Showbiz 21/12: Huỳnh Hồng Loan trở thành tình địch của Hồng Diễm trong ‘Hành trình công lý’

TPO - Huỳnh Hồng Loan tiết lộ cô có màn đánh ghen với Hồng Diễm trong những tập phim chuẩn bị lên sóng của “Hành trình công lý”.

Sau bộ phim Mẹ rơm, Huỳnh Hồng Loan xuất hiện ở Hà Nội tham gia dự án Hành trình công lý. Chia sẻ với Tiền Phong, Huỳnh Hồng Loan cho biết cô sẽ xuất hiện trong một vài tập phim chuẩn bị lên sóng thời gian tới. Theo đó, nữ diễn viên đảm nhận nhân vật bạn gái của Quân (Quốc Huy), xem Hồng Diễm là tình địch.

“Tôi vui khi nhận được lời mời tham gia bộ phim Hành trình công lý. Dù đảm nhận vai nhỏ, tôi xem đó là cơ hội quý giá để mình trải nghiệm và học hỏi. Thực sự những ngày làm việc cùng ê-kíp Hành trình công lý cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ”, Huỳnh Hồng Loan chia sẻ.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm lên tiếng về 25 cuốn sách quý bị mất

Viện Nghiên cứu Hán Nôm vừa chính thức lên tiếng về thông tin bị mất 25 cuốn sách cổ. Trong thông cáo sáng 21/12, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, thời điểm sách bị thất lạc tạm thời được xác định là khoảng 5 năm trước.

Tháng 3 - 4/2020, cán bộ quản lý kho sách không tìm thấy một số cuốn sách ở vị trí quy định trên giá. Thời điểm phát hiện đang trong giai đoạn dịch COVID -19 diễn biến phức tạp. Đến tháng 4/2022, sau khi khôi phục điều kiện làm việc bình thường, lãnh đạo Viện cho tổng kiểm kê toàn bộ kho sách Hán Nôm. (XEM CHI TIẾT)

Giám khảo ngỡ ngàng khi chấm mặt mộc thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Chiều 20/12, top 35 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 bước vào phần thi mặt mộc và phỏng vấn kín lần 2 với ban giám khảo. Việc hai lần chấm mặt mộc được cho là cần thiết để giúp ban giám khảo và ban tổ chức đánh giá xem các thí sinh đã nỗ lực để tiến bộ ra sao sau quá trình tham gia cuộc thi.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo nhận định: “Tất cả thí sinh đều thể hiện sự tiến bộ so với sơ khảo, chung khảo và thi mặt mộc lần đầu. Thứ nhất, họ tiến bộ rõ rệt về mặt ngoại hình. Làn da, đường nét tươi tắn hơn nhiều, chứng tỏ các thí sinh đã biết chăm sóc cho bản thân. Thứ hai, chế độ luyện tập trong cuộc thi giúp họ củng cố sức khỏe. Thứ ba, sau khi được chuyên gia tư vấn sắc đẹp, phong cách thì các thí sinh đã cải thiện biểu cảm, tạo dáng”. (XEM CHI TIẾT)

Vợ lái xe đưa Messi về nhà

Ngày 21/12, Lionel Messi trở về nhà riêng ở Rosario. Trước đó, anh và đồng đội dành hai ngày ở Buenos Aires để ăn mừng và tri ân người hâm mộ.

Vì lượng người tham gia diễu hành và đón cầu thủ đông vượt dự kiến, khoảng 5 triệu người, lực lượng an ninh nước này buộc phải sơ tán vì lý do an toàn. Sau đó, trực thăng đã đưa Messi và đồng đội từ Buenos Aires đến Rosario. Sau đó, Messi lên ôtô riêng do vợ anh - Antonella Roccuzzo lái. Vợ chồng siêu sao sẽ di chuyển về nhà riêng. (XEM CHI TIẾT)

Biệt thự 12 triệu USD của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh

Cặp vợ chồng diễn viên gạo cội Hong Kong Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh được cho là sở hữu ít nhất 10 bất động sản, với giá trị lên tới 115 triệu USD. Trong đó, ngôi nhà mà họ đang ở là biệt thự trị giá 12 triệu USD.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh được ví như Jay-Z và Beyoncé của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Họ không chỉ nổi tiếng nhờ phim ảnh, mà còn "mát tay" trong đầu tư.

Trở lại năm 2013, Lưu Gia Linh đứng đầu danh sách minh tinh giàu có nhất Trung Quốc, vượt qua cả Phạm Băng Băng, khi đó đang trong thời kỳ đỉnh cao. Đến năm 2019, Sohu ước tính giá trị tài sản ròng của vợ chồng Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đạt 150 triệu USD. (XEM CHI TIẾT)