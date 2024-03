Showbiz 19/3: Bị nhận xét gương mặt đơ, Hồng Diễm nói gì?

TPO - Chia sẻ ảnh hậu trường đóng phim, Hồng Diễm khiến khán giả thắc mắc khi gương mặt có sự thay đổi khác thường.

Ngày 18/3, Hồng Diễm chia sẻ một số hình ảnh hậu trường cùng diễn viên Thúy Diễm trong phim Trạm cứu hộ trái tim. Trong phim, Hồng Diễm và Thúy Diễm là bạn thân. Cả hai có nhiều phân cảnh đóng chung và được nhận xét kết hợp duyên dáng.

“Hình ảnh những ngày đầu chúng tôi gặp nhau và bắt đầu một tình bạn trùng trùng điệp điệp, yêu thương, giận hờn nhưng không thể tách rời”, Hồng Diễm viết.

Bên dưới phần bình luận, khán giả hào hứng về tạo hình và vai diễn mới của Hồng Diễm trong phim. Bên cạnh đó, cũng có người hâm mộ góp ý Hồng Diễm về việc để tóc mái không phù hợp với gương mặt. Đáng chú ý, một tài khoản thắc mắc về sự khác lạ trên gương mặt nữ diễn viên.

“Phim này, Diễm đóng cặp với Quang Sự tự nhiên và hay. Nhưng tạo hình cắt tóc mái đơ quá làm giảm đi cái duyên nhiều. Mặt Hồng Diễm ở phim này bị to, không biết có tiêm chích gì không. Mong Hồng Diễm giữ nét tự nhiên nhé. Thích nhất Hồng Diễm trong vai Khuê và Châu, mặt xinh rất đẹp”, người này bình luận.

Đáp lại, Hồng Diễm ngầm phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ khi lý giải có thể vì cô tăng cân.

“Chắc do em béo đấy ạ. Em cảm ơn chị đã góp ý”, Hồng Diễm cho hay. Cách trả lời khéo léo và tinh tế của Hồng Diễm nhận được lời khen.

Khán giả thừa nhận vốn đã yêu mến Hồng Diễm qua các vai diễn, nay càng yêu mến hơn qua cách em trả lời.

Trịnh Thăng Bình bị chỉ trích khi khen Han So Hee

Trịnh Thăng Bình liên tục thể hiện sự yêu mến nữ diễn viên Han So Hee giữa ồn ào cô công khai chuyện tình cảm với Ryu Jun Yeol.

"Anh vẫn thích em và càng thích vì tính cách của em", Trịnh Thăng Bình viết.

Trước đó, khi Han So Hee thừa nhận hẹn hò, nam ca sĩ chia sẻ: “Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng mê. Cách đây ba ngày, tôi vừa tâm sự với trợ lý về việc Han So Hee vươn lên vị trí nữ thần số một. Thôi thì chúc em hạnh phúc nha Han So Hee".

Những chia sẻ của Trịnh Thăng Bình vấp phải phản ứng gay gắt của cư dân mạng. Một số người cho rằng Han So Hee đang vướng nghi vấn là người thứ ba chen ngang chuyện tình yêu của Ryu Jun Yeol và Hyeri nên việc Trịnh Thăng Bình bênh vực cô là thiếu tinh tế.

Trước những bình luận tiêu cực, Trịnh Thăng Bình lý giải anh cũng là fan và thích Han So Hee qua những vai diễn.

"Còn chuyện đời tư của họ, tôi không dám ý kiến vì chắc gì những gì mình biết đã là sự thật đâu. Nên cứ xinh đẹp và đóng phim hay, tôi vẫn cứ thích thôi”, Trịnh Thăng Bình phân trần.

Ảnh cưới của Minh Tú và chồng Tây

Ngày 18/3, Minh Tú chia sẻ video hậu trường chụp ảnh cưới với chồng ngoại quốc. Siêu mẫu diện thiết kế ren xuyên thấu với phần họa tiết cầu kỳ. Bối cảnh chụp ảnh cưới là bức tường hoa và những cánh hoa bay khá lãng mạn.

Đám cưới Minh Tú và chồng Tây diễn ra tại TP.HCM. Cặp đôi dự kiến tổ chức buổi tiệc ấm cúng với sự góp mặt của người thân và đồng nghiệp.

Theo Minh Tú, hiện gia đình Christopher cố gắng sắp xếp từ Đức về Việt Nam để chung vui.

Minh Tú cầu hôn Christopher tháng 11/2023 tại Đức. "Sau những biến động lớn của cuộc đời, tôi cảm nhận được tình yêu, sự chân thành, tử tế, sẵn sàng lắng nghe, động viên của anh. Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân bằng một lễ cưới vào tháng 4. Hành trình hơn 10 năm gặp gỡ rồi tạm xa nhau, trở lại một lần nữa và có một cái kết đẹp như thế này, tôi nghĩ đó là nợ duyên và mình phải giữ chặt hạnh phúc", Minh Tú chia sẻ.