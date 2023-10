Showbiz 1/10: Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trải lòng sau đăng quang

TPO - “Tôi chưa từng bỏ cuộc sau 2 lần thất bại, hơn thế điều đó còn cho tôi cơ hội để nhìn sâu hơn những thiếu sót của mình. Từng đó năm cũng để tôi học tập, hoàn thiện bản thân, nỗ lực từng ngày để biến giấc mơ trở thành hiện thực”, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa chia sẻ.

Hai ngày sau đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, Bùi Quỳnh Hoa có chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân. Cô cho biết mình cần thời gian để lắng lại, nhìn về hành trình Miss Universe Vietnam với nhiều cảm xúc.

Theo Quỳnh Hoa, Miss Universe Vietnam 2023 là hành trình đẹp đẽ và đáng nhớ. Những ngày thi vừa qua, cùng với những nỗ lực tập luyện, những áp lực tự tạo nên bởi chính mình, cô đã có một chặng đường vui và hạnh phúc. Hơn thế, cuộc thi đã cho cô cơ hội để học tập, trưởng thành, với nhiều bài học giản dị nhưng bổ ích trong cuộc sống, như là sự quan tâm, chia sẻ với nhau, sự lắng nghe và học hỏi, cách để trở thành chính mình ở một phiên bản tốt nhất.

“Để có được kết quả này, tôi đã cố gắng trong nhiều năm trau dồi, rèn luyện và nuôi dưỡng giấc mơ của chính mình. Ba lần thi trong suốt 5 năm, cuối cùng giấc mơ Miss Universe Vietnam của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi chưa từng bỏ cuộc sau 2 lần thất bại, hơn thế điều đó còn cho tôi cơ hội để nhìn sâu hơn những thiếu sót của mình. Từng đó năm cũng để tôi học tập, hoàn thiện bản thân, nỗ lực từng ngày để biến giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi cũng xin khẳng định rằng tôi hoàn toàn trung thực với cuộc thi, với khán giả, và với những người yêu thương, ủng hộ mình. Tôi cũng chỉ như tất cả thí sinh khác, đều khao khát có được danh hiệu cao quý này. Tôi không phải là sự lựa chọn duy nhất, vì còn đến 17 cô gái xinh đẹp, tài năng đang cùng chinh phục giấc mơ Miss Universe Vietnam”, Quỳnh Hoa chia sẻ.

Johnny Trí Nguyễn và bạn gái Nhung Kate đóng phim tiền truyện John Wick

Ngày 29/9, Nhung Kate đăng lên Instagram cá nhân tấm posted cho thấy tạo hình của cô trong The Continental: From the World of John Wick.

Trong ảnh, cô mặc trang phục tối màu, kín đáo, tay cầm dao khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước. Trung tâm bức ảnh là chữ “Yen” - tên nhân vật mà cô đảm nhận trong series hành động Hollywood.

The Continental: From the World of John Wick là phần tiền truyện của John Wick, bom tấn hành động gắn liền với tên tuổi tài tử Keanu Reeves. Phim lấy bối cảnh vào những năm 1970, kể về thời trẻ của nhân vật Winston Scott (Colin Woodell) - chủ khách sạn The Continental chi nhánh New York - nơi ẩn náu an toàn cho giới sát thủ, bao gồm John Wick.

Gia đình bạn trai tỷ phú và Jennie đến xem Lisa (BlackPink) nhảy thoát y đêm cuối

Theo News, bạn trai của Lisa tới xem bạn gái diễn show thoát y cuối ngày 30/9. Frédéric Arnault đến xem show cùng em trai Jean Arnault. Người em của CEO tỷ phú dẫn theo bạn gái là Zita D'hauteville. Nguồn tin còn cho biết thêm anh ngồi cùng nhóm người quản lý của Lisa. Anh cũng có mặt tại hai đêm diễn thoát y trước của bạn gái.

Đêm diễn cuối của Lisa còn có sự xuất hiện của Jennie đúng với dự đoán của fan. Rapper 27 tuổi đến thẳng Crazy Horse xem Lisa biểu diễn thoát y. Theo nguồn tin, Jennie tỏ vẻ ngượng ngùng, giống với biểu cảm của Jisoo và Rosé tại đêm diễn đầu.

Beckham nắm chặt tay con gái 12 tuổi đi xem show

David Beckham và gia đình đến ủng hộ vợ ra mắt show thời trang tại Paris Fashion Week. Bà Beck gần đây liên tục giới thiệu bộ sưu tập mới, ăn nên làm ra. Beckham dẫn con gái đến xem show của mẹ. Hình ảnh cựu danh thủ nắm chặt tay con gái được nhiều fan thả tim.

Con gái Beckham cao gần bằng bố ở độ tuổi 12. Trước đó, trong bức ảnh chụp cùng bà Beck, cô cao bằng mẹ. Nhiều người cho rằng cô cao vượt trội, có thể hơn hẳn bố khi trưởng thành.

Jennie (BlackPink) bơ phờ giữa lúc Lisa bị chỉ trích diễn thoát y

Jennie xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc sáng 30/9. Cô chuẩn bị bay sang Pháp tham dự show diễn của Channel - thương hiệu xa xỉ cô đang làm đại sứ thương hiệu.

Tại sân bay, Jennie gây chú ý với gương mặt bơ phờ, trông như thiếu ngủ. Trên mạng xã hội, người hâm mộ còn chụp được khoảnh khắc idol người Hàn gục lên - xuống trong lúc di chuyển.