Ngày 8/ 12, tại ba đầu cầu Hà Nội, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết triển khai Chương trình hợp tác sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả giữa Cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp và Hiệp hội CropLife Việt Nam.

Chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả tại Đồng Tháp được xây dựng hướng tới mục tiêu hỗ trợ nông dân địa phương tiếp cận và được tập huấn về các nguyên tắc sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm, từ đó giúp nâng cao nhận thức và thói quen sử dụng thuốc một cách có trách nhiệm của nông dân, giảm tình trạng lạm dụng thuốc; đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất nông sản an toàn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn để cấp mã số vùng trồng.

Trên cơ sở đó, chương trình sẽ được triển khai với ba nội dung chính như: Tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả cho nông dân và cán bộ tại địa phương, tập trung vào các nguyên tắc sử dụngthuốc, kỹ thuật pha thuốc, phun thuốc và xử lý thuốc, nguyên tắc IPM, hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc và hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc sau sử dụng; Xây dựng các mô hình sử dụng thuốc BVTV tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, và mô hình cùng nông dân bảo vệ môi trường: xây dựng các bể chứa, phát động ngày thu gom và; Công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV tại địa phương. Giai đoạn đầu của chương trình sẽ tập trung vào các cây trồng chủ lực của tỉnh bao gồm lúa gạo và cây ăn quả.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, chương trình hợp tác lần này hướng tới mục tiêu chung là giúp cho người dân hiểu và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, quy trình phòng trừ sinh vật gây hại, bảo vệ sản xuất, góp phần xây dựng nền nông nghiệp có trách nhiệm. Đồng thời hỗ trợ xây dựng quy trình thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV tại địa phương, góp phần bảo vệ môi trường cũng như sức khoẻ của nông dân. “Chúng tôi hy vọng, chương trình lần này sẽ được triển khai một cách hiệu quả và như một mô hình tiêu biểu để lan rộng sang các tỉnh khác tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.”, ông Trung nói.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp cho rằng, chương trình hợp tác lần này cùng sự hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn lực của Cục BVTV và Hiệp hội sẽ tạo động lực để mở rộng quy mô, nhân rộng các mô hình hợp tác tương tự trong toàn tỉnh. Sự chung tay tham gia của các hội đoàn thể sẽ giúp lan toả và nâng cao hiệu quả của các hoạt động, từ đó có các định hướng cho các hoạt động bảo vệ môi trường liên quan tới việc sử dụng thuốc BVTV và thu gom bao bì trong thời gian tới.

Ông Trần Thanh Vũ, Đồng Chủ tịch Hiệp hội CropLife Việt Nam chia sẻ thêm: “Hiệp hội CropLife và các công ty thành viên luôn coi các chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV một cách có trách nhiệm, an toàn, hiệu quả là một trong các hoạt động trọng tâm song song với việc tiếp tục giới thiệu các thế hệ sản phẩm tiên tiến hơn tới tay bà con nông dân. Chúng tôi cho rằng đây là hai hợp phần không thể tách rời để giúp phát huy tối đa hiệu quả của các sản phẩm thuốc BVTV, nâng cao thu nhập nông hộ, đồng thời với bảo vệ môi trường, sức khoẻ của nông dân và cộng đồng.”

Trong những năm qua, Cục BVTV và Hiệp hội CropLife đã phối hợp cùng triển khai chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc, xây dựng mã số vùng trồng cho các cây xoài, nhãn phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Sơn La; hay một số chương trình khác như tập huấn về IPM trên lúa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long; triển khai tuần lễ “Hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV An toàn Hiệu quả” tại 7 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long…Các chương trình đều đạt được những kết quả nổi bật trong việc nâng cao nhận thức và thói quen sử dụng thuốc BVTV cho người dân, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, tuyên truyền, vận động nông dân của các cán bộ địa phương; góp phần đưa nông sản của tỉnh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Thông qua chương trình hợp tác tại tỉnh Đồng Tháp lần này, Cục BVTV, Sở NN&PTNT Đồng Tháp cũng như Hiệp hội CropLife Việt Nam hi vọng có thể hỗ trợ nâng cao nhận thức, trang bị cho nông dân Đồng Tháp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng các sản phẩm nông nghiệp đầu vào trong đó có các sản phẩm thuốc BVTV đúng cách, sản xuất nông nghiệp an toàn và có trách nhiệm, từ đó giúp nâng cao giá trị nông sản của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vị thể nông sản Việt Nam nói chung.