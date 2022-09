Shophouse khối đế: Đầu tư an toàn, sinh lời bền vững

Không chỉ là nơi cất giữ tài sản tốt, các shophouse khối đế còn được coi là “gà đẻ trứng vàng” cho các chủ nhân khi luôn có hiệu suất khai thác cao.

Kích thích dòng tiền trú ẩn ở shophouse

Khi thị trường địa ốc bước vào giai đoạn sàng lọc khắc nghiệt, không ít nhà đầu tư đã “chuyển tông”, “đổi vị” và tìm kiếm các sản phẩm mang tính phòng thủ cao hơn.

Anh Tuấn, một nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết, từ cách đây nửa năm anh đã bắt đầu bán các lô đất nền mua trước đó và đảo vốn qua sản phẩm shophouse. Lý do dẫn đến điều này được anh Tuấn lý giải là bởi các lô đất nền trước đây đều là đất nền trong dân, mua chờ tăng giá, nhưng hiện tại khi thị trường gặp khó, đây là phân khúc đầu tiên bị ảnh hưởng khiến lợi nhuận suy giảm nhiều, thậm chí có thể lỗ.

“Tôi chuyển sang sản phẩm shophouse bởi thực tế đã chứng minh, kể cả các giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng nhất thì shophouse vẫn mang đến cơ hội khai thác cho thuê, tạo dòng tiền và có thể âm thầm tăng giá, chứ không như đất nền, khi bị rơi sẽ rất lâu mới có thể hồi về mức giá cũ”, anh Tuấn cho biết.

Còn theo chị Nhung, một nhà đầu tư khác, thì nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng đang chuyển sang sản phẩm shophouse, nhất là với shophouse khối đế do được đảm bảo an toàn về pháp lý và có thể tự khai thác kinh doanh và để ở hoặc cho thuê. Đặc biệt, lý do quan trọng nhất khiến chị chọn đầu tư vào shophouse là bởi tính thanh khoản rất cao.

“Đầu tư vào bất động sản thì lợi nhuận là quan trọng, nhưng tôi thấy thanh khoản còn quan trọng hơn để khi cần có thể bán và rút tiền cho các cơ hội đầu tư khác, chứ nếu không có thanh khoản thì cả trường hợp giá lên cũng chỉ là “lãi hơi”. Với shophouse, đây vẫn được xem là “hoa hậu” trong làng bất động sản nên luôn được săn đón, tôi không quá lo lắng về thanh khoản và khả năng tăng giá khi đầu tư”, chị Nhung cho biết thêm.

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, ngoài mục đích để ở với nhu cầu luôn hiện hữu, người mua bất động sản đang hướng đến mục đích đầu tư dài hạn. Vì vậy, tâm lý đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngắn hạn như dịch bệnh và các yếu tố khác.

Quan sát diễn biến thị trường, ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Công ty cổ phần RB Land cho biết, trên thực tế thì 2 năm qua, bất động sản đã tăng khá mạnh, phổ biến từ 30 - 50%, bất chấp các yếu tố bất lợi. Một số loại hình sản phẩm như biệt thự, shophouse tăng gấp 2 - 3 lần tại các khu vực có vị trí đắc địa.

Lựa chọn shophouse nào để sinh lời bền vững

Theo giới chuyên gia, shophouse khối đế chung cư không chỉ có tính thanh khoản cao so với các dòng sản phẩm khác, mà còn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về một sản phẩm đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Đây chính là những yếu tố quan trọng để shophouse khối đế được yêu thích, tạo nên sự dịch chuyển về khẩu vị đầu tư thời gian qua.

Nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ là các shophouse khối đế tại các đô thị lớn cũng ngày một tăng cao. Nghiên cứu của Colliers cho thấy, đến quý 2/2022, tại TP.HCM, giá thuê mặt bằng bán lẻ trung bình tại khu vực trung tâm ở mức 105 USD/m2/tháng, tại Hà Nội là 95 USD/m2/tháng.

Lợi thế của shophouse khối đế đến từ sự thuận tiện trong hoạt động mua bán, cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn đồng thời thâu tóm được thị trường tiềm năng xuất phát từ chính nhu cầu tiêu thụ của cư dân trong dự án và vùng lân cận.

Đặc biệt, theo thị hiếu của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, shophouse khối đế thuộc tổ hợp các khu chung cư cao cấp, hạng sang sở hữu mặt tiền đẹp nổi bật như The Matrix One lại càng có sức hút lớn. Với số lượng cực hiếm chỉ 20 căn nằm tại khối đế 2 tòa cao ốc, đồng nghĩa với việc những nhà đầu tư nhanh tay sở hữu shophouse khối đế The Matrix One trong tương lai sẽ làm chủ phân khúc kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho lượng cư dân lên tới hàng chục nghìn người.

Mỗi căn shophouse khối đế The Matrix One cao 3 tầng, diện tích mỗi tầng từ 88-175m2 và được thiết kế tối ưu công năng, vừa có thể kinh doanh, vừa ở hoặc cho thuê. Cùng với dãy shophoue trong tổ hợp, shophouse khối đế The Matrix One trong tương lai sẽ hình thành nên khu mua sắm hiện đại, sầm uất, thu hút các thương hiệu hàng đầu về vui chơi, giải trí, dịch vụ, tạo nên bức tranh thương mại, giải trí sôi động tại Mỹ Đình.

Mang tiêu chuẩn hạng A trên cả 2 tiêu chí: sức khỏe và tiện ích đặc quyền riêng biệt cho những chủ nhân tinh hoa, shophouse The Matrix One sẽ khẳng định được đẳng cấp - nơi các thượng khách được trải nghiệm dịch vụ chẳng khác gì tại các trung tâm thương mại, con phố mua sắm sầm uất ở Mỹ, Singapore. The Matrix One với một cộng đồng tinh hoa, thu nhập cao, yêu thích những trải nghiệm mua sắm hàng hiệu còn mang đến cơ hội khai thác, cho thuê và sinh lời cực cao cho các chủ nhân shophouse. Tại The Matrix One, khách hàng có thể mua cả thế giới, hưởng thụ mọi dịch vụ đỉnh cao trong một không gian sống sang của cộng đồng thịnh vượng.