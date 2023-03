Sở GD&ĐT TPHCM lên tiếng vụ kẻ xấu đến trường dùng chiêu lừa 'bố bị tai nạn' dụ học sinh

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định, đây là chiêu trò lừa đảo mới, do đó Sở yêu cầu các trường rà soát, chấn chỉnh công tác truyền thông để góp phần ngăn ngừa.

Đó là nội dung trong văn bản khẩn do Sở GD&ĐT TPHCM phát đi chiều 28/3 gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm yêu cầu chấn chỉnh công tác an toàn trường học do xuất hiện chiêu lừa mới.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, đây là chiêu trò lừa đảo mới đối với học sinh vừa xuất hiện gần đây.

Cụ thể, khi học sinh đang đứng trước cổng trường chờ phụ huynh đón thì đối tượng lừa đảo đến nói cha/ mẹ của em đó gặp tai nạn. Kẻ này giới thiệu là bạn của cha/ mẹ học sinh và bảo học sinh lên xe để chở đến bệnh viện gấp.

Trước vấn đề này, Sở GD&ĐT TP HCM đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác truyền thông, liên lạc giữa cơ sở giáo dục với gia đình học sinh, sinh viên; đảm bảo các kênh thông tin giữa nhà trường và phụ huynh luôn được thông suốt.

Ngoài ra, Sở cũng đề nghị các trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các hình thức và phương thức lừa đảo mới phát sinh cho học sinh, sinh viên và phụ huynh; xây dựng nhiều giải pháp giáo dục, hỗ trợ học sinh, sinh viên nhận biết và phòng tránh các hành vi lừa đảo.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT TPHCM cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương đảm bảo trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên tại khu vực cổng trường.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, trưa 24/3, một học sinh lớp 12 của Trường THPT Phú Nhuận, TPHCM sau giờ tan học đã bị một người đàn ông trung niên tiếp cận tự xưng là bạn của bố em này và thông báo bố của nam sinh bị tai nạn giao thông rồi yêu cầu nam sinh lên xe để đưa đến bệnh viện thăm bố.

Tuy nhiên, phán đoán là đối tượng lừa đảo nam sinh này nhanh chóng chạy vào báo giám thị, người đàn ông kia lập tức lái xe bỏ chạy.

Ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường phát thông tin cảnh báo về trường hợp này đến học sinh, nhắc nhở các em nếu đặt xe qua ứng dụng cần kiểm tra đúng biển số mới lên xe. Các giáo viên chủ nhiệm trao đổi, lưu ý phụ huynh không cho con mang theo nhiều tiền hoặc vật dụng giá trị lớn khi đi học. "Thời gian gần đây, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục các em học sinh về các hình thức lừa đảo mới nên khi gặp sự việc, các em có cách ứng xử tốt", ông Tuấn nói.

Ngoài Trường THPT Phú Nhuận thì nhiều trường học khác trên địa bàn TPHCM cũng đã chủ động phát đi cảnh báo đến phụ huynh, học sinh về chiêu thức lừa đảo mới này.