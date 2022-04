Sky đua nhau khoe áo phiên bản giới hạn của Sơn Tùng M-TP

Sức hút từ chiếc áo NOAA của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP không nằm ngoài dự đoán đang ngày một nóng. Những bức ảnh diện áo “cực chất” ngập tràn trên mạng xã hội những ngày qua, cộng đồng fan đua nhau khoe “chiến tích” đặt hàng chiếc áo phiên bản giới hạn, thậm chí có người đã mua liền 100 chiếc thông qua VinID.

Mở màn cho dự án comeback với MV "There's No One At All" chuẩn bị ra mắt, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP đã tung ra sản phẩm là chiếc áo phông do chính anh vẽ tay. Chiếc áo này hiện được bán độc quyền trên ứng dụng VinID với giá 600k/ chiếc và ngay lập tức đã trở thành món đồ “cực hot”.

Thậm chí, fanpage chính thức của Sơn Tùng M-TP với 14 triệu người theo dõi còn dành hẳn 1 album ảnh với hashtag #CheapMomentwithMTP để liên tục cập nhật những hình ảnh của các Sky cùng áo giới hạn (tên gọi thân mật của cộng đồng hâm mộ nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP).

Áo NOAA ngay lập tức trở thành trend thời trang mới trong giới trẻ. Hàng chục nghìn bài viết được gắn hashtag #CheapMomentwithMTP, cho thấy sự sôi sục của giới trẻ với chiếc áo phiên bản giới hạn của nam ca sĩ có ảnh hưởng bậc nhất V-biz.

“Các vết rách được làm bằng tay nên rất tự nhiên và độc lạ”, bạn T.T.H ấn tượng với yếu tố "độc bản". Cụ thể, mỗi chiếc áo NOAA có độ rách tự làm bằng tay, chính vì vậy mỗi chiếc áo là độc nhất.

NOAA sẽ được Sơn Tùng M-TP mặc trong MV "There's No One At All" sắp ra mắt. Nhiều fan đã nhanh tay đặt mua NOAA, bởi chiếc áo đặc biệt này dự đoán sẽ ngày càng hot khi thời điểm ra mắt MV đang cận kề.

Với sức nóng của NOAA, nhiều fan cho biết, trên thị trường có xuất hiện hàng giả, kém chất lượng, không có logo từ M-TP. Cộng đồng Sky kêu gọi chỉ sử mua hàng chính hãng để được trải nghiệm chất lượng tốt nhất từ chiếc áo giới hạn của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP.

Để sở hữu "NOAA T-shirt" phiên bản giới hạn này, người hâm mộ tải hoặc cập nhật ứng dụng VinID (sản phẩm thuộc Tập đoàn One Mount) trên nền tảng iOS hoặc Android, sau đó bấm vào banner Sơn Tùng M-TP ở trang chủ, chọn mua sản phẩm. Ví điện tử VinID Pay tích hợp ngay trên ứng dụng liên kết cùng hệ thống 36 ngân hàng, VinID giúp người dùng dễ dàng thanh toán các đơn hàng an toàn, nhanh chóng không dùng đến tiền mặt.

