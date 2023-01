Showbiz 25/1: Công Lý khóc vì không có tiền cho con trai du học và lời nhắn của Thảo Vân

TPO - NSND Công Lý xúc động khi hai con tới chúc Tết. Anh bật khóc khi biết con trai có ý định đi du học vào cuối năm nay nhưng không có tiền cho con.

Tối 24/1, NSND Công Lý chia sẻ hình ảnh bé Kiến (Thục Anh) và Tít (Gia Bảo) qua thăm bố kèm dòng trạng thái: “Bố yêu các con”. Sau đó, MC Thảo Vân đăng tải hình ảnh này và bày tỏ sự yên tâm khi con trai đã lớn, chủ động tới chúc Tết ông bà nội và bố.

Đáng chú ý, chị Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý tiết lộ anh bật khóc khi con trai Gia Bảo chia sẻ dự định sẽ đi du học Đức vào cuối năm nay. “Anh Công Lý khóc và bảo con đi du học bố không có tiền cho con. Hy vọng cuối năm anh Công Lý khoẻ hơn, có thể đi làm và có tiền tặng Tít khi đi học" - Ngọc Hà nói.

Biết được tâm tư và tình cảm của Công Lý dành cho con, Thảo Vân nhắn Ngọc Hà: “Khổ thân bố Lý. Em động viên anh ấy đừng nghĩ gì nhiều”.

“Chúc bố Tít năm nay khỏe lên thật nhiều. Yêu các con thì phải khỏe để các con vui nhé bố Tít”, Thảo Vân gửi lời chúc tới Công Lý.

MC Thảo Vân và NSND Công Lý kết hôn năm 2004. Họ có chung một cậu con trai là Gia Bảo. Sau 6 năm chung sống, cả hai đường ai nấy đi. Tuy nhiên, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách hành xử văn minh dành cho nhau sau khi chia tay.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới 2023 bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng

Ngày 22/1, các trang tin tức xứ Wales đồng loạt đưa tin Miss Wales 2022 Darcey Corria gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Người đẹp được đưa thẳng vào bệnh viện University Hospital ở Cardiff để điều trị.

Sau khi được thăm khám, bác sĩ kết luận Darcey Corria bị gãy xương chậu và gãy 2 xương ở cổ. Chấn thương nghiêm trọng khiến cô phải bó bột và tiếp tục nằm viện điều trị.

Ban tổ chức Miss Wales sau khi nhận được thông tin đã phát ra thông cáo cho biết: "Chúng tôi rất buồn khi thông báo với mọi người Darcey Corria phải nhập viện vì tai nạn ôtô. Cô ấy bị gãy xương chậu và 2 xương ở vùng cổ. Darcey Corria đã nhận được rất nhiều sự động viên, yêu mến của mọi người". (XEM CHI TIẾT)

Ác nữ 'The Glory' được casting nhờ nụ cười

Nữ diễn viên Shin Ye Eun, người đóng vai phản diện Park Yeon Jin thời học sinh trong The Glory (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận), đã kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô với đạo diễn Ahn Gil Ho trên chương trình radio Turn Up The Volume.

Hồi tưởng về buổi casting để nhận được vai diễn Park Yeon Jin hồi trung học, Shin Ye Eun bộc bạch: “Tôi yêu thích các phim của đạo diễn Ahn Gil Ho và đã xem nhiều tác phẩm như Ký ức Alhambra, Khu Rừng Bí Mật… Sự thích thú này thôi thúc tôi đi casting trong phim mới của đạo diễn. (XEM CHI TIẾT)

7.085 người yêu cầu cấm Harry đến gần Vua Charles

Theo The Sun, thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh lo ngại cuộc gặp gỡ giữa Harry và Vua Charles tại lễ đăng quang ngày 6/5 diễn ra theo chiều hướng xấu. Họ lo lắng những gì nói trong buổi lễ bị Harry "bóp méo" và đưa vào phần sau của loạt hồi ký.

Trong cuộc khảo sát với 8.283 người tham gia, có đến 7.085 người (chiếm 86%) yêu cầu cấm Harry đến gần Vua Charles tại lễ đăng quang. Họ cho rằng Công tước xứ Sussex đánh mất lòng tin của hoàng gia khi tiết lộ các cuộc trò chuyện riêng tư.

"Lễ đăng quang là sự kiện trọng đại. Harry và Meghan không có vai trò gì. Họ không nên đến đó. Hai vị trí đó nên trao cho người có tư cách hơn, nhất là những người hành động vì lợi ích xã hội", một người cho ý kiến. (XEM CHI TIẾT)

Trung vệ Pique đến nhà Shakira bằng lối đi riêng

Hola đưa tin Shakira tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai Milan tại nhà riêng ngày 23/1. Bữa tiệc có nhiều bạn bè và thành viên trong gia đình. Pique cũng có mặt để ăn tiệc cùng hai con.

Nguồn tin cho biết Pique xuất hiện một ngày trước sinh nhật con trai nhưng không ra mặt. Shakira đồng ý cho bạn trai cũ vào bằng cổng phụ để tránh sự chú ý của truyền thông. Pique sang nhà người yêu cũ nhờ lối đi riêng từ hàng xóm - cũng chính là bố mẹ ruột của Pique. (XEM CHI TIẾT)