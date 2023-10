Showbiz 21/10: Phương Nhi được dự đoán đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2023

TPO - Tại Hoa hậu Quốc tế 2023, đại diện của Việt Nam là Phương Nhi được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng. Thậm chí, chuyên trang sắc đẹp Missosology còn dự đoán cô giành vương miện.

Hôm 20/10, chuyên trang sắc đẹp Misosology với hơn 1,7 triệu người theo dõi trên Facebook đã đăng tải bảng dự đoán kết quả Hoa hậu Quốc tế (Miss International) năm nay. Đáng chú ý, đại diện của Việt Nam là Nguyễn Phương Nhi được ưu ái xếp hạng đầu tiên cho ngôi vị cao nhất. Các thí sinh top 5 lần lượt là Andrea Rubio (Venezuela), Sofia Osio (Colombia), Charlotte Muziri (Zimbabwe), Cassandra Yap (Malaysia).

Trong những bảng xếp hạng trước đó, Phương Nhi cũng được đánh giá cao nhưng chỉ có tên trong top 10.

Phía chuyên trang nhan sắc Misosology cũng nhận xét đại diện Việt Nam là ứng cử viên ấn tượng trong số các cô gái đến từ châu Á khi sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch.

Hiện tại, Phương Nhi đang dẫn đầu về số lượng bình chọn trong cụm bỏ phiếu ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Theo BTC Miss International 2023, Phương Nhi đang là thí sinh sáng giá, nhiều khả năng có thể lọt top 15 của cuộc thi.

Phim 'Đất rừng phương Nam' thu 81,3 tỷ đồng, gia đình nhà văn Đoàn Giỏi nói buồn kinh khủng

Tính đến trưa 21/10, phim Đất rừng phương Nam thu 81,3 tỷ đồng, theo số liệu của đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam. Trong đó, hơn một nửa doanh thu (hơn 43 tỷ đồng) thu được nhờ suất chiếu sớm.

Ông Tôn Gia Văn nói gia đình "buồn kinh khủng" vì những lùm xùm, tranh cãi xung quanh bộ phim. "Tôi và vợ được mời đến buổi công chiếu phim Đất rừng phương Nam với tư cách đại diện gia đình nhà văn Đoàn Giỏi. Những ngày qua, chúng tôi buồn kinh khủng vì bài viết trên mạng", ông chia sẻ.

Đại diện gia đình nhà văn Đoàn Giỏi chia sẻ quan điểm mong khán giả hướng về điều tốt đẹp.

Tài tử Hàn đến TPHCM, fan vây kín chụp ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 21/10, tài tử Lee Jong Suk có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM, chuẩn bị cho buổi fan meeting Dear. My With. Đây không phải là lần đầu nam diễn viên gặp gỡ fan tại Việt Nam.

Xuất hiện tại sân bay, Lee Jong Suk mặc thoải mái với áo sơ mi kẻ, đội mũ bucket kèm khẩu trang. Nam diễn viên vẫy tay chào người hâm mộ, liên tục tương tác với fan. Trên mạng xã hội, nhiều người quay lại cảnh fan hò hét khi diễn viên Khi nàng say giấc sang Việt Nam. Số khác liên tục chạy theo tặng quà, chụp ảnh Lee Jong Suk đến khi nam diễn viên về khách sạn.

Tình tiết mới vụ Britney Spears ngoại tình

Một trong những tiết lộ đáng chú ý nhất của Britney Spears trong cuốn hồi ký The Woman In Me là thừa nhận ngoại tình với biên đạo múa Wade Robson khi đang yêu Justin Timberlake. Tuy nhiên, “Công chúa nhạc pop” khẳng định đó chỉ là phút yếu lòng thoáng qua và ngoại lệ duy nhất. Cô thú nhận với Justin ngay sau đó và nhận được sự tha thứ. Chưa kể, theo Britney, Justin cũng qua lại với một sao nữ nổi tiếng sau lưng cô.

Hai người đàn ông trong cuộc không bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, một người khác đã lên tiếng bác bỏ giọng ca Baby One More Time.

Annet Artani, đồng sáng tác Everytime - được cho là ca khúc chia tay của Britney dành cho Justin, tuyên bố với TMZ ấn tượng trong cô là mối tình lãng mạn giữa biểu tượng âm nhạc và nam vũ công sâu sắc hơn nhiều. Cô còn nhớ Britney viết cho người tình bức thư dài 14 trang trước khi chia tay.

Hình ảnh đầu tiên ở đám cưới Thanh Hằng và nhạc trưởng Nhật Minh

Theo thông tin thiệp mời, đám cưới của Thanh Hằng diễn ra tối 22/10. Trước thềm hôn lễ, nữ người mẫu - diễn viên đăng loạt ảnh mặc áo dài đỏ, đầu đội mấn.

Trong loạt ảnh, Thanh Hằng chia sẻ: "Sắc đỏ cho ngày vui". Diễn viên Mẹ chồng cười tươi trong những bức ảnh chụp trước ngày trọng đại. Dưới phần bình luận, Thanh Hằng được đồng nghiệp trong showbiz gửi lời chúc phúc. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên e ấp, khác hẳn hình ảnh mạnh mẽ thường thấy trên game show, các buổi phỏng vấn.

Ngày 12/10, nhiều đồng nghiệp chia sẻ nhận thiệp cưới từ Thanh Hằng. Hôn lễ của Thanh Hằng tổ chức tối 22/10. Khách mời được yêu cầu mặc theo dresscode đen, trắng và pastel, phải đưa thiệp cưới trước khi vào tiệc để đảm bảo tính riêng tư.