộ dịch vụ tại Hà Nội và TP.HCM đều tăng theo năm. Savills Việt Nam nhận định nhu cầu căn hộ dịch vụ trở lại mạnh mẽ trong năm 2023 so với 2022 là nhờ sự gia tăng của chuyên gia nước ngoài đến từ các doanh nghiệp FDI và cơ sở hạ tầng được nâng cấp.

Tương tự, số liệu của Batdongsan.com.vn cho biết mức giá cho thuê chung cư trung bình tại Hà Nội và TP.HCM hiện nay là 12,5 - 13 triệu đồng/tháng, tăng xấp xỉ 8% trong vòng 1 năm. Trước xu hướng chi phí thuê nhà liên tục tăng, nhiều người có nhu cầu ở thực, đặc biệt là người trẻ có thu nhập ổn định đang tìm đến các dự án có chương trình trả góp an toàn và linh hoạt.

Một khảo sát của Batdongsan.com mới đây cũng cho thấy những người trẻ từ 22 đến dưới 39 tuổi đang trở thành nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà chủ lực, thay thế nhóm trung lưu trên 40. Thực tế, người trẻ từ 26 - 42 tuổi có nhu cầu tìm mua bất động sản nhiều nhất năm 2023.

Theo đại diện Savills TP.HCM, khách hàng độ tuổi từ 25 đến 35 hiện là nhóm có khả năng thu nhập tốt để mua nhà. Từ lợi thế sở hữu khoản tích lũy nhất định, họ không ngần ngại sử dụng đòn bẩy tài chính để hiện thực hóa mơ ước sở hữu bất động sản cũng như tận hưởng cuộc sống tiện nghi của không gian sống “chính chủ” thay vì đi thuê nhà.

Dù vậy, giới trẻ hiểu biết cũng thận trọng hơn trong bài toán mua nhà. Bên cạnh việc nhắm đến các bất động sản với tiêu chí cao về không gian xanh và tiện ích đủ đầy, họ đặt niềm tin vào các chủ đầu tư có chính sách hỗ trợ tốt nhất để được “nhẹ gánh” về tài chính trước mắt cũng như trong dài hạn.

Chính sách an toàn tài chính đi cùng môi trường sống đẳng cấp

Nổi bật trong các chủ đầu tư có sản phẩm và chính sách vay mua nhà “được lòng” giới trẻ phải kể đến Vinhomes với chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính”. Đi cùng chính sách này, khách hàng khi vay ngân hàng để mua nhà Vinhomes sẽ được trả góp lên tới 15 năm với lãi suất cố định ở mức thấp và hoàn toàn không phải lo lắng khi thị trường biến động.

Cụ thể, khách hàng mua nhà Vinhomes chỉ cần chuẩn bị khoản vốn tự có tương đương 30% giá trị bất động sản. Phần còn lại, khách hàng được hỗ trợ vay ngân hàng và trả góp lên tới 15 năm. Đặc biệt, trong 2 năm đầu, khách hàng được chủ đầu tư Vinhomes đảm bảo lãi suất cố định là 6%/năm với khu thấp tầng và 7%/năm với khu cao tầng.

Sau 2 năm, mức lãi suất sẽ được áp dụng theo thị trường nhưng theo hướng có lợi tối đa cho khách hàng. Cụ thể, nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng đúng mức lãi suất ngân hàng áp dụng. Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng cao hơn, người mua vẫn được đảm bảo chỉ phải trả lãi với mức trần tối đa là 8%/năm với khu thấp tầng hoặc 9,5%/năm với khu cao tầng. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất - nếu có sẽ do Vinhomes chịu trách nhiệm chi trả cho ngân hàng.

Chính sách này thu hút sự chú ý của rất lớn của người trẻ. Anh Hoàng Phú (32 tuổi, TP.HCM) cho biết, anh chưa từng “dám” nghĩ đến việc sở hữu nhà riêng dù đã tích lũy được hơn 1 tỷ sau 8 năm đi làm, cho đến khi biết đến chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” của Vinhomes.

Nhờ chương trình này, chỉ với gần 900 triệu đồng anh đã có thể sở hữu ngay căn hộ sang trọng, đầy đủ tiện nghi tại đại đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM - Vinhomes Grand Park. Anh Hoàng Phú tính toán, trong hai năm đầu, do chưa phải trả tiền gốc và hưởng lãi suất cố định 7%/năm nên mỗi tháng anh chỉ phải trả chưa đến 10 triệu đồng, tương đương với tiền thuê nhà hiện tại. Sau 24 tháng không cần trả tiền gốc, với khoản tiền tích lũy được cùng thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng, anh vẫn có thể sống thoải mái với tổng số tiền trả góp cả gốc lẫn lãi chưa tới 21 triệu đồng/tháng.

“Cân nhắc giữa chi phí thuê nhà và mua nhà trả góp thì rõ ràng mua nhà lợi hơn rất nhiều. Mức trả góp hợp lý và minh bạch cũng không khiến chi phí sinh hoạt bị ảnh hưởng và không tạo cú sốc khi lãi suất thả nổi tăng cao. Với xu hướng giá thuê cũng như giá bán nhà đều tăng liên tục như hiện nay thì càng chậm chân cơ hội sở hữu nhà càng xa vời”, anh Hoàng Phú nói về quyết định mua nhà của mình.

Theo các chuyên gia, một ưu điểm nổi bật trong chính sách bán hàng mới của Vinhomes là sự linh hoạt theo các kế hoạch tài chính của người mua. Theo đó, khách hàng có thể trả góp trong 5 năm, 10 năm, hoặc 15 năm tùy theo nhu cầu hoặc theo khả năng sắp xếp dòng tiền. Song, dù vay trong dài hạn 15 năm hay vay ngắn hạn thì người mua nhà vẫn hưởng lợi rất lớn từ những ưu đãi của Vinhomes. Chưa kể, kinh nghiệm từ các nước phát triển cho thấy việc sở hữu căn hộ riêng sẽ tạo thêm động lực làm việc và phát triển sự nghiệp cho người trẻ.

Chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” hiện được áp dụng với sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), hoặc căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP.HCM). Đây đều là những dự án/phân khu đắt khách bậc nhất hiện nay của Vinhomes nói riêng và thị trường bất động sản nói chung, nhờ môi trường sống đẳng cấp và khả năng sinh lời chắc chắn.

