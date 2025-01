Sun Urban City Hà Nam: 'Bắt sóng' hạ tầng tương lai cùng đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Tại nhiều quốc gia phát triển, xu hướng an cư tại các đô thị vệ tinh và làm việc tại trung tâm thành phố lớn ngày càng phổ biến nhờ sự phát triển của hệ thống giao thông công cộng hiện đại. Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý (Hà Nam) đang đi đúng theo xu hướng này.

Xu hướng tất yếu của tương lai

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam dự kiến sẽ tăng mạnh từ 36% (năm 2018) lên mức 57% vào năm 2050. Điều này không chỉ đặt ra nhiều thách thức về nhà ở, hệ thống giao thông mà còn khiến nhu cầu tìm kiếm không gian sống xanh trở nên phổ biến. Nhiều người lựa chọn lối sống cân bằng, ưu tiên môi trường trong lành, yên tĩnh ở xa trung tâm thành phố và đổi lại việc di chuyển bằng các phương tiện giao thông văn minh.

Tại Nhật Bản, hệ thống tàu cao tốc Shinkansen cho phép hàng triệu người di chuyển từ các tỉnh lân cận như Chiba, Saitama đến Tokyo mỗi ngày chỉ trong khoảng 30 phút. Tại các thành phố lớn ở châu Âu như Paris hay Frankfurt, người dân thường chọn sống ở các thị trấn lân cận để tận hưởng không gian sống thoáng đãng, trong lành, nhưng vẫn dễ dàng di chuyển vào trung tâm nhờ hệ thống đường sắt cao tốc.

Xu hướng sống “ly tâm” này giúp giảm áp lực dân số và ô nhiễm tại các đô thị lớn, đồng thời mang đến không gian sống thoải mái, tiện nghi hơn cho người dân. Với tốc độ phát triển hạ tầng giao thông mạnh mẽ, Việt Nam cũng đang dần tiếp cận xu hướng này, đặc biệt khi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam được triển khai.

Dự kiến hoàn thành vào năm 2035, dự án sẽ tạo bước đột phá trong kết nối các vùng miền của đất nước. Đặc biệt, với ga Phủ Lý – ga nối tiếp đầu tiên sau ga Ngọc Hồi, tuyến đường này sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Hà Nam chỉ còn khoảng 8 phút, biến việc sinh sống tại Hà Nam và làm việc hằng ngày tại trung tâm Hà Nội trở thành điều hết sức bình thường.

Sun Urban City Phủ Lý (Hà Nam) là một trong những dự án đô thị tiên phong kiến tạo không gian sống trong lành, thân thiện với môi trường nhưng vẫn đảm bảo sự kết nối thuận tiện với trung tâm Hà Nội. Không còn phải chen chúc trong thành phố ngột ngạt, sau giờ làm việc, cư dân chỉ cần bước lên tàu điện để về với tổ ấm của mình, tận hưởng không gian sống sinh thái trọn vẹn, “đủ xa” để hòa mình với thiên nhiên, tránh sự đông đúc, chật chội của phố thị nhưng cũng “đủ gần” để dễ dàng di chuyển đến các trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của Thủ đô.

“Khi tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam hoàn thiện, các tỉnh lân cận Hà Nội như Hà Nam sẽ trở thành vùng đất tiềm năng để hình thành các đô thị vệ tinh. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực cho Hà Nội mà còn thúc đẩy kinh tế cả khu vực”, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định.

1001 tiện ích và môi trường sống xanh lý tưởng

Lựa chọn sống, nghỉ dưỡng tại Sun Urban City Hà Nam, cư dân sẽ được tận hưởng môi trường sống trong lành, tách biệt khỏi tình trạng ô nhiễm thường thấy ở các đô thị lớn. Theo báo cáo của IQAir, chỉ số bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội những ngày gần đây thường xuyên dao động ở mức trên 150 µg/m³, cao gấp 3 lần ngưỡng an toàn do WHO khuyến cáo (50 µg/m³).

Trong khi đó, Hà Nam, đặc biệt là khu vực Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City, là nơi hiếm hoi sở hữu chất lượng không khí trong lành nhờ hệ thống sông ngòi và thảm thực vật tự nhiên từ châu thổ ba con sông: Đáy, Nhuệ, Châu Giang, giúp duy trì chất lượng không khí, làm mát và điều hòa khí hậu tại đây.

“Cuối tuần, gia đình tôi thường tìm đến vùng ven đô để tận hưởng không khí trong lành và yên tĩnh. Khi tuyến đường sắt cao tốc hoàn thiện, chắc chắn tôi sẽ cân nhắc chuyển về Sun Urban City Hà Nam để sinh sống lâu dài”, chị Ngọc Hà (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ.

Không chỉ có chất lượng không khí tốt, Sun Urban City với mật độ xây dựng chỉ 18%, dành riêng 200ha trên tổng diện tích 420ha cho cảnh quan và các mảng xanh, tạo lập không gian sống trong lành vốn vắng bóng tại các thành phố lớn. Các tổ hợp công viên, vườn chủ đề, tuyến đường nội khu rợp bóng mát… sẽ mang lại không gian sống xanh lý tưởng, đặc biệt phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Sun Urban City với thiết kế như một đô thị sinh thái hiện đại, nổi bật là các căn hộ Art Residence được thiết kế trần cao gần 5m, tối ưu ánh sáng và không gian sinh hoạt, mang lại sự thoải mái, tiện lợi cho cư dân. Hệ thống tiện ích đa dạng bao gồm các công viên chủ đề, khu vui chơi giải trí, thể thao và trường học, phòng khám đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi.

Sự phát triển của các đại dự án hạ tầng giao thông như đường sắt cao tốc Bắc - Nam mở ra lựa chọn an cư mới tại các đô thị vệ tinh. Với mức giá bán hợp lý và tiềm năng tăng giá khi đón sóng hạ tầng giao thông hoàn thiện, Sun Urban City Hà Nam là cơ hội đầu tư không thể bỏ qua. Cư dân không chỉ được hưởng lợi từ chất lượng sống mà còn từ giá trị tài sản tăng dần theo thời gian.

Đây còn là lời giải cho bài toán cân bằng giữa công việc và cuộc sống – điều mà các đô thị lớn trên thế giới đã và đang làm rất tốt.