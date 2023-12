Showbiz 3/12: NSƯT Thành Lộc xin lỗi vì sai sót khó chấp nhận

TPO - Nghệ sĩ Thành Lộc cho biết anh không dám coi thường khán giả và rất ân hận khi để xảy ra sai sót trong vở kịch vừa qua.

Nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ dòng trạng thái liên quan tới những sơ suất về đạo cụ trong vở kịch của sân khấu Thiên Đăng. Theo nam nghệ sĩ, khán giả đã phát hiện sơ suất này và gửi riêng cho anh.

"Đây là hai vở kịch lấy bối cảnh xã hội thời Pháp thuộc ở Sài Gòn. Tuy nhiên, một số phân cảnh của vở diễn lại xuất hiện các chi tiết đạo cụ bất hợp lý. Trong một phân cảnh, chiếc mền chỉ dệt chữ TP.HCM dù bối cảnh đầu thế kỷ 20. Ngoài ra, vở kịch thì có nhân vật cô gái con nhà gia giáo nhưng để móng tay dài, nhọn", Thành Lộc viết.

NSƯT Thành Lộc khẳng định sân khấu của anh không dám coi thường khán giả. Anh rất tiếc và hối hận vì để xảy ra sơ suất không đáng có.

"Thay mặt kịch Thiên Đăng, Thành Lộc cảm ơn khán giả đã phát hiện và đồng thời cũng xin lỗi quý vị về sự sơ suất chuyên môn thật tệ này", anh nhấn mạnh.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả đồng cảm cũng như ủng hộ cách hành xử của Thành Lộc: “Việc nhận lỗi công khai của Thành Lộc và kịch Thiên Đăng làm tôi cảm động. Một nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng. Chúc các bạn luôn được yêu thương, quý trọng”, “Thật lòng phải cảm ơn khán giả này. Những người yêu sự tử tế và yêu Thiên Đăng. Vui vì còn có những khán giả như thế”, “Bản thân diễn viên đóng vai đó phải tự có ý thức, không cần ai nhắc. Đó mới là một diễn viên chuyên nghiệp, làm nghề nghiêm túc và có đạo với nghề, có đức với nghiệp”…

