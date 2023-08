Sự trỗi dậy của gã khổng lồ làm thay đổi ngành giải trí Hàn Quốc

TPO - Đằng sau sự thành công của những nhóm nhạc Kpop là công sức của các to lớn của những công ty giải trí. Nền công nghiệp Kpop có những thành tựu vượt bậc khi ba “ông lớn” YG, SM, JYP thống trị. Bộ mặt Kpop có những thay đổi vươn tầm thế giới kể từ khi HYBE – công ty đứng sau BTS xuất hiện.

Từ cuối những năm 1990 đến những năm 2010, ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc bị chi phối bởi ba công ty lớn, đó là SM, YG và JYP hay còn gọi là Big 3. Những công ty này đã định hình ngành công nghiệp, cách thức tuyển chọn, đào tạo. Họ đặt nền móng cho Kpop, đạt được thành công ở Trung Quốc và Nhật Bản và lan rộng ra toàn cầu.

Khi nỗ lực thâm nhập thị trường Mỹ của JYP không thành công, Big Hit Entertainment (nay là HYBE), do CEO Bang Si Hyuk đứng đầu, đã đưa BTS lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard. "Cơn sốt" mang tên BTS thành công đưa HYBE vượt qua Big 3, mở ra trang mới cho lịch sử Kpop.

Những “ông lớn” thay đổi Kpop

SM Entertainment - công ty đặt nền móng cho Kpop, được thành lập vào năm 1995 bởi Lee Soo Man, người được coi là “cha đẻ của Kpop” hiện đại. Công ty đã ra mắt những nhóm nhạc Kpop hàng đầu, phải kể đến TVXQ, Super Junior, Girls' Generation, SHINee, EXO, aespa…

SM Entertainment cũng được biết đến với cách tiếp cận sáng tạo, kết hợp các yếu tố của nhạc dance điện tử và hip-hop vào âm nhạc. Nhóm nhạc mang lại sự bùng nổ đầu tiên của công ty là H.O.T, nổi tiếng vào cuối những năm 1990. Có những cái tên xuất hiện trước H.O.T nhưng không thể phủ nhận công sức của SM góp phần định hình ngành công nghiệp Kpop.

Tiên phong trong phong cách mới lạ gọi tên YG Entertainment. Khi SM Entertainment đang tạo nên làn sóng, YG Entertainment được thành lập bởi Yang Hyun-suk – cựu thành viên nhóm nhạc Kpop nổi tiếng thập niên 1990 Seo Taiji and Boys.

YG Entertainment đã có cách tiếp cận khác với ngành công nghiệp này. Thay vì tập trung vào một số lượng lớn nghệ sĩ, YG Entertainment dày công chăm chút cho “gà nhà”, cho phép họ phát triển phong cách và bản sắc âm nhạc độc đáo của riêng mình. Chiến lược này đã được đền đáp bằng sự ra mắt của nhóm nhạc nam đầu tiên của YG Entertainment, Big Bang. Thể loại hip-hop và những màn trình diễn lôi cuốn của Big Bang đã thu hút thế hệ người hâm mộ Kpop mới, họ tiếp tục tạo ra phong cách độc nhất vô nhị trong hệ sinh thái Kpop, với những nghệ sĩ như 2NE1, BlackPink, Winner, iKon, Treasure và sắp tới là Baby Monster.

JYP Entertainment có tham vọng đặt chân vào Billboard. Được thành lập bởi Park Jin Young, JYP Entertainment bắt đầu hoạt động năm 1997 và có một số nghệ sĩ solo thành công và nhóm nhạc G.O.D danh tiếng những năm 2000. Với sự ra mắt của Wonder Girls năm 2007, JYP đã đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng với 3 bản hit liên tiếp Tell Me, Nobody và So Hot. Park Jin Young muốn mang thành công đó đến Mỹ nhưng nhận thất bại nặng nề.

Kế hoạch Mỹ tiến lụi bại nhưng ít nhiều đã đặt nền móng cho sự phổ biến của Kpop trên thị trường âm nhạc toàn cầu ngày nay. Kể từ đó, JYP tiếp tục củng cố vị thế trong ngành khi “nhào nặn” những các nhóm nhạc nổi tiếng như TWICE, GOT7, ITZY, Stray Kids…

Sự trỗi dậy của Big Hit Entertainment: Vươn lên hàng đầu thế giới. Công ty này được thành lập năm 2005 bởi Bang Shi Hyuk, nhưng vào thời điểm đó, nó chỉ được coi là công ty nhỏ không có nhiều tiếng nói. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi công ty ra mắt nhóm nhạc BTS năm 2013. Big Hit giới thiệu cách tiếp cận mới để quản lý và quảng bá nghệ sĩ. Thay vì tuân theo công thức Kpop truyền thống, công ty nhấn mạnh tính cá nhân và câu chuyện. BTS vươn mình mạnh mẽ trở thành nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, đưa Big Hit “vượt mặt” Big 3.

Nhờ thành công vang dội của 7 chàng trai, năm 2020, công ty đứng sau BTS niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hàn Quốc và đạt mức định giá thị trường hơn 4 tỷ USD. Năm 2021, công ty đổi tên thành HYBE và hiện là công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Với sự phát triển không ngừng nghỉ, HYBE thể hiện tham vọng bành trướng khi liên tiếp thu mua các công ty như Pledis, Source Music…

Tiến ra toàn cầu: Cách các công ty Kpop mở rộng ra nước ngoài

Theo Kollectionk, các công ty Kpop đã thành công trong việc mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu, với nhiều nhóm nhạc đạt được danh tiếng quốc tế.

Dẫn đầu không ai khác là HYBE – công ty chủ quản của BTS. Bộ óc thiên tài của họ không chỉ nằm ở đội ngũ nghệ sĩ tài năng mà còn ở chiến lược mở rộng toàn cầu.

Sự định vị: Thay vì chỉ tập trung vào xuất khẩu nội dung do Hàn Quốc sản xuất, HYBE hướng đến việc tạo ra nội dung phù hợp với thị trường từng khu vực. Công ty chủ động tìm tòi thị trường, tìm kiếm tài năng và sản xuất nội dung phù hợp với văn hóa địa phận đó.

Đa dạng hóa: Công ty giải trí hàng đầu xứ sở Kim chi đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, ngoài sản xuất âm nhạc với nhiều hình thức giải trí khác. Việc HYBE trả 1,05 tỉ USD để mua Ithaca Holdings, tập đoàn truyền thông - giải trí Mỹ đứng sau sự nghiệp của Justin Bieber, Ariana Grande là ví dụ rõ ràng về chiến lược này.

Số hóa: Công ty đứng sau BTS đi đầu trong việc khai thác sức mạnh của các nền tảng kỹ thuật số. Từ việc sớm áp dụng YouTube để phân phối video âm nhạc đến việc sử dụng nền tảng dành cho người hâm mộ Weverse, HYBE đã tối đa hóa các phương tiện trực tuyến để tiếp cận khán giả toàn cầu.

Ngoài ra, cần làm nổi bật văn hóa doanh nghiệp độc đáo của công ty. Triết lý của HYBE: “Music and artist for healing” (Tạm dịch: Âm nhạc và nghệ sĩ để chữa lành), là phương pháp giúp công ty tiếp cận công chúng.

“Không chỉ là về con số hay lợi nhuận. Đó là tác động mà chúng tôi tạo ra kết nối khán giả thông qua âm nhạc và nghệ sĩ của mình. Chúng tôi tin vào sức mạnh của âm nhạc có thể hàn gắn và gắn kết mọi người lại với nhau, bất kể ranh giới văn hóa hay địa lý. Chúng tôi cam kết tạo ra tác động tích cực trên toàn cầu thông qua nội dung của mình” – HYBE thông tin.

Tính đến thời điểm này, BTS là nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất trong Kpop tại thị trường Mỹ, tiếp đó là BlackPink. Sự thành công của BTS tuy chưa thể so sánh với nhiều nghệ sĩ nội địa, song đã và đang khai phá, khẳng định vị thế với thành tích đứng đầu Billoard 100 hay nhận những giải thưởng danh giá âm nhạc nước Mỹ.

Điều này khiến những công ty đối thủ ham muốn “giấc mơ Mỹ”, thể hiện rõ nhất là SM. Công ty này từng tạo ra SuperM – tập hợp các nhân tố mạnh trong các nhóm nhạc nhà SM và giới thiệu là "Kpop Avengers". Trái lại với kỳ vọng, SuperM chỉ nhận về thành tích bết bát, ngập tràn những đánh giá tiêu cực khó lòng cạnh tranh với BTS.

Lee Soo Man từng chia sẻ tham vọng tuyển chọn thần tượng được sinh ra ở Hollywood, những ngôi sao sẽ được quảng bá với tư cách là nhóm nhạc NCT Hollywood trên thị trường toàn cầu trong tương lai. Dù vậy, các nhóm nhạc đến từ công ty này còn cách khá xa đối thủ nếu nói về việc thâm nhập thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới.

Về YG, họ có những bước tiến đáng kể trong việc mở rộng toàn cầu. Chiến lược của họ là ra mắt những nhóm nhạc có phong cách âm nhạc mạnh mẽ thu hút khán giả quốc tế. Thành công lớn nhất của YG cho đến hiện tại là BlackPink.

Nổi bật với cách tiếp cận sáng tạo để vươn ra toàn cầu, JYP Entertainment tiên phong trong ý tưởng về các nhóm nhạc đa quốc gia. Họ đã ra mắt các nhóm như Miss A và Twice, bao gồm các thành viên đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Chiến lược này đã thành công trong việc tiếp thị các nhóm tới nhiều thị trường cùng lúc.

"Mở rộng ra nước ngoài không chỉ là xuất khẩu âm nhạc, mà còn là sự hiểu biết và hòa nhập với các nền văn hóa đa dạng” – JYP.

Big 4 và cách thực hiện

Trong khi HYBE, SM, YG và JYP - được gọi chung là "Big 4" - dẫn đầu về tốc độ mở rộng toàn cầu, nhiều công ty khác cũng bắt đầu ghi dấu ấn bằng những chiến lược tối ưu.

Xác định nội dung là điều đầu tiên các công ty nghĩ tới, việc này bao gồm tuyển chọn thần tượng từ nhiều quốc gia khác nhau, tạo bài hát bằng các ngôn ngữ khác nhau và sản xuất các phiên bản video âm nhạc.

Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cũng quan trọng không kém. Các công ty sử dụng các nền tảng như YouTube, Twitter và Instagram để quảng bá nghệ sĩ của họ trên toàn cầu.

Trong nhiều năm trở lại đây, việc hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế phổ biến hơn. Những sự hợp tác như vậy không chỉ tạo ra sự phấn khích cho người hâm mộ mà còn giúp mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu của Kpop.

Từ khởi đầu khiêm tốn đến thống trị toàn cầu, hành trình của các công ty Kpop thực sự đáng chú ý. Đây là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc, chiến lược và sự hiểu biết về văn hóa.