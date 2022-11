Showbiz 4/11: Cảnh cưỡng hiếp trong phim giờ vàng gây tranh cãi

TPO - Vừa lên sóng, bộ phim “Mẹ rơm” xoay quanh bi kịch của Loan (Huỳnh Hồng Loan). Ngay ở tập 1, Loan có biểu hiện ốm nghén và “tác giả” của bào thai được cho thuộc về Khoản - người Loan gọi là anh hai.

Cảnh cưỡng bức, loạn luân trong ‘Mẹ rơm’ gây sốc

Tối 3/11, bộ phim Mẹ rơm của đạo diễn Nguyễn Phương Điền nối sóng Đấu trí trên VTV 1. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Thái Hòa, Cao Minh Đạt, Huỳnh Hồng Loan, Cao Thái Hà, Ngọc Lan…

Ngay khi tập 1 lên sóng, cảnh cưỡng bức trong phim khiến khán giả phản ứng. Theo đó, trong trí nhớ nhân vật Mô “gù” (Thái Hòa), Khoản (Cao Minh Đạt) đã lột đồ hòng cưỡng bức Loan (Huỳnh Hồng Loan) trong rừng sâu.

Ở đoạn cuối tập 1, Khoản mò vào phòng Loan lúc cô đang ngủ để giở trò đồi bại. Việc Loan luôn sợ sệt mỗi khi đối diện với Khoản cùng những phân đoạn rõ ràng cho thấy Khoản cưỡng bức cô khiến khán giả dự đoán chính hắn khiến Loan mang thai.

Khán giả cho rằng cảnh cưỡng bức không phù hợp ở bộ phim trên sóng giờ vàng: "Phim giờ vàng mà nội dung quá nhảm", "Phim này mà chiếu giờ vàng, hết đề tài khai thác rồi hay sao", “Anh trai làm chuyện xằng bậy với em gái. Hết đề tài khai thác rồi hay sao?”, “Biết rằng cuộc sống vẫn có tình huống đau lòng như vậy nhưng không nên đưa lên phim”…

Chia sẻ với Tiền Phong, diễn viên Huỳnh Hồng Loan cho biết đây là lần đầu cô có những phân đoạn “cưỡng hiếp” táo bạo trên màn ảnh. Cô nhận được sự hỗ trợ và quan tâm từ đàn anh Cao Minh Đạt. “Nam diễn viên đã chia sẻ cho tôi nhiều kinh nghiệm, cho tôi cảm giác thoải mái và giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình quay phim Mẹ rơm của đạo diễn Nguyễn Phương Điền”, Hồng Loan nói.

Về phân cảnh cưỡng hiếp gây tranh cãi, Hồng Loan nói: “Có thể khán giả sẽ thấy đó là cảnh quay nhạy cảm nhưng đó cũng là tình tiết quan trọng để mở những nút thắt về sau cũng như tận cùng bi kịch của nhân vật Loan. Hy vọng khán giả tiếp tục theo dõi để nắm bắt diễn biến phim. Đồng thời dành sự chia sẻ, thông cảm với ê-kíp Mẹ rơm”.

Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình bị chỉ trích phản cảm

Ngày 3/11, Á hậu Miss Grand International 2022 Engfa Wahara chia sẻ một đoạn video ngắn. Trong clip đăng tải, khán giả thấy Engfa đang cúi đầu, tay kéo quần. Cùng với đó, người đẹp hát theo lời một ca khúc. Đây là động tác đang khá phổ biến trên mạng xã hội và được nhiều người làm theo.

Tuy nhiên, ngay sau khi chia sẻ clip, Engfa vướng chỉ trích. Dưới bài đăng của cô, khán giả cho rằng hành động này không phù hợp với một người đẹp mới giành giải Á hậu ở cuộc thi lớn. Đa số cho rằng hình ảnh Engfa trong clip phản cảm, không phù hợp, trái với thuần phong mỹ tục và mong cô gỡ bỏ. (XEM CHI TIẾT)

Selena Gomez khó mang thai

Ngày 4/11, theo Independent, trong buổi phỏng vấn mới nhất với Rolling Stone, Selena Gomez cho biết có thể cô không bao giờ mang thai được vì dùng thuốc điều trị chứng rối loạn lưỡng cực trong thời gian dài.

Selena Gomez nói với Rolling Stone về lần cô đến thăm một người bạn đang gặp khó khăn trong chuyện mang thai. Khi ấy, ngôi sao The Only Murders in the Building đã khóc vì hiểu rằng việc khó mang thai là rất đau khổ và cô phải đối mặt với nó vì hai loại thuốc cô dùng để điều trị chứng rối loạn lưỡng cực khiến việc làm mẹ của cô gặp trở ngại. (XEM CHI TIẾT)

Bộ phim khiến Chân Tử Đan lỗ 25 triệu USD

Giải cứu là phim điện ảnh Chân Tử Đan đảm nhiệm vai trò diễn chính đồng thời là giám đốc sản xuất. Tài tử gạt bỏ hình tượng cao thủ võ thuật, thử sức dòng phim chủ đề cứu nạn.

Trình làng ngày 3/10, Giải cứu bết bát tại phòng vé Trung Quốc. Sau 9 ngày công chiếu ở thị trường nội địa, tác phẩm đạt doanh thu gần 16 triệu nhân dân tệ (2,2 triệu USD), kém xa các phim cùng đợt.

Nhiều trang phim dự đoán phim khó hòa vốn, đối diện thua lỗ nặng, ước tính thiệt hại hơn 25 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu NDT (27,9 triệu USD). Tình trạng này có thể tiếp diễn tại thị trường Hong Kong, Trung Quốc. (XEM CHI TIẾT)

11 bộ phim đắp chiếu vì bê bối của diễn viên

Ngày 3/11, Sohu đăng tải bài viết điểm tên những nghệ sĩ nổi tiếng ngừng trệ hoạt động giải trí vì dính bê bối trong năm 2022. Theo đó, các ngôi sao đều đảm nhận vai chính trong phim truyền hình, gồm các dự án hoàn chỉnh và ghi hình dở dang. Bốn cái tên được nhắc đến là Đặng Luân, Viên Băng Nghiên, Lý Dịch Phong và Từ Khai Sính.

Đặng Luân, Viên Băng Nghiên mất tung tích trên màn ảnh sau scandal trốn thuế. Phía Đặng Luân chưa có hướng giải quyết phù hợp cho tương lai của anh. Thông tin người hâm mộ nhận được lúc này đều dưới hình thức tin lan truyền trên mạng do fan cứng tuồn ra.

Nam diễn viên sinh năm 1992 đang bỏ ngỏ hai dự án Dạ Lữ Nhân và Mùa tốt nghiệp (2016). Kế hoạch ban đầu, hai tác phẩm ra mắt trong năm 2022. (XEM CHI TIẾT)