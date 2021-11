Second home hay one plus one, giải pháp sở hữu nhà ở nào đang là xu hướng?

Thu nhập, mức sống tăng lên đồng nghĩa với việc một bộ phận người Việt có nhu cầu sở hữu thêm một hoặc vài căn nhà. Tuy nhiên, nên hiểu như thế nào cho đúng về nhu cầu này, và làm thế nào để thực sự phát huy được hết công năng của những căn nhà mua thêm?

Điểm hạn chế của loại hình “second home”

Second home chỉ việc sở hữu từ hai căn nhà trở lên, trong đó, một căn nhà được xác định là nơi ở chính, căn còn lại chủ yếu phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc đầu tư. Hiện nay, về mặt tài chính, việc sở hữu ngôi nhà thứ hai không còn là điều quá xa vời với nhiều người. Thế nhưng, từ việc mua một mảnh đất, xây một căn nhà mới cho để trở thành một nơi an cư thật sự là một chặng đường cần nhiều thời gian và sức lực, mà không phải ai cũng có đủ điều kiện hoàn thành.

Ngôi nhà thứ hai trong định nghĩa của “second home” được gia chủ lựa chọn nằm gần các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, nên vị trí thường cách căn nhà chính hàng trăm km. Việc không thể có mặt tại nơi ở thứ hai thường xuyên, đặc biệt, đối với những căn nhà được xây dựng theo mô hình nhà vườn, việc trồng cây, chăm vườn cũng cần đầu tư kiến thức lẫn thời gian chăm sóc. Chính vì vậy, gia chủ sẽ phải tốn thêm khoản chi phí khá lớn cho hoạt động trông nom và bảo dưỡng nhà cửa, vườn tược.

Sau 1 – 2 năm, khi ngôi nhà thứ hai dần bộc lộ những nhược điểm như thời gian di chuyển (mất từ 4 – 6 tiếng trở lên), chi phí bảo dưỡng, vận hành ngày càng gia tăng và tốn kém nhưng chỉ sử dụng được trong các dịp lễ, Tết. Điều này về lâu dài đã dần giảm bớt sự hấp dẫn với chủ sở hữu và thiếu đi tính gắn bó. Thậm chí, nếu gia chủ đã đầu tư quá nhiều chi phí vào nội thất, bài trí theo phong cách riêng biệt thì khi chuyển nhượng sẽ khó để tìm được người mua cùng chung sở thích. Vô hình chung, ngôi nhà thứ hai trở thành nơi để thu hồi vốn hơn là một kênh đầu tư sinh lợi hay nơi an cư thực thụ của gia đình.

“One plus one” – đáp ứng toàn diện nhu cầu cuộc sống hiện đại

Khác với loại hình “second home” (căn nhà thứ hai), “one plus one” (căn nhà cộng thêm) kéo gần khoảng cách giữa hai căn nhà chỉ tầm 25 - 30 phút di chuyển với quãng đường tương đương 30 – 40km. Nhất là hiện nay, khi tỉ lệ sở hữu phương tiện cá nhân như xe ô tô ngày càng cao, khoảng cách này có thể trở thành điều kiện lý tưởng để nhiều gia chủ có thể di chuyển giữa hai căn nhà mỗi ngày mà không cần chờ đến cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ.

“One plus one” mang đến cho gia chủ khả năng sắp xếp cuộc sống linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của một lối sống hiện đại. Các tiện nghi từ hai nơi ở được tận dụng tối đa, tương hỗ đồng thời với nhau để đáp ứng toàn diện những nhu cầu thường ngày trong cuộc sống của cả gia đình.

Mức đầu tư hợp lý cũng là điều khiến nhiều gia chủ hài lòng khi chọn mua nhà theo xu hướng “one plus one”. Trong tầm giá từ 4 – 6 tỷ và tận dụng thêm những chương trình ưu đãi từ chủ đầu tư các dự án, nhà đầu tư hay khách mua an cư đã có thể sở hữu thêm một tổ ấm với nhiều tiện ích mở rộng mà không nằm quá xa trung tâm thành phố cũng như không phải cố gắng quá nhiều để mang một “gánh nợ” nằm ngoài khả năng kinh tế của gia đình.

Tất cả những yếu tố này đã biến “one plus one” trở thành một xu hướng sở hữu nhiều lợi thế hơn hẳn loại hình “second home”, khi có thể phục vụ những nhu cầu thực sự, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều gia đình Việt.

Trong tương quan về khoảng cách và cơ sở hạ tầng giao thông, nhờ sự đầu tư và phát triển mạnh mẽ mà các tỉnh lân cận TP. HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An đang ngày càng khẳng định được lợi thế. Các dự án đô thị lân cận TP.HCM nhanh chóng trở thành lựa chọn phù hợp cho người đang theo đuổi phong cách sống “one plus one”. Trong đó, nổi bật và phù hợp nhất, điển hình tiêu biểu và tiên phong cho “one plus one” chính là dự án Gem Sky World, khu đô thị rộng 92ha tại xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai cách trung tâm TP.HCM chỉ 25 - 30 phút di chuyển.

Đến nay, Gem Sky World đã hoàn thành nhiều hạng mục công trình tiện ích quan trọng. Cụ thể, club house hiện đại rộng hơn 2.000m2 đã được khánh thành vào tháng 11/2020, công viên trung tâm Gem Sky Park sở hữu tổ hợp 26 trò chơi liên hoàn theo mô hình Adventure Forest rộng gần 4.500m2, được đưa vào vận hành từ tháng 4/2021. Ngoài ra, hồ bơi tràn viền rộng 500m2, vườn xanh mê cung có đường kính hơn 30m cùng nhiều tiện ích nổi bật khác tạo điểm nổi bật cho diện mạo của Gem Sky World sau hơn một năm ra mắt.

Ngay trong nội khu của Gem Sky World còn có hệ thống trung tâm y tế và hệ thống trường học liên cấp từ mầm non đến trung học, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng từ ẩm thực đến thời trang, cửa hàng tiện lợi tại các dãy shophouse nằm dọc theo đại lộ Goldsilk Boulevard, hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm muôn màu muôn vẻ cho cư dân và xứng đáng trở thành phép cộng tuyệt vời nhất tạo nên phong cách sống “1 + 1”.

