Siêu Cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2023/2024: Sức bật cho mùa giải mới

Qua 24 kỳ siêu cúp đã được tổ chức, CLB Hà Nội là đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang, tiếp đến là CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Becamex Bình Dương với 4 lần đoạt Cúp.

CLB Hà Nội từng 2 lần đoạt cú ăn ba vào các năm 2019 và 2022 sau khi thâu tóm đủ ba danh hiệu vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.

CLB Hà Nội cùng với CLB Sông Lam Nghệ An có 3 lần liên tiếp giành chiến thắng.

Đến nay, có 12 đội bóng vinh dự giành danh hiệu cao quý này là: Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa (Đông Á Thanh Hóa), Hà Nội T&T (CLB Hà Nội), SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Quảng Nam.