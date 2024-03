Sơn Tùng kéo sập em trai Mono và Đen Vâu

TPO - Sơn Tùng M-TP vẫn là người tạo ra sức hút lớn nhất trên đường đua Vpop tháng 3. Cơn sốt mang tên giọng ca quê Thái Bình đã kéo sập Đen Vâu, Jack, Mono và nhiều ca sĩ khác.

Nhạc Việt vừa có cuộc cạnh tranh hấp dẫn bậc nhất trong nhiều năm qua. Sơn Tùng, Bích Phương và Suboi ra MV ở một khung giờ ngày 8/3. Cùng thời điểm này, Mono, Đen Vâu, Phúc Du, Low G và một loạt ca sĩ tung sản phẩm mới, khiến nhóm âm nhạc thịnh hành xoay chuyển cục diện liên tục.

Cuộc cạnh tranh của các ca sĩ ở giai đoạn này, không chỉ nằm ở nhóm âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Đây là dịp để phân định hiệu ứng, sức hút của từng ca sĩ, trước chuỗi ngày chạy show sôi động đầu tiên trong năm 2024.

Tâm điểm Sơn Tùng

MV Chúng ta của tương lai hút gần 20 triệu lượt xem, sau một tuần trên YouTube. So với các sản phẩm trước đó của Sơn Tùng, Chúng ta của tương lai đi xuống về số lượt xem YouTube. Song, 20 triệu lượt xem sau một tuần vẫn là con số rất cao so với mặt bằng thị trường. Còn ở nền tảng Spotify, Chúng ta của tương lai đang có gần 3 triệu lượt nghe, đứng đầu các playlist (danh sách phát) lớn nhất.

Sơn Tùng đã thắng tuyệt đối trong cuộc đua tháng 3 của Vpop.

Bích Phương được kỳ vọng là đối trọng xứng tầm cho Sơn Tùng. Dù vậy, những gì Bích Phương có, bao gồm sự góp mặt của Tăng Duy Tân, một kế hoạch quảng bá phức tạp và điểm tựa từ việc được so sánh với Sơn Tùng, giúp cô thu về hơn 6 triệu lượt nghe cho MV Nâng chén tiêu sầu. Sau vài ngày, hiệu ứng mang tên Bích Phương giảm nhiệt. Nữ ca sĩ sẽ chật vật để giữ vị trí thứ 2 ở nhóm âm nhạc thịnh hành, chứ chưa bàn đến việc vượt mặt Sơn Tùng.

Thất bại của Bích Phương trước Sơn Tùng là điều được dự đoán trước. Với vị thế của nữ ca sĩ mất hút khỏi làng nhạc gần 2 năm, thành tích của MV Nâng chén tiêu sầu không tệ. Giống Bích Phương, Suboi cũng dễ dàng bại trong cuộc đua với Sơn Tùng, song với một bản rap cá tính như Dâu thiên hạ, việc thu hút triệu lượt nghe sau một tuần đã là con số tốt.

Nhóm ca sĩ thành công trên đường đua nhạc Việt tháng 3 còn có MCK. Cựu thí sinh Rap Việt bất ngờ tung bản remake Haru Haru của Big Bang, không cần quảng bá nhưng vẫn đưa sản phẩm vào nhóm 3 “trending”. Bên cạnh đó, Vũ Cát Tường tái xuất thành công với Em là, hút 6 triệu lượt xem sau 2 tuần. Sản phẩm của Low G và Anh Phan, kết hợp rapper bbn$ từ Canada cũng là tâm điểm của nhạc Việt thời gian gần đây.

“Cơn sốt” Sơn Tùng, Bích Phương, MCK đã đẩy một loạt ca sĩ ra mắt sản phẩm trước ngày 8/3 lùi lại. Đó là Jack, khởi đầu tốt với Thiên lý ơi nhưng không cạnh tranh được đường dài. Đen Vâu không duy trì sức hút khi tung sản phẩm có nhiều yếu tố nhãn hàng. Mono và Phúc Du hoàn toàn thất thế trong cuộc đua.

Thất bại của Mono

Sự hụt hơi của Phúc Du, Jack, cùng một loạt ca sĩ khác nhạc dịp này như Hoàng Tôn, Cao Thái Sơn, đơn giản nằm ở sức hút chưa đủ mạnh. Riêng Mono, sự hụt hơi của em trai Sơn Tùng là điểm gây chú ý. Mono vừa gây sốt với Em xinh, đang có đà rất tốt để bứt phá. Nhất là khi Mono ra nhạc cùng giai đoạn với anh trai Sơn Tùng, anh càng được kỳ vọng tiếp tục phủ sóng thị trường.

Dù vậy, Mono khác Sơn Tùng, Bích Phương, Vũ Cát Tường và Suboi. Anh là ca sĩ nổi lên bằng những yếu tố đậm chất “gen Z”, trong đó TikTok đóng vai trò lớn nhất. Sau sự cố Universal gỡ toàn bộ nhạc trên TikTok, nhiều nghệ sĩ Việt phát hành nhạc qua Universal không dám tung sản phẩm mới dịp này.

Mono phát hành MV Open Your Eyes khi Universal và TikTok chưa tìm được tiếng nói chung, dẫn đến cảnh ca khúc này không hiện diện trên TikTok. Mono đưa nhạc Open Your Eyes lên TikTok bằng cách chèn âm thanh vào video gốc. Hệ quả là Open Your Eyes không có cơ hội lan tỏa trên TikTok mạnh mẽ như Em xinh, Waiting For You.

Ê-kíp của nam ca sĩ đã cố tận dụng sự cộng hưởng của nền tảng TikTok bằng cách sáng tạo nội dung. Dù vậy, tất cả như “muối bỏ biển”, khi công thức chính để ca khúc lan tỏa trên TikTok - một âm thanh gốc, được sử dụng cho nhiều video sáng tạo nội dung - không thực hiện đúng như kế hoạch.

Mono thất thế trên mặt trận YouTube. MV Open Your Eyes chỉ hút 2 triệu lượt xem sau 2 tuần, đang rơi xuống vị trí 20 ở nhóm âm nhạc thịnh hành. Em trai Sơn Tùng hụt hơi ở TikTok và MV Open Your Eyes không được hỗ trợ sức nóng từ nền tảng khác. Từ kết quả của Mono, đã có câu trả lời cho chuyện nếu bị gỡ nhạc khỏi TikTok, nghệ sĩ Việt bị ảnh hưởng lớn thế nào.

Sau một cuộc chiến, hội tụ đầy đủ mảnh ghép của nhạc Việt - từ Sơn Tùng, đến những gương mặt được kỳ vọng có thể vươn lên vị trí số 1 và dàn nghệ sĩ trẻ gen Z tiềm năng. Từ đây, khán giả có thước đo chuẩn xác để đánh giá sức hút, chỗ đứng thật sự của từng nghệ sĩ. Sơn Tùng vẫn là số 1. Jack đã thật sự hụt hơi, sẽ chẳng còn khán giả mang giọng ca Bến Tre đi so sánh với Sơn Tùng.

Trong khi đó, Mono còn nhiều việc để làm, nếu muốn vươn tầm ngôi sao thật sự như anh trai.