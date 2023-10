Southern Homes Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Khang Điền phân phối căn hộ The Privia

Ngày 20-10-2023, Tập đoàn Khang Điền và Southern Homes Việt Nam đã ký kết hợp tác phân phối chiến lược dự án căn hộ The Privia tại khu Tây, TP.HCM. Cú bắt tay của hai doanh nghiệp hàng đầu về phát triển và phân phối dự án bất động sản hứa hẹn mang đến cho thị trường những sản phẩm an cư cũng như đầu tư vô cùng lý tưởng trong giai đoạn cuối năm 2023.

Cú bắt tay khuấy động thị trường căn hộ TP.HCM

Khang Điền là tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu khu vực phía Nam với với tiềm lực tài chính vững mạnh và chuyên nghiệp. Thời gian qua, Khang Điền đã gặt hái thành công với hàng loạt dự án tại khu vực TPHCM và nổi tiếng trong việc tuân thủ tuyệt đối các cam kết với khách hàng về tiến độ triển khai dự án, pháp lý vững chắc và chất lượng sản phẩm...

Bên cạnh phân khúc nhà phố, biệt thự như The Classia, Venica, Verosa Park, Merita, Lucasta, Khang Điền còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong phân khúc căn hộ với các dự án như Jamila, Safira hay Lovera Vista… Mỗi sản phẩm tập đoàn đưa ra thị trường đều hoàn thiện chỉn chu, hướng đến đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của từng nhóm khách hàng khác nhau.

Trong khi đó, Southern Homes Việt Nam là nhà tư vấn đầu tư và phát triển bất động sản cao cấp uy tín hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống hơn 14 chi nhánh trên cả nước. Không chỉ là đối tác từng phân phối thành công vang dội với nhiều dự án của Khang Điền, Southern Homes Việt Nam còn là đối tác đồng hành tin cậy của nhiều nhà phát triển bất động sản hàng đầu như Vinhomes, Masterise Homes, Tân Á Đại Thành, Keppel Land, Ecopark… Các phân khúc sản phẩm Southern Homes Việt Nam tham gia phân phối khá đa dạng, từ căn hộ, nhà phố/biệt thự cho đến bất động sản nghỉ dưỡng.

Các dịch vụ tư vấn, phát triển bất động sản của Southern Homes Việt Nam nhận được nhiều sự tín nhiệm từ đông đảo khách hàng tại Việt Nam cũng như người nước ngoài mỗi khi có nhu cầu lựa chọn nhà ở hay đầu tư. Bởi công ty luôn lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ, sàng lọc sản phẩm kỹ lưỡng từ tiềm năng đến pháp lý, uy tín chủ đầu tư… trước khi tư vấn, giới thiệu đến khách hàng.

Chia sẻ về việc bắt tay với Chủ Đầu Tư Khang Điền để chính thức nhận phân phối dự án căn hộ cao cấp The Privia, ông Trần Bá Thùy, Tổng giám đốc Southern Homes Việt Nam, cho rằng đây là một dự án “hàng hiếm” tại khu Tây Sài Gòn – nơi mật độ dân cư đông đúc nhất của TPHCM, nhu cầu nhà tại khu vực đang rất lớn nhưng thiếu hụt nguồn cung bất động sản “Sạch” suốt thời gian dài vừa qua. Ông hy vọng khi dự án chính thức ra mắt thị trường sẽ góp phần giải cơn khát nhà ở và đáp ứng một phần nhu cầu của người dân trong khu vực.

“Southern Homes Việt Nam rất vinh dự khi liên tục được Khang Điền và các đối tác lớn khác lựa chọn phân phối các dự án trọng điểm, tạo tiếng vang lớn trên thị trường. The Privia khi chính thức ra mắt chắc chắn sẽ khuấy động thị trường khu Tây. Hiện tại, đội ngũ Southern Homes Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng các khâu để sẵn sàng trao đến khách hàng những sản phẩm tốt nhất của dự án”, ông Thùy chia sẻ.

The Privia – tâm điểm mới của khu Tây

The Privia được xây dựng trên khu đất rộng 1,8ha, với 3 tòa tháp cung cấp cho thị trường khoảng 1043 căn hộ 1-3 phòng ngủ. Với vị trí được xem là tâm điểm của khu Tây Sài Gòn khi tọa lạc trên mặt tiền đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Đây là khu vực dân cư sầm uất, hạ tầng giao thông và hệ thống tiện ích xã hội đã phát triển đầy đủ và đồng bộ.

Bao quanh The Privia là các trục giao thông huyết mạch, kết nối dễ dàng vào trung tâm thành phố và các khu vực lân cận như Đại lộ Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Vành đai trong, Hậu Giang… Nhờ đó, chỉ trong vòng 3 phút từ dự án sẽ tiếp cận các trung tâm lớn như AEON Mall Bình Tân, MM Mega Market; Bến xe miền Tây; các bệnh viện hàng đầu gồm Hospital City, Triều An, Y Dược, Chợ Rẫy, Hùng Vương; các trường đại học danh tiếng như Y Dược, Kinh Tế, Sư Phạm, Bách Khoa… Từ dự án di chuyển vào trung tâm quận 1 hay đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng chỉ mất 20-25 phút.

Một điểm cộng của The Privia là thiết kế dự án đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE. Các căn hộ sử dụng cửa sổ lớn tạo không gian sinh hoạt thông thoáng và giúp đón ánh sáng, gió tự nhiên một cách tốt nhất, đồng thời mang đến tầm view lý tưởng từ trên cao cho chủ nhân. Được biết, The Privia đã vinh dự đạt giải ở hạng mục Best Mid End Condo Development – HCMC (Dự án căn hộ Mid End tốt nhất tại TPHCM) và Best Condo Interior Design (Dự án căn hộ có thiết kế nội thất tốt nhất) – Vietnam Property Awards 2022.

Bên cạnh đó, nội khu The Privia còn tích hợp hàng loạt các tiện ích đẳng cấp đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu hàng ngày của cư dân. Nổi bật như công viên cảnh quan, hồ bơi người lớn và hồ bơi trẻ em, khu vui chơi trẻ em, vườn hoa, vườn BBQ, phòng tập gym – spa, nhà hàng, café, siêu thị tiện lợi và hệ thống bảo vệ an ninh chuyên nghiệp 24/7… Tất cả mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống tiện nghi và không gian sinh hoạt thoải mái, an toàn nhất.

Hiện The Privia đã đáp ứng đầy đủ pháp lý, giấy phép xây dựng. Đặc biệt, dự án đang thi công với tiến độ rất nhanh, đạt hai phần ba khối lượng toàn công trình. Chủ đầu tư Khang Điền dự kiến bắt đầu bàn giao căn hộ kèm các thiết bị nội thất cao cấp thương hiệu Hafele cho cư dân về ở từ quý 4-2024. Có thể khẳng định đây là dự án không chỉ mang đến không gian sống chất lượng, là lựa chọn an cư hàng đầu tại khu Tây mà còn là sản phẩm đầu tư an toàn, hiệu quả trong bối cảnh thị trường thiếu vắng nguồn cung căn hộ pháp lý chuẩn, chủ đầu tư đảm bảo tiến độ xây dựng, giá vừa tầm và chất lượng.

Thông tin liên hệ • Southern Homes Việt Nam • Website: https://southern.vn/du-an/the-privia/ • Hotline: 19002089