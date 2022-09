SLNA và Hà Nội không thể góp mặt tại trận chung kết U17 Quốc gia - K-Elec 2022

Vòng bán kết giải U17 Quốc gia - K-Elec 2022 kết thúc chiều ngày 9/9 với kết quả đầy bất ngờ khi U17 SLNA để thua trên loạt sút 11m U17 PVF và U17 Sài Gòn xuất sắc đánh bại U17 Hà Nội với tỷ số 3-2.

Trận đấu được mong chờ nhất chắc chắn là trận chung kết sớm giữa nhà đương kim vô địch U17 SLNA và U17 PVF. Với một trận đấu mang tính chất quan trọng, quyết định tấm vé vào chơi trận cuối cùng, cả hai đội trẻ đều nhập cuộc khá thận trọng.

U17 SLNA vẫn là đội chơi chủ động hơn ở những phút đầu tiên. Đội bóng xứ Nghệ tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Thành Long. Đánh đầu, sút xa, đệm lòng cận thành, SLNA đang tấn công cực kỳ hăng say với những mũi chủ công chất lượng nhưng may mắn vẫn chưa đến với nhà đương kim vô địch. Hiệp 1 kết thúc mà chưa có bàn thắng nào được ghi trên sân Thành Long.

Sang hiệp 2, PVF nhập cuộc tốt hơn. U17 SLNA nhường thế trận những phút đầu cho các cầu thủ trẻ PVF. Nhưng sau 10 phút thi đấu hiệp 2, sức nóng của trận đấu được đẩy lên cao khi hai đội trình diễn lối chơi đôi công vô cùng hấp dẫn. Những pha ăn miếng trả miếng và liên tục những cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của hai đội trẻ.

Nhưng sau đó sự bình tĩnh và kỹ thuật của đội trẻ U17 SLNA phát huy tác dụng sớm hơn. Từ đường chuyền vượt tuyến, Quang Lực từ bên phía cánh trái đi bóng vào trong, dứt điểm làm tung lưới thủ môn Thành Long, mở tỉ số cho đội bóng xứ Nghệ.

U17 PVF không bị bàn thắng làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu. Đội bóng đến từ Hưng Yên liên tục tấn công vào khung thành của U17 SLNA. Ngôi sao Phùng Quang Tú tiếp tục là người hùng của U17 PVF, cầu thủ số 11 thoải mái dứt điểm cận thành khi không bị ai theo kèm, quân bình tỉ số cho đội nhà.

Bàn thắng của sao trẻ Phùng Quang Tú đã giúp tính chất của trận đấu trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn. Hai đội trẻ liên tiếp tấn công uy hiếp khung thành đối phương nhưng bảng tỉ số vẫn không có gì thay đổi khi hết 2 hiệp đấu chính thức.

U15 SLNA và U15 PVF bước vào loạt sút luân lưu cân não. Bản Lĩnh của các cầu thủ PVF được thể hiện trong loạt sút đầy may rủi. Thủ môn Minh Kha cản phá thành công 2 loạt sút đến từ U17 SLNA, qua đó giúp lò đào tạo nức tiếng Hưng Yên thắng 4-2 trên chấm 11m.

Trận bán kết 2 diễn ra sau đó không lâu trên sân Thành Long, U17 Sài Gòn tiếp đón U17 Hà Nội. Các cầu thủ Sài Gòn là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và có được bàn thắng sớm ở phút thứ 8. Hậu vệ U17 Hà Nội chơi thiếu chắc chắn, để mất bóng nguy hiểm từ giữa sân. U17 Sài Gòn tận dụng cơ hội triển khai pha pressing cực hay, cầu thủ đối mặt và đánh bại thủ môn Quang Vinh là Đăng Khoa. Tỉ số được mở cho U17 Sài Gòn.

Có được bàn thắng, đội chủ nhà càng chơi thăng hoa. Ngược lại bên kia chiến tuyến, U17 Hà Nội tỏ ra khá lúng túng trong cách phòng ngự và triển khai bóng. Kết quả là đội bóng đến từ Thủ đô phải tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 trong hiệp 1. Cầu thủ số 23 Trương Nguyên Long tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đội bạn, nâng tỉ số lên 2-0 cho U17 Sài Gòn.

Kết thúc hiệp 1, U17 Sài Gòn đang nắm lợi thế với 2 bàn thắng. Hứa hẹn sẽ có một hiệp 2 bùng nổ hơn đến từ màn trình diễn của hai đội trẻ.

U17 Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình và điều đó đã phát huy tác dụng. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2, Nguyễn Văn Đạt đã ghi bàn cho đội bóng Thủ đô.

Những phút sau đó, một thế trận bám đuổi tỉ số vô cùng hấp dẫn diễn ra trên sân Thành Long. Phút 57, U17 Sài Gòn có bàn nâng tỉ số lên 3-1 từ quả đá penalty của Đăng Khoa. Nhưng chỉ 10 phút sau, cầu thủ số 22 Nguyễn Long Nhật có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho U17 Hà Nội.

Những phút cuối của trận đấu, dù rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng tỉ số trên sân Thành Long không có gì thay đổi. Chiến thắng thuyết phục dành cho U17 Sài Gòn.

Với kết quả này, hai đội bóng giành vé vào chơi trận chung kết U17 Quốc gia - K-Elec 2022 là U17 PVF và U17 Sài Gòn. Trận chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 11.09, trực tiếp trên Fanpage & Youtube của Next Sports.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia. Năm 2022, Giải đấu mang tên Giải bóng đá U17 Quốc Gia – K-Elec 2022 với sự đồng hành của Công Ty Cổ Phần K - Elec Việt Nam trên cương vị Nhà tài trợ chính. Ngoài nhà tài trợ chính K-Elec, Next Travel trở thành nhà tài trợ đồng hành của giải. Bên cạnh đó, VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.