Showbiz 2/1: Người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sốc khi bạn trai qua đời

TPO - Ngày 1/1, người đẹp Thomas Iris Thanh - Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 chia sẻ câu chuyện buồn khi bạn trai qua đời đúng thời điểm cô thi nhan sắc.

Theo Thomas Iris Thanh, cô quen Andreas 3 năm và anh luôn là chỗ dựa tinh thần, nguồn động lực giúp cô theo đuổi những gì mình thích.

“Bạn là nguồn năng lượng tích cực đối với tất cả mọi người, không phải vì bạn không gặp thất bại, không bị buồn lòng, mà đó là nỗ lực để trở nên tốt hơn, là chỗ dựa tinh thần cho mọi người xung quanh. Bạn cũng là người biết lắng nghe, biết thấu hiểu nhưng luôn tỉnh táo”, Thomas Iris Thanh chia sẻ.

Khi không liên lạc được với Andreas sau đêm 23/12, cô nghĩ bạn trai mất tích. Sau đó, Thomas Iris Thanh nhận tin anh mất vào đêm 30/12, chỉ 3 ngày trước đêm bán kết.

“Tôi rất sốc và không tin được chuyện đó có thể xảy ra. Chúng tôi đã thân với nhau từ giây phút đầu gặp gỡ. Tôi xem anh ấy là bạn tâm giao, nhưng không ngờ được đây là cách mà cuộc hành trình của chúng tôi dừng lại”, cô nghẹn ngào.

Thomas Iris Thanh bày tỏ sự biết ơn vì hành trình gắn bó trong 3 năm qua. Cô mong bạn trai yên nghỉ bên kia thế giới.

Thomas Iris Thanh sinh năm 1999. Cô có cha là người Đức, mẹ là người Việt Nam. Cô từng vào top 2 Miss Charm Vietnam 2023 trước khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Gia đình rao bán biệt thự của Châu Hải My

Trang ON đưa tin căn biệt thự của diễn viên Châu Hải My ở Bắc Kinh được rao bán thông qua đại lý bất động sản với giá 30 triệu NDT (4,2 triệu USD). Mẹ của cố diễn viên đã ủy thác cho nhân viên môi giới làm việc này.

Thông tin gia đình Châu Hải My rao bán nhà khi cô qua đời chưa lâu khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, đại diện của diễn viên cho rằng gia đình không đủ khả năng chi trả phí vận hành và bảo trì căn biệt thự. Hơn nữa, họ đều sinh sống tại Hong Kong nên quyết định rao bán.

Châu Hải My qua đời ngày 11/12/2023 do bạo bệnh. Theo ET Today, khối tài sản nữ diễn viên để lại ước tính khoảng 13,5 triệu USD. Cụ thể, đó là hai căn nhà tại Bắc Kinh và Hong Kong, Trung Quốc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn có tiền mặt, trang sức, cổ phiếu. Vì Châu Hải My không lập gia đình và có con, tài sản sẽ được giao cho mẹ cùng các anh chị em xử lý.

Nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 13

Tờ Oricon đưa tin Miku - thành viên nhóm nhạc NanairoDrops qua đời ở tuổi 13 vì viêm phổi. Nữ ca sĩ ra đi vào đầu tháng 12/2023 nhưng giữ kín với truyền thông và người hâm mộ. Lễ tang của cô được tổ chức riêng tư với sự tham gia của người thân và các thành viên trong nhóm.

"Thành viên NanairoDrops Miku đột ngột qua đời vì bệnh viêm phổi vào đầu tháng 12/2023. Trong tang lễ, tất cả thành viên đã đến để nói lời tạm biệt Miku. Mọi người đều bàng hoàng, buồn bã. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ và yêu mến Miku từ khi ra mắt đến nay”, công ty quản lý đưa ra thông báo.

NanairoDrops được thành lập bởi Happiness Dance School tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Hầu hết thành viên gia nhập nhóm và bắt đầu biểu diễn từ khi học tiểu học. Sau khi Miku qua đời, phía công ty cho biết sẽ có sự điều chỉnh nội bộ. Bên cạnh đó, các kế hoạch hoạt động và biểu diễn sẽ được thông báo sau.