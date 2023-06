Sun Taxi mua 3.000 xe điện Vinfast VF 5 Plus, thúc đẩy cách mạng giao thông xanh tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Sun Taxi đã ký kết hợp đồng mua 3.000 xe ô tô điện VF 5 Plus từ Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast. Đây là hợp đồng mua xe có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam từ trước đến nay, với thời gian bàn giao từ nay đến năm 2025.

Việc triển khai dịch vụ taxi điện nằm trong chiến lược chuyển đổi xanh, mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ của Sun Taxi, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng giao thông xanh và đóng góp vào mục tiêu chung giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050 của Việt Nam. Cụ thể, Sun Taxi ký hợp đồng mua 3.000 chiếc xe điện VF 5 Plus từ VinFast để bổ sung vào dàn xe xăng hiện đang vận hành.

Giai đoạn đầu, Sun Taxi sẽ triển khai dịch vụ taxi điện tại các tỉnh, thành phố gồm Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Nha Trang (Khánh Hoà), Phan Thiết (Bình Thuận), Gia Lai và Kon Tum. Dự kiến, đến năm 2025, toàn bộ 3.000 ô tô điện VinFast trong dàn xe của ​​Sun Taxi sẽ lăn bánh trên khắp Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sun Taxi cho biết: “Xe điện đang là xu thế chung của thế giới và các doanh nghiệp Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi nhiều năm, qua quá trình trải nghiệmvà vận hành thử, Sun Taxi nhận thấy những điểm ưu việt của xe điện so với xe xăng như giúp tối ưu số lượng nhân sự vận hành, giúp tài xế điều khiển xe an toàn và thuận tiện hơn, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí bảo trì, bảo dưỡng. Không những vậy, xe điện còn mang tới trải nghiệm khác biệt cho khách hàng với các ưu điểm không mùi, không ồn, không khí thải. Với tiêu chí An toàn - Ân cần - Chất lượng trong phục vụ, Sun Taxi hy vọng việc hợp tác với VinFast đưa xe điện vào cung cấp dịch vụ taxi sẽ mang đến giá trị vượt trội cho khách hàng và cộng đồng”.

Ông Trần Lê Phương - Phó Tổng giám đốc VinFast Việt Nam chia sẻ: “VinFast rất vui mừng khingày càng nhiều doanh nghiệp vận tải lựa chọn chuyển đổi sang phương tiện xanh. Hiệu quả vượt trội về kinh tế, phản hồi tốt từ khách hàng và tác động tích cực đến môi trường là những giá trị mà chúng tôi mong muốn trao gửi đến các doanh nghiệp có chung tầm nhìn. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Sun Taxi và các doanh nghiệp đối tác trong quá trình xanh hóa giao thông, bằng việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng trạm sạc trên cả nước để giúp khách hàng, đốitác an tâm và thuận tiện trong suốt quá trình sử dụng xe”.

Hiện tại, VinFast đã quy hoạch hệ thống 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện trên 63 tỉnh, thành phố, đồng thời cung cấp các dịch vụ hậu mãi ưu việt như bảo hành chính hãng lên tới 10 năm, hệ thống xưởng dịch vụ không ngày nghỉ trên toàn quốc, sửa chữa lưu động (Mobile Service), sạc pin lưu động (Mobile Charging), cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành.

Tham gia thị trường giao thông vận tải taxi từ tháng 10/2013, Sun Taxi hiện sở hữu số lượng 2.900 xe phủ sóng khắp 17 tỉnh, thành phố. Với việc bổ sung 3.000 ô tô điện VinFast từ nay đến năm 2025, Sun Taxi sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng, đồng thời nâng tầm thương hiệu trong xu hướng chuyển đổi xanh trong kinh doanh và góp phần cổ vũ lối sống xanh./.