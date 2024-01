Tác động tích cực của thang máy đối với lối sống và sức khỏe gia đình Việt

Thang máy có nhiều tác động tích cực đến việc di chuyển của người già, trẻ nhỏ, giúp tiết kiệm thời gian, sức lực và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cả gia đình.

1. Thuận tiện và tiết kiệm thời gian

Thông thường, để di chuyển bằng thang bộ từ tầng 1 lên tầng 6 sẽ mất khoảng từ 3 - 5 phút. Hoạt động này vừa tiêu tốn thời gian, vừa gây mất năng lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với người già. Ngoài ra, việc vận chuyển đồ đạc nặng/cồng kềnh giữa các tầng cũng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, những khó khăn này hoàn toàn được giải quyết nếu gia chủ lắp thang máy gia đình.

Đối với thang máy, người dùng chỉ mất chưa đến 1 phút để di chuyển lên xuống thông qua một vài thao tác đơn giản từ mở cửa, bấm số tầng, đóng cửa thang máy. Trong quá trình di chuyển, người dùng vẫn có thể làm các công việc khác, dễ dàng vận chuyển những đồ đạc nặng giữa các tầng.

2. Tăng độ an toàn

Các nhà sản xuất thang máy gia đình trên thế giới đã và đang nỗ lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các tính năng an toàn để giúp người dùng yên tâm trong quá trình sử dụng thang máy. Một số tính năng an toàn điển hình: Khóa an toàn trẻ em, hệ thống cứu hộ tự động, nút dừng khẩn cấp, hệ thống liên lạc 2 chiều, chuông báo cháy, hệ thống cảnh báo quá tải,... giúp người dùng yên tâm trong quá trình vận hành thang máy.

Bên cạnh đó, việc sử dụng thang máy giúp giảm thiểu các nguy cơ tai nạn có thể xảy khi sử dụng cầu thang bộ như trượt ngã, trẻ em tự ý leo lên bậc thang không có sự giám sát của người lớn,… Vì vậy, việc lắp đặt thang máy trong nhà vừa thể hiện sự quan tâm, vừa đảm bảo sự an toàn dành cho mọi thành viên trong gia đình.

3. Tăng sự độc lập cho người khuyết tật

Đối với những gia đình có người khuyết tật, người gặp khó khăn khi di chuyển, người phải ngồi xe lăn thì việc sở hữu một chiếc thang máy trong nhà là giải pháp tối ưu, giúp việc di chuyển trở nên chủ động và thuận tiện hơn.

Bảng điều khiển sẽ được thiết kế và lắp đặt ở vị trí phù hợp, giúp người khuyết tật dễ dàng thực hiện các thao tác mở cửa, chọn số tầng và đóng cửa thang máy. Từ đó, họ có thể chủ động di chuyển giữa các tầng của ngôi nhà mà không cần phụ thuộc hay sự giúp đỡ của người khác.

4. Giảm căng thẳng, mệt mỏi

Lắp đặt thang máy gia đình giúp tạo ra một môi trường sống thoải mái hơn và giảm bớt căng thẳng cho người dùng, đặc biệt là khi họ cảm thấy mệt mỏi hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển. Sau những giờ làm việc căng thẳng, người dùng hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, thư giãn cũng như tiết kiệm sức lực khi sử dụng thang máy để di chuyển thay vì phải leo từng bậc thang bộ.

Vì những lý do trên, gia chủ nên lắp đặt thang máy cho gia đình mình. Không chỉ giúp các thành viên trong gia đình di chuyển thuận tiện, thang máy gia đình còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng tầm giá trị bất động sản.