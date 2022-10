Sự kiện lớn nhất về giáo dục New Zealand chính thức trở lại với một loạt học bổng giá trị

Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022, sự kiện thường niên lớn nhất về giáo dục New Zealand, sẽ chính thức trở lại vào sáng ngày 29/10 tại Hà Nội và sáng ngày 30/10 tại TP.HCM.

Sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand ( Education New Zealand - ENZ) , Đại sứ quán New Zealand (Hà Nội) và Lãnh sự quán New Zealand (TP.HCM), quy tụ hơn 40 đơn vị giáo dục hàng đầu New Zealand, từ các trường trung học, đại học, Học viện Quốc gia New Zealand về Kỹ năng & Công nghệ , đến các cơ sở đào tạo tiếng Anh và các ngành chuyên biệt.



Tại Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022, phụ huynh và học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ được tư vấn trực tiếp 1-1 với các đại diện trường về lộ trình, lựa chọn học tập phù hợp với định hướng và năng lực của từng cá nhân, cũng như chính sách hỗ trợ dành cho du học sinh. Đồng thời, người học tại Việt Nam cũng sẽ được tiếp cận với hàng loạt học bổng có giá trị ở nhiều bậc học khác nhau, bao gồm học bổng chính phủ, học bổng của từng trường, học bổng dành riêng cho Việt Nam, và các học bổng đặc biệt – chỉ được công bố và áp dụng cho HSSV tham dự Triển lãm 2022.

Năm nay, Ban tổ chức (BTC) cũng tạo điều kiện để người tham dự trao đổi với đại diện của Đại sứ quán, Cơ quan Giáo dục New Zealand, và Sở Di trú New Zealand nhằm cập nhật các chính sách mới nhất liên quan đến du học New Zealand. Song song đó sẽ là các phiên hội thảo xoay quanh những chủ đề được phụ huynh và HSSV Việt Nam quan tâm sát sao với sự góp mặt của Ông Joseph Nelson (Tổng Lãnh sự New Zealand tại TPHCM), bà Nguyễn Thái Hà (Diễn giả, Nhà sáng tạo nội dung về tuyển dụng, hướng nghiệp đa nền tảng), Đại diện cấp cao của Skills Consulting Group, Giám đốc Quốc tế của Học viện Quốc gia New Zealand về Kỹ năng & Công nghệ… Ngoài ra, các bạn trẻ với các câu chuyện truyền cảm hứng, các dự án lan tỏa nhiều giá trị tích cực trong lĩnh vực giáo dục như Tống Khánh Linh (Helly Tống), Lê Nhật Nam (The Jasmine Guy) và Nguyễn Quốc Tuấn Minh (Minh Minh Minh) cũng góp mặt tại sự kiện lần này.

Thông tin về Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022:

Thành phố : Hà Nội

Ngày : Thứ Bảy, ngày 29/10/2022

Thời gian : 8.00 – 12.00

Địa điểm : Khách sạn Melia Hanoi, 44 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm

Thành phố : Hồ Chí Minh

Ngày : Chủ Nhật, ngày 30/10/2022

Thời gian : 8.00 – 13.00

Địa điểm : Khách sạn Le Meridien Hotel, 3C Tôn Đức Thắng, Quận 1

Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/NZEduFair1-2