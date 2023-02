Tại sao chúng ta không nên rửa mặt trước khi tắm?

TPO - Diễn viên Bình An tiết lộ anh thường xuyên làm "công tác tư tưởng" với bà xã - Á hậu Phương Nga trước khi đóng phim mới, đặc biệt là những phim có nhiều cảnh tình cảm với bạn diễn. Bình An khẳng định anh được bà xã tôn trọng và tin tưởng vì có lập trường vững vàng khi làm nghề. Bình An tự tin "chưa bao giờ nảy sinh tình cảm với bạn diễn nữ".