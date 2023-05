Showbiz 12/5: Lee Byung Hun bao chi phí cho 20 nghệ sĩ Hàn Quốc đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng

TPO - Lâm Y Thần ly hôn, Chi Pu bị hải quan Trung Quốc giữ lại... là những tin tức đáng chú ý ngày 12/5.

Ngày 12/5 Isplus đưa tin, 62 người của công ty BH Entertainment gồm 20 diễn viên cùng các giám đốc và nhân viên có mặt tại Đà Nẵng, Việt Nam. Theo đó, dàn diễn viên gồm có Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Lee Jin Wook, Park Bo Young, Go Soo, Jung Woo, Lee Ji Ah, Choo Ja Hyun, Lee Hee Jun, Park Hae Soo, Kil Eun Seong, Joo Jong Hyuk, Jo Bok Rae, Jung Chae Yeon, Cho Hye Jung, Han Ji An, Jung Yoon Jae, Kim Kyu Bin đến Việt Nam từ ngày 9 nghỉ dưỡng và dự hội thảo được tổ chức trong thời gian 4 ngày 3 đêm.

Sự kiện workshop được tổ chức nhằm kỷ niệm 17 năm thành lập BH Entertainment (BH). Theo các nguồn tin, Lee Byung Hun là người đề xuất địa điểm và tài trợ toàn bộ chi phí đến Việt Nam, ước tính lên tới 100 triệu won. (khoảng 74.800 USD).

Theo gợi ý của tài tử Iris, tất cả thành viên của BH đều tham dự hội thảo, ngoại trừ các diễn viên và nhân viên không thể tham dự do lịch trình quay phim. Nữ diễn viên Choo Ja Hyun đã bay từ Trung Quốc sang Việt Nam để tham gia sự kiện này.

Dự kiến các nghệ sĩ sẽ quay trở về Hàn Quốc vào đêm 12/5.

Lưu Hương Giang thế nào khi không có Hồ Hoài Anh?

Sau thời gian dài khá im ắng, Lưu Hương Giang bất ngờ trở lại đường đua nhạc Việt bằng MV Mất anh em tìm lại thấy chính mình. Đây là dự án đầu tiên nữ ca sĩ ra mắt sau khi Hồ Hoài Anh – chồng cô - vướng phải lùm xùm ở Tây Ban Nha vào tháng 7 năm ngoái.

Lần này, Lưu Hương Giang không tiếp tục bắt tay với Hồ Hoài Anh trong quá trình thực hiện. Cô quyết định đảm nhận cả 3 vai trò sáng tác, sản xuất và trình bày. Theo ca sĩ, bài hát nằm trong EP (đĩa mở rộng) cùng tên sắp ra mắt, gồm các sáng tác cô tự viết thời gian gần đây. (Đọc chi tiết)

Chi Pu bị hải quan Trung Quốc giữ lại

Trong những tập đầu của chương trình Đạp gió 2023, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến món ăn quê nhà giới thiệu cho mọi người. Chi Pu đã chọn cốm tươi làng Vòng và bánh cốm mời các nghệ sĩ thưởng thức và nhận được nhiều lời khen từ bạn bè quốc tế.

Quản lý Chi Pu chia sẻ đặc sản thủ đô Hà Nội đã có chặng đường xa và cũng có phần gian nan để đến với chương trình nhưng nhận được niềm vui vì các nữ nghệ sĩ và ê-kíp Đạp gió 2023 đều yêu thích. (Đọc chi tiết)

Khánh Thi giữ chức Viện trưởng Văn hóa - Nghệ thuật

Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tổ chức lễ ra mắt Viện Văn hóa - Nghệ thuật UEF thông qua đêm hội trình diễn nghệ thuật. Nữ hoàng Dancesport Khánh Thi giữ vai trò Viện trưởng.

Nữ hoàng Dancesport Khánh Thi cho biết: “Tôi vinh dự khi được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này. Dù đã có nhiều năm công tác trong đào tạo tài năng, Khánh Thi vẫn nhận thấy với vai trò mới, bản thân phải nỗ lực để làm tốt công tác được giao. Khánh Thi cũng mong nhận được nhiều sự ủng hộ, đồng hành của quý thầy cô và các bạn sinh viên”. (Đọc chi tiết)

'Hoàng Dung' Lâm Y Thần ly hôn

Ngày 12/5, ETtoday đưa tin nữ diễn viên Lâm Y Thần và ông xã Lâm Vu Siêu đã ly hôn sau nhiều tháng ly thân. Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của họ đứt gánh vì cả hai ít có thời gian bên nhau và nam doanh nhân đã ngoại tình.

ETtoday cho biết thêm Lâm Vu Siêu làm việc tại Mỹ, trong khi Lâm Y Thần sống tại Đài Loan, chăm sóc cha mẹ chồng và con gái mới sinh năm 2021. Lâm Vu Siêu không thiếu bóng hồng vây quanh. Khi Lâm Y Thần chỉ trích chồng và "tiểu tam", Lâm Vu Siêu thậm chí đã ra tay đánh nữ diễn viên để bảo vệ tình nhân.

Thông tin trên khiến người hâm mộ của nữ diễn viên tức giận và cảm thấy thương cảm cho Lâm Y Thần. (Đọc chi tiết)