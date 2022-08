SBT - Năm thứ 2 liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Ngày 11/08/2022, Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (HOSE: SBT) vinh dự trở thành Công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 2022 - Best Companies to Work for in Asia 2022 do HR Asia - Tạp chí Nhân sự uy tín nhất tại khu vực Châu Á vinh danh.

Kiên định với chiến lược đưa SBT trở thành “Công ty nông nghiệp công nghệ cao, cung cấp giải pháp sản phẩm Nông nghiệp có nguồn gốc và bền vững hàng đầu khu vực”, SBT đang từng bước hoàn chỉnh hệ sinh thái sử dụng nền tảng công nghệ thông minh tích hợp từ hạ tầng và ứng dụng, kết hợp dữ liệu chuỗi vào vận hành và định hướng doanh nghiệp, nhằm hướng đến các chuẩn mực quốc tế, minh bạch toàn diện, phục vụ tối đa lợi ích của các bên liên quan, song song với những bước tiến mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, với triết lý “Con người là tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp”, SBT luôn dành sự quan tâm và tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực luôn đi đôi với chiến lược phát triển của Công ty, đó được xem là một phần quan trọng trong mỗi kế hoạch và có khả năng quyết định đến kết quả kinh doanh của Công ty. SBT được thiết kế để trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho một sự nghiệp đáng tự hào với cơ hội đóng góp vào sự thành công hơn nữa của các thương hiệu và sản phẩm bền vững trên thị trường. Đặc biệt, con người SBT kiên định đi cùng nhau với mô hình và triết lý kinh doanh bền vững: “các bên đều có lợi” và cùng nhau tôn tạo thiên nhiên. SBT luôn nỗ lực mang đến cho nhân tài nền tảng vững chắc để hoạch định sự nghiệp tương lai và biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Với nỗ lực không ngừng, chúng tôi tự hào khi được cộng đồng biết đến như một nơi có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 2022. Chào mừng bạn đến với SBT - một nơi làm việc tuyệt vời để dẫn dắt cùng nhau và kiến tạo sự nghiệp, làm chủ tương lai! Năm nay, 46.270 nhân viên đến từ 622 doanh nghiệp tại Việt Nam đã tham gia cuộc khảo sát đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc. Mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model - T.E.A.M), khảo sát nhân viên có quy mô lớn hàng đầu Châu Á hiện nay, cho thấy các doanh nghiệp đã và đang có những bước tiến trong việc thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp đa dạng và hòa nhập, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi nhân viên ở mọi cấp bậc. P.V