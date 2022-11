Sữa non xương khớp - Diasure Canxi ứng dụng công nghệ Nano Canxi tăng cường sức khỏe xương khớp

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu và chuyển giao thành công công nghệ Nano Canxi vào sản phẩm sữa non xương khớp - Diasure Canxi giúp tăng hiệu quả vượt trội, hỗ trợ dinh dưỡng cho người bệnh xương khớp.

Bệnh cơ xương khớp là một bệnh có tỷ lệ mắc cao ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, thường gặp ở những người cao tuổi. Bệnh tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó là vấn đề rất lớn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Các thuốc điều trị bệnh xương khớp hiện nay chủ yếu là thuốc chống viêm, giảm đau như thuốc chống viêm không steroid (NSAID) hoặc steroid (corticoid). Những thuốc này có thể gây ra những tác dụng phụ đến hệ tiêu hóa và tim mạch, thậm chí nguy hại đến cả xương nếu sử dụng một thời gian lâu dài.

Công nghệ Nano Canxi về bào chế các dưỡng chất tự nhiên đã được viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu và ứng dụng thành công trong sản phẩm sữa non xương khớp-Diasure Canxi hỗ trợ người bệnh xương khớp giảm đau, vận động dễ dàng, an toàn khi sử dụng lâu dài.

Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Đơn vị nghiên cứu hàng đầu Chính phủ

Được thành lập năm 1975, là đơn vị nghiên cứu hàng đầu của cả nước, quy tụ nhiều chuyên gia, giáo sư tiến sĩ giỏi trong các lĩnh vực. Nhờ vậy, những công trình nghiên cứu đến từ Viện Hàn Lâm đều được đánh giá có tính ứng dụng cao và mang lại hiệu quả tốt.

Tiếp nối sự thành công của công nghệ Nano Crucumin, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu, bào chế thành công công nghệ Nano Canxi. Công nghệ này cho công suất lên tới 50kg nano canxi cacbonat/ngày với kích thước hạt dưới 100 nanomet và độ sạch 99% nên sẽ cho hiệu quả cao hơn gấp 20 lần so với việc bào chế thông thường, từ đó công nghệ này sẽ giúp tăng khả năng thẩm thấu dưỡng chất, mang lại hiệu quả nhanh nhất cho cơ thể người bệnh.

Nano Canxi được đánh giá là một trong những công nghệ hiệu quả bậc nhất hiện nay. Rất nhiều thương hiệu dược phẩm trong và ngoài nước đều mong muốn được sở hữu và ứng dụng công nghệ này vào sản phẩm. Trải qua hàng trăm cuộc thử nghiệm, nghiên cứu trên nhiều sản phẩm xương khớp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã quyết định chọn dòng sữa non xương khớp - Diasure Canxi để chuyển giao công nghệ Nano Canxi. Sản phẩm sữa non xương khớp - Diasure Canxi cũng là dòng sữa xương khớp tiên phong được chuyển giao công nghệ này.

Sữa non xương khớp Diasure Canxi - ứng dụng công nghệ Nano Canxi

Sữa non xương khớp Diasure Canxi đã vinh dự được Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam chọn chuyển giao Công nghệ Nano Canxi cho ra đời sữa non xương khớp Diasure Canxi là sản phẩm sữa non chuyên biệt dành cho những người đang gặp các vấn đề xương khớp. Sản phẩm giúp tăng khả năng thẩm thấu, tăng hiệu quả sử dụng và tránh gây lãng phí dưỡng chất thiết yếu.

Sản phẩm sữa non xương khớp - Diasure Canxi là sự kết hợp hoàn hảo giữa sữa non từ bò New Zealand và Công nghệ Nano Canxi từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu, phát triển và chuyển giao cùng bộ ba Canxi hữu cơ và nhiều thành phần dưỡng chất như Glucosamin, lactoferrin, 2’FL HMO, Omega 3, và 42 loại vitamin tổng hợp,... bổ sung các dưỡng chất thiết yếu giúp ức chế quá trình thoái hóa của cơ, xương cũng như đẩy nhanh quá trình tổng hợp các chất dinh dưỡng trong cơ thể, cung cấp các dưỡng chất đến những khu vực khớp xương bị tổn thương. Từ đó giúp người bệnh duy trì khả năng vận động linh hoạt và phục hồi hệ xương khớp chắc khỏe, dẻo dai.

Nhờ được chuyển giao công nghệ Nano Canxi, sữa non xương khớp - Diasure Canxi mang đến hiệu quả hấp thụ Canxi tăng gấp 200% và các dưỡng chất quan trọng thẩm thấu nhanh nhất cho người bệnh xương khớp so với các sản phẩm sữa khác. Sản phẩm sữa non xương khớp - Diasure Canxi không chỉ bổ sung các chất dinh dưỡng vitamin, khoáng chất, cung cấp dưỡng chất giúp phục hồi và bảo vệ hệ cơ xương khớp cho người bệnh mà còn hỗ trợ người bệnh ngăn ngừa các biến chứng của căn bệnh này.

Tin tưởng rằng, sản phẩm sữa non xương khớp - Diasure Canxi là phiên bản tốt nhất khi được chuyển giao công nghệ từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ New Zealand sẽ giúp sản phẩm trở nên ưu việt và ngày càng khẳng định được vị thế là dòng sữa non xương khớp an toàn, hiệu quả, chuyên biệt trở thành lựa chọn hàng đầu của người mắc bệnh xương khớp Việt Nam không thể bỏ qua.

Dù mới ra mắt trên thị trường nhưng sản phẩm sữa non xương khớp - Diasure Canxi luôn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ xương khớp đánh giá cao về hiệu quả sử dụng. Ngay từ khi ra mắt, Sữa non xương khớp - Diasure Canxi đã nhận được sự tin tưởng của đông đảo người bị bệnh xương khớp trong cả nước, khẳng định vị thế là dòng sữa non chuyên biệt dành cho người bị xương khớp tại Việt Nam.

