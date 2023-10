Sky Realty chính thức trở thành đại lý phân phối The 5Way Phú Quốc

Chiều ngày 5/10, tại Grand Ballroom, Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc, Sky Realty chính thức ký kết hợp tác phân phối dự án The 5Way Phú Quốc với CĐT Vinhomes. Đây là dự án căn hộ tuyệt tác ngay cạnh biển với lối kiến trúc tinh tế, hài hòa cùng thiên nhiên và tầm view triệu đô mãn nhãn.

The 5Way tọa lạc tại Khu Grand World - Phú Quốc United Center (thuộc khu vực Bãi Dài và Gành Dầu trên đảo Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang). Nơi nổi tiếng với bãi biển tuyệt đẹp, được trải dài với cát trắng mịn màng, nước biển trong xanh và dòng dừa xanh mát. Vì thế, cư dân tương lai của dự án sẽ được trải nghiệm đầy đủ tiện ích nghỉ dưỡng không đâu có được.

Dự án dự kiến ra mắt vào 10/11/2023, xây dựng trên tổng diện tích 85ha, quy hoạch thành 7 tòa. Các căn hộ biển có tiện tích đa dạng từ 25-100m2, phù hợp nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các tòa tháp được xây quanh một hồ bơi vô cực, mang đến không gian nghỉ dưỡng thượng lưu và đẳng cấp, nơi cư dân có thể tận hưởng khoảnh khắc yên bình và thư giãn.

Các căn hộ biển The 5Way Phú Quốc còn được thiết kế thông minh, hài hòa nhằm tận dụng triệt để diện tích đất và tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp. Những tầm view triệu đô của các căn hộ The 5Way: View biển (ngắm hoàng hôn, bình minh từ ban công); view công viên xanh (trong quần thể Phú Quốc United Center với không gian xanh mát); view thành phố (nơi chiêm ngưỡng phố thị và những ánh đèn đêm rực rỡ của Phú Quốc).

Không những thế, chủ nhân các căn hộ biển tại The 5Way sẽ được thừa hưởng hệ sinh thái siêu tiện ích của Grand World Phú Quốc đẳng cấp: “Huyền thoại tre” Bamboo Legend - công trình tre lớn nhất Việt Nam; Bảo tàng gấu hiện đại nhất thế giới, lần đầu có mặt tại Việt Nam; Show diễn thực cảnh “Tinh hoa Việt Nam” với quy mô lớn nhất tái hiện 20 công trình kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam; “Sắc màu Venice - Show thực cảnh đa phương tiện trên mặt nước lớn nhất Việt Nam; Casino Corona; Công viên nghệ thuật đương đại Urban Park; cư dân có thể cùng những người thân yêu chu du trên thuyền Gondola dọc theo kênh đào Venice, hoặc đơn giản là lạc trôi vào thiên đường mua sắm bất tận tại Grand World;...

Ngoài những tiện ích được thừa hưởng, nội khu dự án căn hộ biển The 5Way rất đầy đủ và đẳng cấp: khu vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực và hoạt động thể thao golf, bể bơi, phòng tập gym, spa center, khu vui chơi trẻ em…

Với tất cả những lợi thế về vị trí, cảnh quan thiên nhiên và hệ thống tiện ích hấp dẫn, The 5Way sẵn sàng trở thành nơi hội tụ mới của giới thượng lưu khi lựa chọn một điểm đến dành cho nhu cầu nghỉ dưỡng – giải trí – đầu tư.

Đại diện Sky Group PTGĐ Vùng TNB – GĐKD chi nhánh Phú Quốc, ông Nguyễn Văn Thông chia sẻ thêm: Đây là dự án rất tiềm năng, nằm tại vị trí đắc địa trung tâm của Thành phố không ngủ Grand World Phú Quốc và quần thể hệ sinh thái 1044 ha của Vingroup. Dự án sẽ đưa đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm và khám phá bất ngờ. Với chính sách vô cùng đặc biệt chưa từng có cùng với mức giá không thể tốt hơn thì chắc chắn dự án sẽ thu hút nhiều khách hàng và nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu.”

Sky Realty đã vững bước đồng hành cùng rất nhiều CĐT BĐS nổi tiếng và uy tín trên thị trường, thế nên việc ký kết trở thành đại lý phân phối The 5Way Phú Quốc chắc chắn sẽ mở ra một tương lai rộng mở, mang đến những sản phẩm cao cấp, có giá trị bền vững dành cho khách hàng/đối tác của mình.

Chắc chắn rằng, với The 5Way Phú Quốc, những nhà đầu tư thông thái sẽ nắm bắt cơ hội sở hữu những căn hộ biển đẳng cấp và tiềm năng tại vùng đất đáng sống nhất Phú Quốc năm 2023.

