Showbiz 13/6: Bà xã tiết lộ sức khoẻ của NSND Công Lý vẫn trong quá trình phục hồi

TPO - Ngọc Hà- vợ NSND Công Lý cho biết, hiện tại sức khỏe của nam diễn viên vẫn đang trong quá trình phục hồi.

Bà xã tiết lộ sức khoẻ của NSND Công Lý vẫn trong quá trình phục hồi

Mới đây, vợ NSND Công Lý chia sẻ hình ảnh ông xã trên phim trường “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” kèm dòng trạng thái đáng chú ý. “Bệnh tật đôi khi nó là cái số. Một nghệ sĩ mà ốm đau thì vô cùng khổ tâm. Nhưng anh Lý vẫn đang cố gắng chiến đấu với chính bản thân mình. Em cảm ơn anh chị ekip đoàn phim “Vợ cũ, chồng cũ, người yêu cũ” đã luôn chăm sóc anh Lý. Người đã thuyết phục để anh Lý tham gia không ai khác, cũng là người anh Lý nghe nhất, yêu nhất chính là đạo diễn Vũ Trường Khoa. Vai diễn của anh Lý trong phim, như anh Lý chia sẻ cũng là vai “rất bé”. Không có gì để nói quá nhiều và nếu nói thì em ngại bị cho là “lố”. Thế nhưng anh Lý được quan tâm, em nghĩ là do tình cảm của anh chị em, những khán giả vẫn yêu mến anh Lý từ ngày đầu bước vào nghề đến giờ. Hiện tại, sức khoẻ anh Lý vẫn trong quá trình phục hồi. Em mong sao, anh Lý sẽ nhận được nhiều năng lượng tích cực để anh Lý được khoẻ mạnh, trở lại sớm hơn nữa”- vợ NSND Công Lý viết.

