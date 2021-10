Sức khỏe tâm thần học sinh: Mối lo thời đại dịch

TP - Hôm qua, 237 học sinh các khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 của hai trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) có buổi học trực tiếp đầu tiên sau nhiều tháng tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Đây cũng là những học sinh đầu tiên tại TPHCM được đến trường học trực tiếp trong năm học 2021-2022.