Showbiz 25/6: Mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc cùng gia đình đến Nha Trang du lịch

TPO - Quỳnh Lương lên tiếng về thông tin bạn trai đang tìm hiểu ăn chơi, tệ bạc với vợ cũ, Hoa hậu Hàn Quốc qua đời ở tuổi 26... là những tin tức đáng quan tâm ngày 25/6.

Diễn viên Eugene đưa gia đình đến Việt Nam du lịch. Cô chọn resort sang trọng ở Nha Trang và chia sẻ hình ảnh, video nghỉ dưỡng tại đất nước hình chữ S hôm 24/6. Người đẹp Penthouse chia sẻ cô nhiều lần tới Việt Nam nhưng đây là lần đầu tới Nha Trang. Thời tiết nóng nhưng cô và gia đình vẫn tận hưởng.

Năm ngoái, nữ diễn viên chọn Hội An là địa điểm nghỉ dưỡng, khám phá. Cô có nhiều hình ảnh cùng gia đình đi dạo trên phố cổ Hội An nhưng phải đến khi chia sẻ lên mạng xã hội, người hâm mộ mới biết nữ diễn viên đến Việt Nam.

Eugene sinh năm 1981, từng ra mắt trong nhóm nhạc S.E.S vào năm 1997 và được tôn vinh là "nữ thần đẹp nhất Kpop", "mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc". Cô từng tham gia nhiều phim ăn khách như Vua bánh mỳ, Save The Last Dance For Me, One Mom and Three Dads…và nổi tiếng hơn khi đóng vai Oh Yoon Hee trong Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu).

Năm 2011, nữ diễn viên về chung một nhà với tài tử Ki Tae Young và ít tham gia các hoạt động nghệ thuật để toàn tâm chăm sóc gia đình. Cả hai có với nhau hai con gái là Rohee và Lorin. Ngoài 40 tuổi, Eugene vẫn giữ được nét trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Quỳnh Lương lên tiếng về thông tin bạn trai đang tìm hiểu ăn chơi, tệ bạc với vợ cũ

Diễn viên Quỳnh Lương kết đôi với Tiến Phát sau chương trình Người ấy là ai. Cả hai nhanh chóng được khán giả chú ý, song thiếu gia Trà Vinh bất ngờ bị cư dân mạng tố có quá khứ ăn chơi, tệ bạc với vợ cũ… Nhiều người cho rằng Quỳnh Lương nên tìm hiểu kỹ trước khi đi đến mối quan hệ tình cảm với Tiến Phát.

Trước sự quan tâm của dư luận, sáng 25/6, Quỳnh Lương lên tiếng để khán giả bớt lo lắng và câu chuyện không bị đẩy đi xa hơn. (Đọc chi tiết)

Tranh cãi MV trộn cải lương với rap của Wowy và NSND Bạch Tuyết

Khi Rap Việt mùa 3 rục rịch trở lại, nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi không thấy Wowy tiếp tục ngồi ghế huấn luyện viên. Thực tế, rapper sinh năm 1988 cũng đang ấp ủ những dự định của riêng mình.

Gần nhất, Wowy vừa xuất hiện trong dự án Tia sáng cuối cùng (The Last Light), đánh dấu lần đầu kết hợp với NSND Bạch Tuyết. Ca khúc gây chú ý khi pha trộn cải lương và rap, vốn là 2 loại hình nghệ thuật tưởng chừng khó hòa quyện. (Đọc chi tiết)

Á hậu bị chê xấu và sự độc hại của fan Việt

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới lần thứ 17 diễn ra tối 24/6. Đại diện Hà Lan là Solange Dekker vượt qua 21 thí sinh, đăng quang ngôi vị Miss International Queen 2023. Danh hiệu á hậu 1, 2 lần lượt thuộc về Qatrisha Zairyah Kamsir (Singapore), Melony Munro (Mỹ).

Thí sinh Việt Nam Nguyễn Hà Dịu Thảo dừng chân ở vị trí top 11 cùng giải phụ Trang phục Dân tộc đẹp nhất, thí sinh thắng giải bình chọn.

Sau khi Dịu Thảo mất suất vào top 6, mạng xã hội nổ ra những tranh cãi. Bên cạnh bình luận cho rằng ban tổ chức không công bằng, một số người sẵn sàng dùng từ công kích, miệt thị ngoại hình á hậu người Mỹ, cho rằng "Dịu Thảo mới là người xứng đáng", "đòi lại công bằng cho Dịu Thảo". (Đọc chi tiết)

Hoa hậu Hàn Quốc qua đời ở tuổi 26

Ngày 25/6, tờ Newsen đưa tin người đẹp Lee Yeon Je - Hoa hậu Hàn Quốc Daegu 2020 qua đời ở tuổi 26. Tờ này cho biết người đẹp không qua khỏi sau khi tiến hành ca phẫu thuật để điều trị một căn bệnh mãn tính.

Thông tin Lee Yeon Je qua đời khi tuổi đời còn trẻ khiến đồng nghiệp và người hâm mộ thương tiếc. Tang lễ của cô diễn ra tại Bệnh viện Severance ở Sincho, Seoul lúc 9h ngày 25/6. (Đọc chi tiết)