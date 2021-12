SeABank được The Banker vinh danh Ngân hàng của năm 2021

Ngày 01/12/2021, trong khuôn khổ Lễ công bố giải thưởng “Ngân hàng của năm” của Tạp chí The Banker (Vương quốc Anh), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) vinh dự là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được trao tặng danh hiệu “Ngân hàng của năm - Bank of the Year 2021”, khẳng định sự phát triển toàn diện và bền vững của SeABank trong năm qua. Đây là lần thứ 2 SeABank được The Banker trao tặng giải thưởng danh giá này.

Bên cạnh đó, với hiệu quả triển khai ứng dụng ngân hàng số cũng như số hóa hoạt động hàng ngày, SeABank cũng được ghi nhận là “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc nhất Việt Nam 2021” bởi Tạp chí Finance Derrivate (Hoa Kỳ).

The Banker (London, Anh) là tạp chí uy tín thế giới đã có mặt 95 năm trong ngành tài chính và được công nhận là tạp chí thu hút nhiều độc giả nhất trong lĩnh vực ngân hàng. Trong lĩnh vực giải thưởng, “Bank of the Year” là giải thưởng thường niên được The Banker tổ chức, bình chọn nhằm vinh danh một ngân hàng xuất sắc trong một quốc gia trên phạm vi toàn thế giới.

Năm 2021 trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, với chiến lược kinh doanh linh hoạt, cùng việc đẩy mạnh số hóa sản phẩm dịch vụ cũng như số hóa quy trình nghiệp vụ, áp dụng trí tuệ nhân tạo đã giúp SeABank có những thành tích phát triển vượt bậc, thích ứng với thay đổi của thời đại, duy trì tốt hiệu quả kinh doanh với việc hoàn thành vượt 105% kế hoạch lợi nhuận 2021 chỉ sau 9 tháng, song song đó Ngân hàng cũng tích cực hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với số tiền gần 90 tỷ đồng.

Những kết quả tích cực này đã giúp SeABank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được The Banker bình chọn là “Ngân hàng của năm - Bank of the Year 2021”. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực phát triển và tăng trưởng của SeABank một cách toàn diện về kết quả kinh doanh, đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến và thực hiện tốt công tác an sinh, ổn định cuộc sống xã hội. Trước đó, năm 2013 SeABank cũng đã được The Banker vinh danh là “Ngân hàng của năm - Bank of the Year 2021”.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các ngân hàng tiêu biểu cũng được The Banker vinh danh danh hiệu “Ngân hàng của năm 2021” bao gồm: Hana Bank (Hàn Quốc), Public Bank (Malaysia), Bank of China (Hong Kong), Industrial Bank of China (Trung Quốc), ABA Bank (Campuchia), Ngân hàng ICBC (Macau), Ngân hàng DBS (Singapore)…

Bên cạnh đó, với kết quả đạt được từ chiến lược hội tụ số, SeABank một lần nữa được ghi nhận là “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc nhất Việt Nam 2021 - Best Digital Transformation Business Vietnam 2021), trao tặng bởi Tạp chí Finance Derrivate (Hoa Kỳ). Trước đó, Ngân hàng cũng được ghi nhận hai danh hiệu về chuyển đổi số xuất sắc nhất năm 2021 là “Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam 2021 - Best Digital Bank Vietnam 2021” (World Business Outlook - Singapore,) và “Ngân hàng chuyển đổi số xuất sắc nhất Việt Nam 2021 - Excellence in Digital Transformation in Vietnam 2021” (International Business Magazine - UAE).