SwanBay: Điểm đến mới của sự kiện văn hoá, nghệ thuật, phong cách sống

SwanBay là khu đô thị đảo độc đáo được cộng đồng cư dân tinh hoa lựa chọn nhờ sở hữu lợi thế sông nước bên cạnh phong cách kiến trúc hiện đại giao hoà giữa thiên nhiên xanh cùng tiện ích đỉnh cao.

Không chỉ thu hút người mua nhà thành đạt cũng như giới đầu tư tinh nhạy, trong mùa lễ hội này, SwanBay nổi lên như là một điểm đến của các sự kiện văn hoá - nghệ thuật và phong cách sống ngoài trời chỉ cách TP.HCM 35 phút đường thủy.

Điểm đến của những sự kiện văn hoá, nghệ thuật và phong cách sống ngoài trời

Tương đồng với những hòn đảo đặc quyền dành cho giới thượng lưu trên thế giới, SwanBay vừa mang vẻ bình yên, tự tại giữa thiên nhiên với những căn biệt thự sang trọng nép mình dưới vòm cây xanh mát hướng ra mặt sông thoáng đãng, nhưng cũng vừa sôi động với những sự kiện văn hoá, nghệ thuật và phong cách sống quy mô lớn.

Mở màn mùa lễ hội là sự kiện thắp sáng cây thông Giáng sinh khổng lồ trên hòn đảo thượng lưu. Sự đầu tư chỉn chu của SwanBay tạo nên một không gian Giáng sinh đầy ấn tượng của mùa lễ hội. Cây thông cao 11 tầng sừng sững với những tầng ánh sáng khổng lồ gợi liên tưởng đến hàng ngàn vì sao lấp lánh trong đêm trở thành một trong những điểm check-in tuyệt vời dành cho gia đình và bạn bè. Con đường ánh sáng hình trái tim trong những ngày qua cũng được xem là địa điểm lãng mạn của những cặp đôi.

Đặc biệt, vào đêm 17/12 vừa qua, phần thi Best In Swimsuit trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã diễn ra tại đảo SwanBay với sự xuất hiện của hàng loạt Hoa hậu, Á hậu và người nổi tiếng như: Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Tiểu Vy… Sự kiện này đánh dấu một cột mốc mới của SwanBay trong hành trình trở thành điểm đến mới cho các sự kiện tầm cỡ. Với sân khấu ngoài trời ven sông được đầu tư công phu cùng điểm nhấn là cây thông ánh sáng, Best In Swimsuit 2022 đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn mãn nhãn dưới bàn tay tài hoa của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

SwanBay - Nơi tinh hoa nghệ thuật hòa quyện cùng thiên nhiên thuần khiết

Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Sống kết nối trên đảo thượng lưu”, vào đêm 25/12, cư dân và khách tham quan SwanBay đã đắm mình trong sân khấu âm nhạc ngoài trời tại quảng trường cây thông ánh sáng cùng những giai điệu tinh tế và lãng mạn của nữ ca sỹ Nguyên Hà và ban nhạc.

Trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của không gian, những âm điệu đắm say của nữ ca sỹ Nguyên Hà hòa quyện cùng với ánh trăng, vì sao, dòng sông, cây cỏ và tiết trời se lạnh tạo nên một trải nghiệm âm nhạc độc đáo chỉ có tại SwanBay.

Với hàng nghìn lượt khách tham gia sự kiện, SwanBay hứa hẹn trở thành một địa điểm lý tưởng cho các hoạt động nghệ thuật ngoài trời tại khu vực ven Sài Gòn dành riêng cho khách hàng tinh hoa.

Bên cạnh đặc quyền về tính kết nối cùng thiên nhiên xanh mát, hệ tiện ích xứng tầm tại SwanBay sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh sống, nghỉ dưỡng, giải trí và kinh doanh của cộng đồng cư dân thượng lưu. Từ chuỗi nhà hàng & café, spa, khu cắm trại, công viên trung tâm, sân tennis, clubhouse, cho đến trường mẫu giáo KinderWorld, phòng khám Doctor Aibolit, sân golf 18 lỗ hay bến du thuyền… Tất cả đều là những mảnh ghép hoàn hảo giúp tạo nên bức tranh duy mỹ với tuyên ngôn mới về phong cách sống đỉnh cao dành cho cộng đồng cư dân thượng lưu.

Định danh đảo thượng lưu, SwanBay là khách mời thường xuyên tại những sự kiện và giải thưởng danh giá của cộng đồng phong cách sống thượng lưu. Vào ngày 16/12/2022 tại khách sạn InterContinental Saigon, SwanBay đồng hành cùng Sự kiện Made to Perfection do WOW, LUXUO Vietnam và Men’s Folio Vietnam tổ chức. Đêm tiệc là nơi quy tụ của các nhà sưu tầm đồng hồ danh tiếng cùng các tín đồ thời trang bespoke. Sự hiện diện của SwanBay tại sự kiện này góp phần nhấn mạnh yếu tố thượng lưu trong phong cách sống hiện đại mà khu đô thị kiểu mẫu này đang theo đuổi.

Đặc biệt, cũng trong tối 16/12, tại lễ trao giải thường niên Best of the Best Awards 2022 của Robb Report Việt Nam diễn ra ở khách sạn The Reverie Saigon, Oasia SwanBay – dự án thành phần mới nhất của SwanBay – đã được vinh danh với giải thưởng “Best Waterfront Mansion of the Year”. Cùng với 18 giải thưởng dành cho sản phẩm và dịch vụ xuất sắc nhất của các thương hiệu hàng đầu trong ngành xa xỉ, giải thưởng “Best Waterfront Mansion of the Year” là sự công nhận xứng đáng dành cho Oasia SwanBay, giúp khẳng định vị thế của dự án này nói riêng cũng như khu đô thị SwanBay nói chung trên thị trường bất động sản hạng sang.