Siêu sự kiện bất động sản hàng hiệu bùng nổ tại Hạ Long

Tiếp nối thành công của sự kiện Early Bird diễn ra vào tháng 12 vừa qua. Ngày 09/01/2022 tới đây, những thông tin mới nhất về Căn hộ Phoenix Legend – MGallery thuộc Khu biệt thự và Khách sạn Vườn Phượng Hoàng cùng các ẩn số về cơ hội đầu tư hấp dẫn, tiềm năng thị trường Quảng Ninh sẽ được chủ đầu tư giới thiệu trong sự kiện chuẩn bị mở bán chính thức Khu căn hộ Phoenix Legend- MGallery diễn ra tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long centre.

Thời gian vừa qua, Khu căn hộ hàng hiệu Phoenix Legend- MGallery đã trở thành từ khóa thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng cùng giới đầu tư trong nước và quốc tế. Đây là dự án đầu tiên được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Thuận Phát phát triển tại Quảng Ninh. Dự án được quản lý và vận hành bởi Tập đoàn quản lý khách sạn Accor- Cộng hòa Pháp, đây cũng là căn hộ hàng hiệu đầu tiên mang thương hiệu MGallery sở hữu lâu dài.

Với vị trí độc tôn tại đỉnh đồi 1, phía Tây cầu Bãi Cháy, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh với tầm nhìn bao trọn toàn cảnh Vịnh Hạ Long và Vịnh Cửa Lục cùng với sự “bảo chứng” từ thương hiệu Accor. Ngay từ khi xuất hiện, Phoenix Legend – MGallery đã gây được tiếng vang trên thị trường bất động sản bởi kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ truyền thuyết Phượng Hoàng, mô phỏng hình tượng hòn Trống Mái- biểu tượng du lịch Hạ Long cộng hưởng với những tiện ích đặc quyền chỉ có ở những bất động sản siêu sang như hầm rượu & CLB Cigar, hồ bơi vô cực, bể bơi 4 mùa, sky bar với thiết kế lấy ý tưởng từ loài cây trong bộ phim Avatar nổi tiếng. Bộ sưu tập giới hạn với 163 căn hộ mang thiết kế nội thất độc bản ( hand made to oder) không trùng lặp, được chăm chút tỉ mỉ đáp ứng không gian nghỉ dưỡng 5 sao chuẩn quốc tế nhưng vẫn giữ trọn hơi thở và tinh hoa văn hóa địa phương theo đúng tinh thần MGallery.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Pre- Launching là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động bùng nổ của Thuận Phát trong năm 2022. Đây là cơ hội cho những ai mong muốn sở hữu sản phẩm căn hộ siêu sang MGallery với mức giá tốt cùng những ưu đãi hấp dẫn dịp cuối năm.

Trong khuôn khổ sự kiện, các khách hàng không chỉ được tham quan thực tế không gian sống tương lai mà còn có cơ hội cảm nhận khách quan về chất lượng xây dựng của tổng thể dự án. Tại sự kiện, khách hàng sẽ được đội ngũ chuyên viên tư vấn cung cấp đầy đủ thông tin căn hộ và các chính sách bán hàng ưu đãi từ phía chủ đầu tư.

Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán chủ đầu tư cũng đưa ra những ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua sớm căn hộ và biệt thự ngay tại sự kiện. Theo đó, khách hàng mua biệt thự Phoenix Legend sẽ sở hữu ngay Mercedes GLC 200; Được tặng thêm 01 voucher khi mua căn hộ Phoenix Legend – MGallery trị giá 500 triệu đồng; Tặng thẻ Accor Plus 10 năm cùng cơ hội bốc thăm duy nhất 01 viên kim cương Lucky star 6.0 ly trị giá 150 triệu đồng. Đối với khách hàng mua căn hộ sẽ được miễn phí dịch vụ 03 năm; Tặng thẻ Accor Membership 10 năm; tặng 01 cây vàng 9999 với căn 01 ngủ, 02 cây vàng 9999 với căn 02 ngủ; Cơ hội bốc thăm 03 viên kim cương Lucky star 5,1ly tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cũng sẽ dành cho 03 khách hàng may mắn khi mua căn hộ Phoenix Legend- MGallery. Ngoài ra, 03 chỉ vàng 9999 được chủ đầu tư ưu ái dành tặng cho 03 khách hàng may mắn tới tham dự sự kiện.

Với mong muốn tăng thêm cơ hội sở hữu sản phẩm biệt thự và căn hộ hàng hiệu cho khách hàng cùng sự đầu tư công phu và tỉ mỉ, sự kiện Pre- Launching hứa hẹn sẽ tạo thêm sức bật cho dự án và ghi dấu những thành công tiếp theo của Khu biệt thự và khách sạn Vườn Phượng hoàng – Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences.