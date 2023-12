Sản phẩm tiên tiến hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày (GERD) đến từ Italia đã lên kệ FPT Long Châu

FPT Long Châu trở thành một trong những đơn vị bán lẻ dược phẩm đầu tiên phân phối sản phẩm mang công thức cải tiến nhất được nghiên cứu chuyên sâu từ Italia về hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày thực quản (GERD), họng - thanh quản (LPR) phục vụ tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh mối quan tâm đến chăm sóc sức khỏe ngày càng được đặt lên hàng đầu, việc mang đến các sản phẩm chất lượng, hiệu quả và tiên tiến dễ dàng đến với người dân càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Phát huy vai trò của chuỗi bán lẻ dược lớn nhất Việt Nam, FPT Long Châu tiếp tục hiện thực hóa cam kết trong tiên phong mang những tiến bộ đầu ngành phục vụ sức khỏe người dân bằng việc mang Marial Gel - công thức cải tiến nhất trong các liệu pháp chống trào ngược dạ dày, thực quản, họng - thanh quản có mặt tại hệ thống 1.600 nhà thuốc.

Trước đó, các chuyên gia đầu ngành từ Việt Nam và Italia đã tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới Marial Gel, các chuyên gia đã chia sẻ thực trạng bệnh lý trào ngược dạ dày hiện nay và những khó khăn trong điều trị GERD & LPR để thấy được ứng dụng của Marial Gel trên lâm sàng. Marial Gel mang lại những hiệu quả vượt trội tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc lên tới 4 giờ, gấp đôi thời gian tác dụng so với các sản phẩm tương tự khác, từ đó giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày trong suốt quá trình tiêu hóa, kể cả buổi tối. Hơn nữa, nhờ vào công thức cải tiến mới nhất duy trì hiệu quả bảo vệ niêm mạc sẽ giúp bệnh nhân giảm số lần uống và tiết kiệm chi phí trong quá trình điều trị.

Với cơ chế tác động hoàn toàn vật lý, Marial Gel tác động kép lên cả nguyên nhân và quá trình trào ngược, không những giảm nhanh triệu chứng trào ngược, ợ chua, nóng rát, khó tiêu mà còn hỗ trợ bảo vệ, làm phục hồi và tái tạo niêm mạc bị tổn thương.

Với thành phần chính là sự kết hợp giữa Magie Alginate và phức hợp E-Gastryal® giúp hiệp đồng tác dụng, mang lại hiệu quả đột phá, không những giảm nhanh triệu chứng mà còn tạo ra một hàng rào hỗ trợ bảo vệ niêm mạc trong suốt quá trình tiêu hóa và làm lành niêm mạc bị tổn thương.

Trong đó, Magie Alginate tác động lên nguyên nhân gây trào ngược, tạo ra bè nổi ngăn chặn acid và các thành phần trong dạ dày trào ngược lên, giúp giảm nhanh chóng các triệu chứng ợ chua, ợ hơi, nóng rát. Magie Alginate có cấu trúc bè ổn định, vững chắc giúp tạo độ nhớt và đàn hồi cao. Đặc biệt, Marial Gel có thể hoạt động trong bất kỳ môi trường pH nào, hỗ trợ duy trì hiệu quả bảo vệ niêm mạc dạ dày kể cả khi độ pH thay đổi trong quá trình đang tiêu hóa thức ăn đến khi dạ dày đang nghỉ ngơi.

Phức hợp E-Gastryal® có độ dính và độ đàn hồi cao, nhanh chóng tạo hàng rào bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng - thanh quản. Hơn nữa, Marial Gel còn có thành phần Keratin thủy phân hỗ trợ bảo vệ lớp niêm mạc, hyaluronic Acid giúp kích hoạt và thúc đẩy quá trình tái tạo mô.

Sản phẩm không chỉ mang lại hiệu quả mạnh mẽ mà còn đặc biệt an toàn. Marial Gel được nghiên cứu để phù hợp với nhiều đối tượng bệnh nhân, an toàn trên bệnh nhân tăng huyết áp, có bệnh lý thận, kể cả phụ nữ bị trào ngược dạ dày trong thời kỳ mang thai. Điều này chứng minh tính an toàn và dung nạp cao của sản phẩm, một yếu tố quan trọng khi đánh giá các lựa chọn cho sức khỏe.

Là một trong những đơn vị đầu tiên phân phối sản phẩm Marial Gel tại Việt Nam, FPT Long Châu đã chứng minh thế mạnh của mình trong việc đáp ứng nhanh chóng và chính xác nhu cầu của người dân. Việc mang đến một sản phẩm hiệu quả và an toàn như Marial Gel qua hệ thống nhà thuốc đáng tin cậy này là một động thái tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.