Seadent - Thương hiệu dẫn đầu về phân phối sản phẩm nha khoa cao cấp

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, 100% sản phẩm chuẩn quốc tế, đối tác độc quyền của 16 thương hiệu nha khoa nổi tiếng trên thế giới,... có thể khẳng định Seadent là đơn vị dẫn đầu về các giải pháp nha khoa cao cấp hiện nay.

Hành trình 10 năm chinh phục thị trường thiết bị nha khoa cao cấp

Seadent được thành lập từ năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với phương châm: Lấy khách hàng là trọng tâm, lấy chất lượng dịch vụ để làm phương châm kinh doanh, Seadent luôn nỗ lực để trở thành một trong những công ty nhập khẩu và phân phối vật liệu nha khoa hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Seadent hướng đến các sản phẩm mang chất lượng quốc tế - chuẩn châu Âu, mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng. Với đội ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm, năng động và đầy nhiệt huyết, Seadent mang đến dịch vụ tốt, sản phẩm vượt mong đợi khách hàng.

Sau hơn 10 năm thành lập, Seadent đã trở thành đơn vị phân phối độc quyền của 16 thương hiệu nổi tiếng cả ở thế giới và trong nước như Durr Dental, Komet, DMG, Planmeca, Global D, MOCOM … Bên cạnh đó, Seadent mang đến giải pháp Nâng cấp/mở mới Nha khoa chuẩn Châu Âu với các trang thiết bị được nhập khẩu 100% từ Đức, Phần Lan, Ý.

Các dòng sản phẩm nha khoa cao cấp tại Seadent

Chất lượng, chuẩn y tế, an toàn, bền đẹp, tiện nghi đây là những đặc điểm nổi trội mà khách hàng thường thấy ở sản phẩm, dịch vụ của Seadent.

Một số trang thiết bị, dụng cụ nha khoa cao cấp tại phòng khám có thể kể đến như:

• Ghế nha khoa: Seadent cung cấp hai lựa chọn về ghế từ hai tập đoàn tư nhân lớn nhất thế giới: PLANMECA - Phần lan và Cefla - Ý. Đây là hai phân khúc ghế phù hợp với từng ngân sách của Nha khoa. Cả hai dòng ghế đều được tích hợp tính năng kiểm soát lây nhiễm chéo, hệ thống lọc nước thông minh đảm bảo an toàn trong điều trị cho Nha sĩ. Toàn bộ ghế do công ty Seadent phân phối đều là ghế điện tử 100%, cho phép tích hợp đa dạng các tính năng như: micromotor điện, cảm biến an toàn, cảm biến ly nước...Ngoài ra còn có khả năng tích hợp với phần mềm quản lý cho phép nha sĩ quản lý từ xa và kiểm tra được tình trạng lỗi và vận hành của thiết bị.

• Thiết bị chẩn đoán hình ảnh 2D/ 3D: Thiết bị chẩn đoán hình ảnh cho phép nha sĩ chẩn đoán bệnh lý của bệnh nhân thông qua hình ảnh 2D hoặc 3D. Tại Seadent, thiết bị chẩn đoán hình ảnh PLANMECA đang là thiết bị cao cấp nhất thị trường với liều tia thấp mang lại sự an toàn cho bệnh nhân. Cùng những thuật toán thông minh tích hợp trong cả phần cứng và phần mềm cho phép giá trị chẩn đoán của các phim 2D/3D của Planmeca là cao nhất trong ngành.

• Nồi hấp vô trùng: Hệ thống vô trùng chuẩn B của Mocom là giải pháp chuẩn Vô trùng cao nhất trong nha khoa. Với vô trùng chuẩn B của MOCOM, nha khoa hoàn toàn có thể hấp tất cả mọi dụng cụ và chất liệu khác nhau, đảm bảo sấy khô hoàn toàn và bảo quản được tới 60 ngày.

• Hệ thống nén - hút khí: Seadent đang mang đến giải pháp Khí hút phụ trợ cho Nha khoa từ Đức, được sản xuất bởi Durr Dental - là công ty số 1 của Đức về khí sạch y tế. Với công nghệ sấy khí khô và bình chứa được tráng lớp Nano bạc kháng khuẩn đảm bảo vệ sinh, không nhiễm khuẩn từ đó mang đến an toàn trong các điều trị lâm sàng.

• Máy thổi cát: Sử dụng một chất lỏng mịn kết hợp với lượng bột nhỏ giúp làm sạch răng và loại bỏ vết ố nhanh chóng. Aquacare do Seadent phân phối là giải pháp thổi cát ưu việt trong nha khoa hiện đại và dẫn đầu trong nha khoa xâm lấn tối thiểu, chống nhạy cảm và tái khoáng trên toàn thế giới.

• Máy in 3D nha khoa: Giải pháp in 3D NextDent ™ 5100 có tốc độ in nhanh kết hợp với hiệu suất tốt nhất trong phân khúc mà hầu như tất cả các lab và phòng khám đều có thể tiếp cận được. Bên cạnh đó, vật liệu in an toàn và đa dạng nhất ngành giải quyết nhiều ứng dụng nha khoa là ưu điểm nổi trội chỉ có ở Nextdent.

• Máy cắm implant: Thiết bị được ví như trợ thủ đắc lực của các nha sĩ khi phẫu thuật Implant bởi các chức năng mà máy đem lại. Giải pháp máy cắm chuyên dụng cho phẫu thuật Implant tại Seadent được nhập khẩu từ Công ty Bien Air, Thuỵ Sĩ, với độ chính xác cao, cho phép lực torque lên tới 80 Ncm mang đến độ bền vượt trội cho người dùng.

• Tay khoan nha khoa: Đem lại sự chính xác tuyệt đối về thông số, kết quả, đồng thời giúp kiểm soát chính xác ở bước cắm implant. Cùng một nhà sản xuất với máy cắm Implant, Bien Air - Thụy sĩ, Hệ thống các loại tay khoan Seadent đang phân phối là dòng tay khoan cao cấp nhất thị trường. Công suất với tay khoan khí lên tới 27W cho phép điều trị nhanh hơn 40% so với các dòng thông thường. Hệ thống đèn sợi quang học và cơ chế chống hút ngược mang lại sự an toàn trong điều trị của Nha sĩ.

Cùng với giải pháp sản phẩm đi đầu về chất lượng, Seadent có nhiều chính sách mua hàng hỗ trợ người dùng như: 1 đổi 1 nếu sản phẩm lỗi (xử lý sau 04h làm việc), bảo trì định kỳ 6 tháng/lần (Theo khuyến nghị nhà sản xuất), cung cấp các gói dịch vụ gia hạn bảo hành, bảo trì và xử lý sự cố sau thời gian bảo hành một cách chuyên nghiệp. Đặc biệt đội ngũ kỹ thuật sửa chữa được đào tạo bài bản từ tất cả các nhà cung cấp cũng như định kỳ với các chương trình đào tạo nâng cao tại Công ty.

Sau hơn 10 năm thành lập, đến nay Seadent đã trở thành đơn vị dẫn đầu về việc cung cấp các giải pháp nha khoa hiện đại. Chọn Seadent là bạn đang chọn thương hiệu tốt nhất về phân phối thiết bị nha khoa cao cấp cho phòng khám của mình.

Thông tin liên hệ:

• Website: www.seadent.com.vn

• Hotline: 0901371516