Sức khỏe là lựa chọn, không phải điều bí ẩn của sự ngẫu nhiên

Sức khỏe là luôn là tài sản đáng đầu tư nhất của con người. Tuy nhiên, cánh cửa đến sức khỏe tốt không tự nhiên mở ra mà cần một hành trình chăm sóc, cải thiện và giữ gìn. Khoáng nóng - mạch nguồn sức khỏe diệu kỳ kết hợp nghỉ dưỡng ven đô là lựa chọn tối ưu của cư dân các thành phố lớn .

Lựa chọn sức khỏe trong thời kỳ “khói bụi”

Thời kỳ 4.0 chuẩn bị kết thúc cùng những bước đột phá khoa học công nghệ, song, chất lượng môi trường sống tự nhiên của con người lại có dấu hiệu đi xuống ngày một trầm trọng. Hệ quả của sự phát triển khiến con người phải đối mặt với khói bụi, ô nhiễm mỗi ngày, kết nối với với tự nhiên ngày càng “rời rạc”, những khoảng “xanh” trở nên ngày một hiếm có.

Sự tù túng kìm cặp trong không gian sống, áp lực 360 độ của guồng quay cuộc đời khiến những cư dân đô thị gặp phải những tác động tiêu cực tới sức khỏe, trạng thái thể chất và tinh thần đều không được đảm bảo. Chính vì vậy, việc quan tâm đến sức khỏe ngày càng được nhiều cá nhân ưu tiên hơn, từ việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, dinh dưỡng, thể thao đến cải thiện môi trường sống.

Vậy nên, du lịch nghỉ dưỡng lên ngôi, đặc biệt là nghỉ dưỡng ven đô có yếu tố đặc biệt. Khoáng nóng đang là từ khóa có tốc độ tăng trưởng số lượt tìm kiếm nhanh chóng thời gian qua. Với những công dụng tuyệt vời cho cả sức khỏe bên trong lẫn bên ngoài, khoáng nóng trở thành chìa khóa thu hút mà không phải bất kỳ khu nghỉ dưỡng nào cũng sở hữu được. Khoáng nóng kết hợp ven đô lại càng đắt giá.

Khoáng nóng - suối nguồn tươi trẻ

Tắm khoáng nóng (Onsen) là một văn hóa tắm đặc biệt của người dân “đất nước mặt trời mọc”. Nhưng trên thực tế, khoáng nóng không chỉ là một lối sống đặc trưng của các cư dân Nhật Bản, mà nó còn được ưa chuộng và góp mặt trong văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới: Iceland, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ,...bởi những công dụng tuyệt vời đến sức khỏe.

Nhờ áp lực nước, nhiệt nóng ấm và các khoáng chất tự nhiên, hiệu quả của tắm Onsen có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể ngay sau lần tắm đầu tiên. Onsen giúp lưu thông khí huyết giảm đau nhức, mỏi, tê bì, đem lại quá trình đảo thải độc tố một cách tự nhiên trên cơ thể con người. Đặc biệt, trong dòng suối nóng thẩm thấu trực tiếp qua da có chứa những khoáng chất tự nhiên: magnesium, lithium, carbon dioxide, sulfur, calcium…tăng khả năng miễn dịch, chống một số bệnh lý mạn tính về xương khớp, tim mạch, hô hấp, làm chậm quá trình lão hóa, giúp tinh thần sảng khoái.

Nếu trước đây, mọi người thường gắn khoáng nóng với người cao tuổi, thì nay khoáng nóng đã trở thành một nhu cầu thiết yếu bền vững với bất cứ ai quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những người trẻ với cường độ công việc cao, gia đình trẻ muốn chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, tìm kiếm những kiếm sự chữa lành, hồi phục.

Khoáng nóng không chỉ dừng lại với vai trò là một xu thế mà đã trở thành một điều must-do với những người muốn xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc cho cuộc sống hạnh phúc và must-have với những khu nghỉ dưỡng với sứ mệnh chữa lành. Song, tại Việt Nam, không phải khu nghỉ dưỡng nào cũng có được lợi thế từ thiên nhiên, sở hữu nguồn khoáng nóng dưới lòng đất.

Wyndham Thanh Thủy - nơi sức khỏe được phát triển vẹn toàn

Wyndham Lynn Times Thanh Thủy được biết đến là Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5* được vận hành bởi thương hiệu nổi tiếng toàn cầu Wyndham Hotels & Resorts.

Nguồn khoáng nóng Thanh Thủy đặc biệt hiếm có

Wyndham Lynn Times Thanh Thủy nhận được sự ưu ái từ mẹ thiên nhiên với nguồn khoáng nóng chứa tinh chất Radon quý hiếm, chất lượng tương đương Phú Sỹ (Nhật Bản). Tinh chất đặc biệt có tác dụng tuyệt vời trong việc trị liệu, phục hồi sức khỏe, tái tạo tế bào và tầm soát ung thư. Khoáng Radon Thanh Thủy được đánh giá là quý giá hơn hẳn so với nước khoáng thông thường bởi những ưu điểm đặc trưng: không màu, không mùi, giúp quần áo không bị dính màu, cũng không lo bị say khi ngâm mình thư giãn. Nhiệt độ tự nhiên từ 37-54 độ C có thể ngâm tắm trực tiếp không qua pha chế, đảm bảo tinh chất tốt nhất cho sức khỏe.

Đặc biệt, tắm khoáng nóng được nâng lên một tầm cao mới trong công viên Khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa với quy mô 2ha - Công trình tiện ích cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2023 do International Property Awards bình chọn, nổi bật với các khu tắm khoáng chuyên biệt: Onsen tự nhiên, Japanese Onsen, Vip Onsen, Ohayo Sauna (Xông khô truyền thống, xông khô đá quý, xông khô thảo dược,...), Ohayo Massage, Event Plaza - trung tâm ẩm thực, lễ hội... đa dạng trải nghiệm tắm khoáng thư giãn, độc đáo và mới lạ.

Sản phẩm khan hiếm với giá trị vượt trội

Trên thị trường, bất động sản (BĐS) khoáng nóng được các chuyên gia đánh giá là ngách bất động sản cần nhiều thời gian cho sự đầu tư để tạo nên yếu tố “đột phá” thu hút du khách và bảo đảm lợi nhuận. Không chỉ trên thế giới mà tại Việt Nam, các dự án bất động sản khoáng nóng mang tính khan hiếm cao với số lượng giới hạn. Song song với đó, phân khúc BĐS nghỉ dưỡng ven đô đang trở thành nhân tố dẫn dắt thị trường, trở thành một kênh đầu tư đắt giá do nhu cầu sở hữu không gian nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe của người dân tại các khu đô thị lớn ngày một tăng cao.

Dự án được các nhà đầu tư đặt sự kỳ vọng cao bởi tiềm năng vượt trội nhờ sở hữu ưu thế nổi bật kết hợp lợi thế nghỉ dưỡng ven đô với hệ sinh thái tự nhiên cùng nghỉ dưỡng khoáng nóng chăm sóc sức khỏe.

Với vị trí trung tâm Vùng thủ đô, Wyndham Lynn Times Thanh Thủy sở hữu thị trường tiềm năng với lượng khách hàng nội địa với nhu cầu dồi dào và không ngừng nâng cấp.

Heian Villas - phong cách nghỉ dưỡng độc bản thượng lưu

Bên cạnh công viên khoáng nóng nổi bật, Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy còn ghi dấu với dòng sản phẩm giới hạn - Biệt thự khoáng nóng 5* Heian Villas. Với tầm nhìn đón đầu tương lai, Tập đoàn Onsen Fujij đã chạm tới dấu ấn khác biệt trong “bức tranh” du lịch nghỉ dưỡng với phân khu biệt thự cao cấp đại diện cho đỉnh cao vị thế và đặc quyền.

Làng quý tộc Heian Villas lấy cảm hứng từ một trong những thời hoàng kim của đất nước Nhật Bản - Heian, khi văn hóa Nhật bản phát triển rực rỡ, cái đẹp được đưa đến đỉnh cao. Kế thừa tinh hoa duy mỹ và triết lý sống dung hòa, Làng quý tộc Heian Villas sở hữu phong cách thiết kế đậm chất Phù Tang với địa thế tập trung năng lượng mặt trời, hài hòa con người và thiên nhiên. Mỗi chi tiết trong không gian nghỉ dưỡng được chắp cánh bởi gỗ, đá, sỏi,... và mạch khoáng nóng tinh khiết từ lòng đất mẹ. Các phân khu biệt thự VIP, Đơn lập, Tứ lập hay Onsen Pool Shoptel đều mang câu chuyện riêng đầy sức sống tựa như nguyên khí của lõi mạch khoáng nóng Thanh Thủy, nơi các chủ nhân tương lai sẽ được trải nghiệm khoáng tự nhiên được dẫn lên ngay chính trong ngôi nhà của mình. Đây hứa hẹn sẽ là dòng sản phẩm dẫn dắt thị trường nghỉ dưỡng ven đô với đà lực đi lên mạnh mẽ.