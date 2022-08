Smart Invest được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Châu Á (HRAA 2022)

Ngày 11/08/2022 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) được vinh danh giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022” do HR Asia Magazine - Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại khu vực châu Á tổ chức và bình chọn. Đây là năm đầu tiên tham dự nhưng AAS đã nhanh chóng ghi danh trên bản đồ giải thưởng danh giá năm nay.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á – HR Asia: Best companies to work for in Asia” là giải thưởng quốc tế thường niên uy tín trong khu vực Châu Á, đánh giá về môi trường làm việc của hàng trăm công ty có quy mô lớn và mức độ tăng trưởng tốt. Giải thưởng được tổ chức thường niên tại nhiều nơi của khu vực Châu Á: Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Việt Nam,...

Năm 2022, 46.270 nhân viên đến từ 622 doanh nghiệp tại Việt Nam đã tham gia cuộc khảo sát đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc. Mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model - T.E.A.M), khảo sát nhân viên có quy mô lớn hàng đầu Châu Á hiện nay, cho thấy các doanh nghiệp đã và đang có những bước tiến trong việc thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp đa dạng và hòa nhập, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi nhân viên ở mọi cấp bậc.

Tại lễ trao giải ngày 11/08 vừa qua, Bà Ngô Thị Thùy Linh - Chủ tịch HĐQT AAS phát biểu: “Giải thưởng lần này là minh chứng cho những giá trị mà Smart Invest mang tới cho mỗi nhân sự. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi nhân viên của Smart Invest là những mảnh ghép quan trọng tạo nên bức tranh hoàn hảo. Bức tranh có giá trị vì những mảnh ghép có giá trị”.

Ngay từ những ngày đầu tiên, AAS tạo điều kiện và cơ hội cho mọi thành viên trở thành “mảnh ghép” độc nhất. Điều này giúp các thành viên trong ngôi nhà AAS hỗ trợ nhau trở nên tốt hơn, nỗ lực nâng cao hiệu suất làm việc, tích cực sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của công ty. Mỗi nhân sự của AAS sẽ được phát huy giá trị cao nhất trong công việc với những tiêu chí: Trân trọng sáng tạo; phát triển công bằng; quyền lợi xứng đáng.

Tại AAS, không gian xanh được thiết kế phong cách và cảm hứng từ trung tâm tài chính Phố Wall đây chính là môi trường làm việc lý tưởng cho bất kỳ nhân tài nào. AAS luôn quan tâm đến việc giúp nhân viên của mình duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Do đó, bên cạnh hỗ trợ gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên thì các hoạt động giải trí được thực hiện thường xuyên trong trụ sở chính. Hoạt động truyền thông, truyền lửa cho nhân sự đa dạng, tuân theo tôn chỉ văn hóa doanh nghiệp đã xây dựng, tạo ra niềm tự hào của mỗi thành viên khi làm việc tại AAS.

Ngoài các chế độ phúc lợi theo quy định, nhân sự đến với AAS còn được tham gia vào quy trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp của các tổ chức tài chính hàng đầu hiện nay. AAS đã tạo ra những giá trị khác biệt và đãi ngộ vượt trội để thu hút những nhân sự tài năng nhất.

Giải thưởng HR Asia – Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022 là một dấu ấn đáng tự hào trong hành trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của AAS. Việc đón nhận một giải thưởng uy tín về nhân sự và môi trường làm việc càng có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của AAS giai đoạn sắp tới.

Sang quý III/2022, AAS dự kiến phát hành 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Vốn điều lệ sau các đợt phát hành trên dự kiến tăng lên 5.000 tỷ đồng, được phân bổ tỷ trọng lớn vào hoạt động đầu tư trái phiếu và tiếp theo là phát triển môi giới cùng các dịch vụ tài chính cho khách hàng theo lộ trình.

Đánh mạnh vào thị trường bán lẻ, AAS dự kiến mở 1 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và 03 văn phòng tại các tỉnh phía Bắc (Văn phòng giao dịch Chợ Mơ, Văn phòng giao dịch Thái Nguyên, Văn phòng giao dịch Nam Định) trong năm 2022. Theo Ban lãnh đạo AAS, năm 2023 sẽ tiếp tục mở thêm 10 - 20 chi nhánh tại các tỉnh trọng điểm trên toàn quốc.