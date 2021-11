Sau nghi vấn hẹn hò với Đàm Vĩnh Hưng, Minh Tú sắp ra mắt phim 18+

TPO - Nghi vấn hẹn hò cùng Đàm Vĩnh Hưng ngay giữa thời điểm ca sĩ này vừa ly hôn đã khiến cái tên Minh Tú trở thành từ khóa hot trên mạng. Mới đây, nhà sản xuất bộ phim “Người tình” được dán nhãn 18+ mà Minh Tú thủ vai chính vừa công bố phim sắp ra mắt vào dịp Valentine 2022 khiến khán giả càng tò mò.

Được dán nhãn phim 18+ nên ngay từ khi bấm máy cách đây 4 năm, “Người tình” của đạo diễn Lưu Huỳnh đã thu hút sự chú ý của khán giả. Nhưng vì quá trình kiểm duyệt và ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lịch chiếu phim liên tục bị hoãn.

Lần này, nhà sản xuất công bố, phim sẽ ra mắt đúng vào dịp Valentine 2022 như một món quà tình yêu thật bất ngờ cho các đôi tình nhân.

Không có nhiều bộ phim của Việt Nam gắn mác 18+, cho nên rất nhiều người chờ đợi những cảnh nóng và hình ảnh táo bạo của “Người tình” dù trước đó nó đã được hé lộ “nhỏ giọt” qua những clip ngắn giới thiệu cộng với ảnh hậu trường.

Phim xoay quanh câu chuyện tình tay tư phức tạp và đầy trắc trở giữa nhà thiết kế thời trang trẻ sở hữu vẻ đẹp man dại Diễm Tình (Minh Tú) và 3 người đàn ông với xuất thân công việc khác nhau. Người ngoài nhìn vào có thể lầm tưởng Diễm Tình là phụ nữ thành đạt với thương hiệu thời trang riêng và hạnh phúc gia đình tràn đầy. Thế nhưng, trong một góc khuất khác giữa tình yêu, nhục dục và sự phản bội, cô luôn bị dằn vặt và giằng xé giữa 3 người đàn ông - người chồng hiện tại (Hà Việt Dũng), bạn của chồng (Đức Hải) và người yêu thời sinh viên (Võ Thành Tâm).

Được biết, lần đầu tiên “Người tình” từng dự định công chiếu là vào năm 2018 nhưng vào thời điểm đó, do không qua được kiểm duyệt nên bộ phim đã không thể ra rạp. Sau đó, ngày khởi chiếu chính thức được ấn định là 27/8/2021 nhưng vì vướng COVID-19 nên đành phải hoãn lại. Khán giả đều hy vọng lần này “Người tình” sẽ ra rạp thành công.

Trước “Người tình”, đạo diễn Lưu Huỳnh từng rất thành công với “Áo lụa Hà Đông”. Bộ phim giành được giải khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Busan ở Hàn Quốc cũng như 5 giải Cánh diều vàng tại Việt Nam. Sau đó, anh còn giành được 6 giải Cánh diều vàng cho bộ phim “Huyền thoại bất tử” phát hành vào năm 2009.

Ngoài ra bộ phim “Lấy chồng người ta” của đạo diễn Lưu Huỳnh cũng giành được giải Cánh diều vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc và trở thành bộ phim thứ 2 trong lịch sử điện ảnh Việt được tranh giải tại LHP Toronto (Canada) - một trong những Liên hoan phim lớn nhất thế giới.

Vừa qua, 2 poster của bộ phim đã khiến khán giả được một phen bỏng mắt với nụ hôn nóng bỏng của nam chính Đức Hải với nữ chính Minh Tú và bức tranh sơn dầu khắc họa những mảnh ghép đẹp về đường cong của cơ thể người phụ nữ. Thông điệp: “Cuộc sống là một kiệt tác. Hãy tận hưởng!” khiến người xem tò mò về nội dung phim: liệu đây có phải là một bộ phim lột tả trần trụi về tình yêu và dục vọng gắn mác 18+ như “50 sắc thái” phiên bản Việt Nam?

Minh Tú sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10. Minh Tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Những năm qua, ngoài xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện thời trang, Minh Tú còn lấn sân điện ảnh với hai vai diễn trong các phim: “Hoa hậu giang hồ” và “Bố già”. Cô cũng là người hướng dẫn Đỗ Thị Hà phần catwalk trước khi Hoa hậu lên đường sang Puerto Rico dự thi Miss World 2021.