SmartRealtors ký kết với Vinhomes phân phối chính thức dự án The 5way Phu Quoc

Ngày 5/10/2023 vừa qua, tại Grand Ballroom - Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc, SmartRealtors đã ký kết với chủ đầu tư Vinhomes và chính thức trở thành đại lý phân phối dự án The 5way Phu Quoc. Sự kiện này đánh dấu mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên sau thành công của dự án Vinhomes Grand Park.

Gần hai thập kỷ Smartrealtors kiên định theo đuổi thị trường phân phối BĐS cao cấp toàn quốc

Không phải ngẫu nhiên, chủ đầu tư Vinhomes bắt tay hợp tác cùng với SmartRealtors trong việc phân phối các sản phẩm cao cấp như The 5way Phu Quoc ra thị trường. Trong 19 năm thành lập và phát triển theo định hướng trở thành đơn vị phân phối bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam, SmartRealtors đã từng bước chứng minh năng lực của mình khi phân phối thành công rất nhiều các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc, Huế, Đà Nẵng, Hồ Tràm, Vinh,...

Với việc luôn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tác phong và kiến thức chuyên sâu về dự án nên SmartRealtors đang là một trong số ít các đại lý phân phối trong nước có đủ năng lực đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng, đồng thời luôn tự tin đối mặt và vượt qua được những thăng trầm biến động của thị trường.

Một trong những điểm mạnh đáng kể của SmartRealtors là tầm nhìn chiến lược và phương pháp tiếp cận đa dạng. Không chỉ là đại lý phân phối, SmartRealtors còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng trong hành trình đầu tư bất động sản, luôn tập trung vào việc tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ nhiệt tình nên đã giúp hàng ngàn khách hàng thành công trong việc tìm kiếm và đầu tư vào các dự án bất động sản cao cấp trên khắp cả nước.

Gần 1 thập kỷ hợp tác thành công, SmartRealtors với thành tích bán hàng ấn tượng đã nhận được tín nhiệm từ chủ đầu tư Vinhomes. Và sự kiện ký kết phân phối dự án The 5way Phu Quoc vừa qua đã đánh dấu tiến một bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên cũng như quá trình "trưởng thành" của doanh nghiệp khi tiếp tục chinh phục bất động sản nghỉ dưỡng tại bắc đảo Phú Quốc.

Căn hộ biển 5in1 The 5way Phu Quoc: mở mắt chạm biển xanh, bật chất riêng trải nghiệm

The 5way Phu Quoc, căn hộ biển độc đáo đầu tiên tọa lạc tại lối vào của khu quần thể giải trí nghỉ dưỡng Phu Quoc United Center với diện tích lên đến 1044ha hứa hẹn mang đến trọn vẹn cuộc sống đa chiều "Sống – Trải nghiệm – Nghỉ Dưỡng – Đầu tư linh hoạt – An toàn" cho khách hàng và nhà đầu tư. Dự án này là một phần của hệ sinh thái "All-in-one" do Vinhomes (thành viên tập đoàn Vingroup) phát triển sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của du khách từ di chuyển, mua sắm, giáo dục đến y tế. Ngoài ra, với thị trường du lịch đầy rộng mở, dự án còn đem đến tiềm năng kinh doanh hiệu quả, tạo cơ hội cho đầu tư sinh lợi bền vững trong bối cảnh kinh tế đêm đang trên đà phát triển của thành phố đảo duy nhất tại Việt Nam.

Với quy mô lên đến 85ha, hơn 10.000 căn hộ khách sạn đa dạng về diện tích, từ 25m2 đến 75m2, The 5way Phu Quoc đáp ứng đa dạng nhu cầu của các cặp đôi trẻ, gia đình, và những người muốn tận hưởng kỳ nghỉ thú vị trên đảo ngọc xinh đẹp này. Các căn hộ được thiết kế hiện đại, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo ra không gian thoải mái, ấm cúng. Ngoài ra, The 5way Phú Quốc còn có hệ thống tiện ích đẳng cấp như hồ bơi lớn, nhà hàng, quán bar, sân golf, và spa cao cấp,... mang đến một kỳ nghỉ hoàn hảo trong tầm tay cho cư dân lẫn du khách.

The 5way Phu Quoc là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng trọng điểm của chủ đầu tư Vinhomes tại Phú Quốc trong giai đoạn quý 4/2023. Sự kết hợp độc đáo giữa thiên nhiên và tiện ích cùng với tâm huyết và sự khác biệt mà chủ đầu tư đặt trọn vào dự án sẽ mang đến cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng một sản phẩm độc đáo, tiềm năng cùng cơ hội đầu tư sinh lời đắt giá.

Việc SmartRealtors trở thành đại lý phân phối dự án The 5way Phu Quoc được kỳ vọng sẽ giúp dự án tiếp tục thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và khách hàng. Với kinh nghiệm, uy tín của mình, đại diện SmartRealtors chia sẻ rằng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư tối đa trong việc đưa ra quyết định sở hữu.

