Showbiz 20/12: Lisa (BlackPink) thu hút mọi ánh nhìn

TPO - Lisa có mặt tại show thời trang diễn ra ở Thái Lan với tóc mái ngố, xoăn nhẹ. Đây là lần đầu cô tham gia sự kiện từ sau ồn ào trình diễn ở câu lạc bộ thoát y.

Ngày 19/12, Lisa - thành viên nhóm nhạc BlackPink đã có mặt tại trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan để tham dự sự kiện thời trang. Nữ thần tượng diện bộ đồ họa tiết da báo thời thượng phối cùng sơ mi ren. Cô để mái mái ngố, tóc xoăn kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng.

Sự xuất hiện của cô vào top xu hướng thịnh hành trên nền tảng X tại Thái Lan, Philippines, Việt Nam. Ở Trung Quốc, từ khóa "Lisa tóc xoăn" vào top tìm kiếm nổi bật trên Weibo.

Cũng trong chuyến về thăm quê nhà lần này, Lisa cùng gia đình và trợ lý tới ăn tại nhà hàng nổi tiếng ở Bangkok. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ dù chỉ mặc quần jean và áo phông hồng giản dị.

Trong lúc ăn uống, Lisa vui vẻ trò chuyện cùng chủ quán là bà Supinya Junsuta. Cô cũng chụp hình lưu niệm để chúc mừng nhà hàng khi vừa nhận sao Michelin lần thứ 7. Để cảm ơn Lisa, chủ nhà hàng đã tặng cô một hộp mì phiên bản đặc biệt mang hương vị Thái Lan.

'One Piece' tiếp tục gây sốt

Mới đây, trang chủ Netflix công bố dự án hoạt hình có tên gọi The One Piece do xưởng phim Wit Studios sản xuất. Điều này khiến người hâm mộ thương hiệu truyện tranh nổi tiếng nhất thế giới - One Piece (Vua Hải tặc) không khỏi bối rối khi sẵn đã có một phiên bản hoạt hình được phát sóng từ năm 1999, vốn cũng đang rất thành công.

Theo thông tin được tiết lộ trên đoạn video dài một phút 30 giây, tác giả Eiichiro Oda đã ủy quyền cho xưởng phim Wit Studios thực hiện một phiên bản hoạt hình hoàn toàn mới, có thể gọi là bản remake (làm lại) của One Piece, với tựa đề The One Piece. Phiên bản này kể lại toàn bộ truyện và được phát sóng trên Netflix. (XEM CHI TIẾT)

Nhóm nhạc Hàn thông báo hủy diễn ở đêm nhạc có giá 15 triệu đồng tại Mỹ Đình

Công ty chủ quản của nhóm nhạc Infinite đăng tải thông tin trên trang Facebook chính thức về việc không tham gia biểu diễn tại chương trình Open air #2 Kpop festival ngày 23/12.

Lý do được đưa ra là nhà tổ chức không thực hiện đúng hợp đồng, đồng thời nghệ sĩ cảm thấy không chắc chắn về giấy phép biểu diễn.

“Xin chào. Đây là Infinite Company. Chúng tôi xin thông báo rằng đêm diễn tại Việt Nam, Kpop festival open air #2 dự kiến ​​diễn ra vào 23/12 không được thực hiện do ban tổ chức không thực hiện đúng hợp đồng và sự không chắc chắn của giấy phép biểu diễn địa phương. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ đã chờ đợi buổi biểu diễn”, công ty chủ quản nhóm nhạc Infinite thông báo. (XEM CHI TIẾT)

Khán giả chọn 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' là phim truyền hình hay nhất 2023

Ngày 1/12, các đề cử thuộc 8 hạng mục của giải thưởng Ấn tượng VTV - VTV Awards 2023 lộ diện với nhiều cái tên ấn tượng. Giải thưởng năm nay gồm 8 hạng mục: Diễn viên nam ấn tượng, Diễn viên nữ ấn tượng, Phim truyền hình ấn tượng, Chương trình Giải trí ấn tượng, Hình ảnh lan tỏa, Phim tài liệu ấn tượng, Chương trình Sáng tạo của năm và Gương mặt trẻ ấn tượng.

Như thường lệ, các hạng mục về phim truyền hình được quan tâm hơn cả. Phim truyền hình ấn tượng với 5 đề cử dành cho các tác phẩm: Biệt dược đen, Cuộc chiến không giới tuyến, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Đừng làm mẹ cáu và Gia đình mình vui bất thình lình.

Trong đó, ba ứng cử viên Cuộc đời vẫn đẹp sao, Đừng làm mẹ cáu và Gia đình mình vui bất thình lình được coi là nặng ký, nhờ bám sát đề tài tình yêu, gia đình, cuộc sống lao động vốn được nhiều khán giả yêu thích. (XEM CHI TIẾT)

Thái Hòa trở lại

Thái Hòa trở lại điện ảnh với bộ phim mới sau một năm gặt hái nhiều thành công. Nam diễn viên kín tiếng, chỉ khi có dự án mới khản giả mới thấy anh xuất hiện. Lần này, anh tham gia vào chuỗi phim điện ảnh và serie Vũ trụ tiểu tam, dự án đầu tiên có tên gọi: Sắc & Tình, có chủ đề xoay quanh những câu chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình, với những tình tiết kịch tính, hấp dẫn.

Nhân vật của Thái Hòa khác hoàn toàn so với những phim điện ảnh trước đây. Nhà sản xuất Xuân Lan cho biết: “Anh Thái Hòa đã tập trung cho vai diễn này, trước ngày bấm máy, anh cùng đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và các diễn viên khác dành nhiều thời gian phân tích, khai thác và tập diễn nhiều lần cho các nhân vật”. (XEM CHI TIẾT)