Sau khi cầu hôn Á hậu Phương Nga, Bình An tuyên bố 'nhà phải có nóc' khiến fans bật cười

TPO - Lời tuyên bố hài hước của nam diễn viên Bình An sau lễ cầu hôn bí mật khiến các fans bật cười.

Tối 13/2, nam diễn viên Bình An bất ngờ quỳ gối cầu hôn Á hậu Phương Nga tại một nhà hàng ở Hà Nội. Á hậu Việt Nam 2018 đã bật khóc vì xúc động khi bạn trai lâu năm nói lời cầu hôn. Cô đã đồng ý để đi cùng Bình An trong chặng đường tiếp theo.

Ngay sau buổi lễ cầu hôn, Á hậu Phương Nga đã đăng ảnh của cả hai trên trang cá nhân kèm theo dòng chữ "Yes I Do" thu hút sự chú ý của các fans. Bức ảnh ngay lập tức 'gây bão' và nhận được hàng chục nghìn like kèm theo rất nhiều lời chúc phúc của khán giả.

Đáng chú ý trong số những bình luận chính là comment của nam diễn viên Bình An. Anh viết: "Từ giờ không có xưng bạn với mình nữa nhé, xưng là Anh gọi Em, nhớ chưa. Nhà là phải có nóc".

Bình luận của Bình An đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của các fans với hàng trăm lượt like và tương tác. Nhiều bạn bè của cặp đôi đã không ngần ngại 'châm chọc' anh chàng diễn viên điển trai bằng những bình luận như: lóc này thì sợ quá, gáy to thế anh mình, nóc này dễ lung lay...

Sau lễ cầu hôn, trên trang cá nhân Bình An cũng chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động khiến cộng đồng mạng 'tan chảy'. "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em... đồng ý làm vợ của anh chứ?" - anh viết.

Kể từ khi công khai vào dịp lễ Valentine năm 2019, sự tương tác dễ thương nhưng cũng hết sức lầy lội của cặp đôi Á hậu Phương Nga và Bình An luôn khiến các fans thích thú.

Sự hài hòa trong tâm hồn và luôn dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn, dễ thương của cặp đôi khiến cho họ được gọi là cặp 'tiên đồng ngọc nữ' của showbiz Việt.

Sau nhiều năm đồng hành cùng nhau, các fans đang rất mong chờ cặp đôi sẽ sớm tổ chức đám cưới để về chung 'một nhà'.