Sun World Ha Long 'khai tiệc' hè, bùng nổ cuộc vui với vạn trải nghiệm mới

Nếu cần một điểm dừng chân để “xả” cái nóng của mùa hè, tận hưởng những dịch vụ hàng đầu hay đơn giản là cần không gian để cân bằng thân – tâm – trí cho cả gia đình, Hạ Long chính là lựa chọn không thể bỏ qua, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách với những trải nghiệm mới được cập nhật mỗi mùa.

Nhiều năm liên tiếp, Tp. Hạ Long luôn lọt top những điểm đến hàng đầu thế giới. Đầu năm 2023, tờ báo chuyên về du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel + Leisure cũng vừa đưa Hạ Long vào danh sách 21 hành trình "thay đổi cuộc đời mà du khách nên trải nghiệm ít nhất một lần".

Sức hút của Hạ Long không chỉ bởi vẻ đẹp của di sản Vịnh Hạ Long – nơi vừa được Travel + Leisure xếp thứ 10 trong danh sách 55 địa điểm đẹp nhất thế giới 2023, những bãi biển trong xanh thấu đáy như Quan Lạn, Bãi Cháy, các địa điểm du lịch văn hóa – trải nghiệm như núi Bài Thơ, bảo tàng Quảng Ninh mà còn bởi những khu vui chơi – giải trí “all in one” đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm của du khách như tại Sun World Ha Long.

Tận hưởng hè siêu “cool” cùng Sun World Ha Long

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 6 km, từ lâu Sun World Ha Long đã trở thành từ khóa cho mỗi du khách khi đến tham quan, du lịch tại Hạ Long. Với sự đầu tư quy mô, đa dạng các loại hình từ khu vui chơi, khu tham quan, khu check in, ẩm thực, văn hóa tâm linh… Sun World Ha Long được nhiều du khách ví như “thế giới thu nhỏ giữa lòng Hạ Long”.

Tại đây, du khách có thể tham gia 12 trò chơi và làn trượt tại Công viên nước - Typhoon Water Park như: Quốc đảo diệu kỳ, Dòng sông lơ đãng, Vịnh mặt trời... Để trải nghiệm cảm giác mạnh, những đường trượt xoắn ốc của "Cơn bão nhiệt đới", hay phễu nước dốc nghiêng 45 độ trong "Cuồng phong lốc xoáy"… đương nhiên không thể bỏ qua. Mỗi làn trượt ở Typhoon Water Park là ly nước mát lạnh đầy phấn khích, giúp giải cơn khát bỏng cháy của cái nắng hè oi ả miền Bắc, và khiến tinh thần ngập tràn hứng khởi.

Chưa kịp “thỏa mãn” với danh sách dài những trò chơi dưới nước, du khách lại tiếp tục được thỏa thích thử sức với 20 trò chơi trải từ mặt đất lên đến không trung tại Công viên Rồng – Dragon Park. Nhiều trò chơi được đo ni đóng giày cho du khách ưa chinh phục thử thách như “Theo dấu chân rồng”, “Tàu hải tặc” hay “Tê giác cuồng nộ”, “Tàu lượn siêu tốc”… Phù hợp hơn cho sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình là “Chiếc ô kỳ diệu”, “Binh đoàn bò sát”, “Thằn lằn bay”, “Chiếc cốc thần”, “Chuyến xe tuổi thơ”... Mỗi giây phút ở Dragon Park đều được đánh dấu bằng những cảm xúc thăng hoa, thích thú.

Khám phá hai nền văn hóa trong một điểm đến

Sun World Ha Long còn hấp dẫn du khách bởi khu đồi Huyền bí phía bên kia tuyến cáp treo Nữ Hoàng. Đây là không gian tách biệt so với cụm hai công viên trên, rất thích hợp cho những ai yêu thích bình yên, tĩnh lặng để ngắm nhìn vẻ đẹp vùng di sản từ trên cao; chiêm ngưỡng khu vườn Nhật xinh đẹp với tùng La Hán, hồ Cá Koi, hòn non bộ; thả mình vào sự thanh tịnh đậm chất thiền của nhà Bonsai hay ngắm nhìn Cầu Koi - biểu tượng của tình yêu nam nữ son sắt, thủy chung và lưu giữ cho mình những bức ảnh check in độc – lạ.

Từ không gian đậm chất thiền của vườn Nhật, chỉ một bước qua cây Cầu Mây là du khách có thể “chạm” được vào không gian thiền tự đậm chất tâm linh truyền thống Việt tại Bảo Hải Linh Thông Tự. Đứng tại Cầu May, du khách có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh trữ tình thơ mộng của rừng thông xanh mát hay vịnh biển bao la và ghi lại những khoảnh khắc kỳ vĩ của trời đất. Điểm nhấn của Bảo Hải Linh Thông Tự - quần thể kiến trúc tâm linh kế thừa những tinh hoa kiến trúc chùa Việt cổ thế kỷ 17, 18 nằm ở công trình Ngũ Phương Bảo Tháp, được thiết kế theo mô hình ngũ phương Phật. Thật thú vị khi trong cùng một tổ hợp du lịch mà du khách có thể vừa tìm thấy được sự náo nhiệt từ những trò chơi đẳng cấp mà vẫn có được sự an yên và tĩnh lặng từ cụm điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa Việt – Nhật bên vịnh di sản.

Đặc biệt, đến Sun World Ha Long hè này, du khách còn được trải nghiệm khu văn hóa - nghệ thuật Nhật Bản tại tầng hầm ga Mặt trời. Nơi đây sẽ tái hiện một ngôi làng thời kỳ Edo của vùng chế tác kiếm nổi tiếng Bizen Osafune. Bằng việc phân chia các khu vực riêng biệt, gồm khu trò chơi truyền thống dành cho trẻ em; khu chế tác kiếm gồm rèn, điêu khắc, làm phụ kiện, vỏ, lưu trữ nguyên liệu; khu sơn mài và biểu diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng..., khách du lịch có thể trực tiếp khám phá một góc Nhật Bản và tìm hiểu sự ra đời của thanh kiếm Samurai huyền thoại. Trải nghiệm đặc biệt độc đáo lần đầu tiên có tại Việt Nam này sẽ được Sun World Ha Long ra mắt tháng 5/2023.

Trong tĩnh có động, xen kẽ giữa không gian văn hóa Việt – Nhật đó là khu vực trò chơi trong nhà Kidoland - thế giới trò chơi hấp dẫn dành cho con trẻ và những ai đam mê game giải trí. Các trò chơi điện tử xu xèng sôi động, rạp chiếu phim 12D kỳ thú, Xứ sở lộn ngược hài hước, Bảo tàng tượng sáp nơi bạn có thể sánh bước cùng các ngôi sao, chính trị gia nổi tiếng, Vòng quay Sun Wheel - nơi cả nhà có thể ngắm hoàng hôn của “thánh địa du lịch Châu Á” từ top vòng quay lớn nhất thế giới…, đó chỉ là một vài trong rất nhiều trải nghiệm ở xứ sở vui không hồi kết này.

Dịp này, Sun World Ha Long cũng chính thức triển khai “Wow Pass - dịch vụ lối đi ưu tiên” tại hai khu vực đồi Mặt Trời và công viên Rồng - Dragon Park, giúp du khách không phải xếp hàng chờ đợi để di chuyển lên cáp treo Nữ hoàng, vòng quay Mặt trời, thử sức với làn trượt Samurai hay qua lối vào trải nghiệm tất cả các trò chơi tại công viên Rồng. Hành trình khám phá Sun World Ha Long bởi thế sẽ thêm phần hấp dẫn và thu hút, hứa hẹn tiếp tục “phá đảo” mùa hè miền Bắc.