Sự kiện ra mắt lễ hội thú cưng Vietnam Global Pet Expo 2024 thu hút nhiều các thương hiệu lớn

Sáng ngày 27/02/2024 vừa qua, buổi họp báo ra mắt lễ hội thú cưng đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện đã thu hút hơn 50 thương hiệu thú cưng lớn tại Việt Nam, hứa hẹn mang đến một sân chơi đẳng cấp quốc tế cho cộng đồng yêu thú cưng tại Việt Nam.

Trong buổi họp báo, RL Group Asia - công ty mẹ của RL Group Expo - đơn vị tổ chức của sự kiện lần này, đã thành công giới thiệu và ra mắt Lễ hội thú cưng đầu tiên tại Việt Nam - Vietnam Global Pet Expo 2024 đến đông đảo các thương hiệu nổi tiếng trong ngành thú cưng tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là nơi gặp gỡ của các thương hiệu thú cưng nổi tiếng trong nước mà còn là cầu nối hợp tác cho các thương hiệu lớn từ Thái Lan, nhằm tạo điều kiện để khám phá và phát triển thị trường thú cưng nội địa.

Vietnam Global Pet Expo 2024 là sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, xu hướng và cải tiến mới nhất trong lĩnh vực thú cưng, đồng thời tạo cơ hội cho các thương hiệu thú cưng quốc tế và nội địa khám phá thị trường, giới thiệu sản phẩm và bán hàng tại Việt Nam. Ngoài ra, sự kiện còn được tổ chức nhằm mục đích tạo ra một nền tảng kết nối, nơi mà những người yêu thú cưng có thể giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc thú cưng và tương tác cùng nhau.

Đây không chỉ là một lễ hội thú cưng thông thường mà còn là một diễn đàn quan trọng, nơi mà các doanh nghiệp và cá nhân trong ngành công nghiệp thú cưng có cơ hội giao lưu, trao đổi ý kiến, và tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Ngoài ra, buổi họp báo cũng có sự tham gia của các khách mời đặc biệt là đại diện của các công ty và tổ chức trong ngành thú cưng không chỉ trong mà ở còn ngoài nước như: Minino, Equi, Gandor, INABA, Ciao, Pawdy, True GS, Glow Inc For Paws, Laws For Paws Vietnam, The Pet, Olmix Asia, Helicorp, O-Tech.

Buổi họp báo ra mắt Lễ hội thú cưng đầu tiên tại Việt Nam có sự xuất hiện của các khách mời như:

- Anh Ryan Le - Founder của RL Group Asia

- Chị Mina Phạm - CEO & Co-founder của RL Group Asia và cũng là người lên kế hoạch chính cho sự kiện Vietnam Global Pet Expo, Global Pet Festival;

- Anh Christian Kublick - Regional Manager của RL Group Asia;

- Chị Jessica Le - Marketing Manager APEC của Archer Daniels Midland Vietnam - nhà tài trợ vàng cho chương trình này;

- Chị Đinh Hoàng Yến - CEO & Founder của Glow Inc for Paws, đơn vị đồng tổ chức Corgi Marathon;

- Chị Elizabeth Homfray, Founder của tổ chức thiện nguyện Laws for Paws Vietnam;

- Chị Pornpan Praphenee (Tong) - CEO & Founder của Pawdy, thương hiệu đồ ăn cho thú cưng số một Thái Lan;

- Anh Yoon Jae Shin, giám đốc vận hành của True GS, một tập đoàn conglomerate về công nghệ viễn thông của Thái Lan và là một trong những nhà cung cấp mạng lớn nhất Thái Lan;

- Anh Phan Cao Sơn - Country Sales Manager từ INABA, thương hiệu cao cấp đến từ Nhật Bản;

- Cùng tập thể các đơn vị triển lãm và các khách mời là nhà phân phối, đơn vị pet shop trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi họp báo mang đến những chia sẻ hữu ích về Vietnam Global Pet Expo 2024, cũng như mang đến một cái nhìn tổng quát về ngành thú cưng, khát vọng và mong muốn của ban tổ chức, các đơn vị tài trợ, đơn vị triển lãm dành cho sự kiện lần này. Bên cạnh đó, các đơn vị triển lãm còn có cơ hội giới thiệu những sản phẩm mới nhất, đầy sáng tạo và mang tính đột phá của họ đến với những nhà phân phối lớn, nhỏ và các pet shop - nhấn mạnh vào sự tiên phong và cam kết của họ đối với sự phát triển và cải thiện chất lượng cuộc sống của thú cưng.

Anh Christian Kublick - Regional Manager của RL Group Asia chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng và tự hào được tổ chức Vietnam Global Pet Expo 2024. Sự kiện này không chỉ là cơ hội để thú cưng được chăm sóc tốt hơn mà còn là một cơ hội kinh doanh lớn cho các doanh nghiệp trong ngành. RL Group Asia và RL Group Expo đặt rất nhiều hy vọng, tâm huyết và mong chờ vào sự thành công của Vietnam Global Pet Expo 2024, cũng như vào việc tạo ra những dấu ấn đáng nhớ và sự phát triển bền vững cho cộng đồng yêu thú cưng tại Việt Nam và trên toàn cầu. Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua sự kiện này, chúng tôi không chỉ kết nối được các thương hiệu và người tiêu dùng mà còn góp phần vào sự thịnh vượng chung của ngành công nghiệp thú cưng, mang lại giá trị cho mọi bên liên quan.”

Tiềm năng thị trường thú cưng tại Việt Nam

Trong nhiều năm qua, lĩnh vực thú cưng đã phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Thị trường thú cưng tại Việt Nam đã tăng trưởng từ 29.6 triệu USD năm 2016 lên 54.5 triệu USD vào năm 2020 và dự kiến sẽ đạt 94.2 triệu USD vào năm 2025. Đáng chú ý, phần lớn chủ sở hữu thú cưng tại Việt Nam là những cá nhân trẻ, năng động, với 76% người trong độ tuổi từ 20 đến 38 sở hữu ít nhất một thú cưng. Điều này cho thấy một cơ hội lớn cho ngành công nghiệp thú cưng tại Việt Nam phát triển.

Nhận ra được giá trị tiềm ẩn và các cơ hội phát triển dành cho ngành thú cưng Việt Nam cũng như toàn cầu, RL Group Asia đã ấp ủ và cho ra mắt Global Pet Festival, một concept sự kiện mới dành riêng cho ngành thú cưng với nhiều hoạt động hấp dẫn bên trong dành cho các đối tượng khách hàng B2B và B2C.

Vietnam Global Pet Expo 2024 sẽ là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện của Global Pet Festival. Mục tiêu của sự kiện này là để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của ngành thú cưng bằng cách tạo ra một nền tảng tuyệt vời để trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới, cũng như chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong ngành.

Từ đó, RL Group Asia mong muốn không chỉ kích thích sự tăng trưởng trong thị trường nội địa mà còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế mở rộng mạng lưới kinh doanh và cùng nhau phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Tham gia Vietnam Global Pet Expo 2024 - mang thương hiệu của bạn ra tầm thế giới

Vietnam Global Pet Expo 2024 dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 năm 2024 tại Sala Premium Residence, 10 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. RL Group Asia đặt rất nhiều hy vọng, tâm huyết và mong chờ vào sự thành công của Vietnam Global Pet Expo 2024.

Cách thức tham gia Vietnam Global Pet Expo 2024 rất đơn giản:

● Khách tham quan: Đăng ký tham quan miễn phí tại website (www.vietnamglobalpetexpo.com)

● Doanh nghiệp tham gia đặt gian hàng triển lãm: Liên hệ trực tiếp với ban tổ chức qua Whatsapp: +66 629 878 774 hoặc truy cập website của sự kiện.