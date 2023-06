Sống chan hòa giữa đa thế hệ như người Nhật

Xu hướng “bỏ nhà phố lên chung cư” ngày càng phổ biến tại các đô thị lớn, song một câu hỏi cũng được đặt ra: Làm sao để các gia đình đa thế hệ có thể chung sống chan hòa trong căn hộ với không gian riêng tư có hạn?

Vừa truyền thống vừa riêng tư theo phong cách Nhật

Cuộc sống càng hiện đại, việc tìm kiếm một không gian sống hài hòa giữa các thế hệ ngày càng được quan tâm, đặc biệt khi những người trẻ bước vào giai đoạn lập gia đình, sinh con cái. Nhiều người Việt bởi thế đã học hỏi cách chọn không gian sống của người Nhật – nơi nổi tiếng thành công trong gìn giữ nếp sống chan hòa nhiều thế hệ.

Theo đó, các gia đình Nhật Bản hướng tới môi trường sống chan hòa với thiên nhiên, nơi vừa đảm bảo sức khỏe cho thế hệ cao tuổi, vừa tạo ra năng lượng tích cực cho những trụ cột kinh tế của gia đình, lại vừa tạo ra môi trường phát triển của các thành viên nhỏ tuổi. Thiết kế căn hộ tại xứ sở hoa anh đào cũng chú trọng đến sự tinh tế, tối giản để hài hòa với nhu cầu riêng tư của mọi thành viên nhưng vẫn tạo ra không gian chung rộng rãi, đầm ấm.

Tại Việt Nam, việc tìm kiếm một không gian sống thoáng đãng với nhiều khoảng xanh là bài toán khó có lời giải nếu sinh sống tại các khu vực trung tâm cũ của thành phố, vốn hạn chế về quỹ đất. Do vậy, nhiều gia đình đa thế hệ đang có xu hướng “bỏ nhà phố” để chuyển tới các đại đô thị có mật độ xây dựng thấp, nhiều mảng xanh và thuận tiện cho việc học hành, chăm sóc sức khỏe.

Cuộc sống chan hòa đa thế hệ tại The Sakura

Đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp của các gia đình hiện đại, tại Hà Nội, Vinhomes Smart City đang là đại đô thị được quan tâm hàng đầu. Đặc biệt, tại đây, giữa nhiều phong cách đa dạng, phân khu The Sakura nổi bật với chất Nhật nguyên bản, trở thành sự lựa chọn toàn vẹn cho cuộc sống gia đình đa thế hệ.

The Sakura cũng là quỹ căn duy nhất do Tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản Samty phát triển tại Vinhomes Smart City. Điều này mang đến cho The Sakura tinh thần và phong cách “chuẩn Nhật” trong từng chi tiết, khác biệt với những dự án lồng ghép phong cách Nhật Bản.

Về thiết kế, các căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura được thiết kế mở, không vách ngăn nhằm tạo sự thông thoáng và kết nối tuyệt đối. Đặc biệt, với thiết kế cửa sổ lớn, ban công rộng, căn 3 phòng ngủ The Sakura gần như xóa mờ ranh giới trong – ngoài, giúp không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Với diện tích lên đến 100m2, không gian chức năng chung - riêng được bày trí một cách hợp lý, các căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura vừa đảm bảo tính riêng tư nhưng vẫn gia tăng sự gần gũi ở những không gian sinh hoạt chung. Nhờ đó, dù ở bất kỳ đâu trong nhà, mọi thành viên đều cảm nhận được sự thoải mái, gắn kết và sẻ chia.

Về môi trường sống, The Sakura mang đến cho cư dân cuộc sống an yên đậm chất Nhật với những cảnh quan đậm chất xứ sở Phù Tang ngay trong nội khu như hồ Nikko, cầu Nhật Hoa, đường dạo tơ tằm Kimono, cầu đi bộ Hinoki, thung lũng hoa Hokkaido… Tản mạn tại The Sakura, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh đại gia đình sống chan hòa bên nhau khi ông bà dạo bộ, bố mẹ thưởng trà, nhìn ngắm con trẻ thỏa sức nô đùa…

Cư dân The Sakura cũng hoàn toàn yên tâm với hệ thống tiện ích mang thương hiệu Vingroup nằm ngay trong đại đô thị như bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường học liên cấp Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall… phục vụ đầy đủ nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí của cư dân mọi lứa tuổi.

Sở hữu những giá trị đa kết nối, căn hộ 3 phòng ngủ The Sakura thuộc Vinhomes Smart City sẽ là khởi nguồn cho cuộc sống chan hòa của gia đình nhiều thế hệ, giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày cũng như sự thành công viên mãn cho gia chủ.

